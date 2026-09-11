Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα επιστρέφει – Πότε κάνει πρεμιέρα

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έχοντας στο πλευρό του μια δυνατή ομάδα δημοσιογράφων και συνεργατών

Με μια ματιά Η εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

Η εκπομπή θα συνδυάζει ενημέρωση με άποψη και ψυχαγωγία με ουσία, καλύπτοντας ποικίλα θέματα.

Στην ομάδα της εκπομπής συμμετέχουν οι Δημήτρης Ουγγαρέζος, Τάσος Τεργιάκης, Φωτεινή Πετρογιάννη, Γιώτα Κηπουρού, Νόρα Καούρη και Γρηγόρης Μπάκας.

Ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου θα συνεχίσει να παρουσιάζει συνταγές στην κουζίνα της εκπομπής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε μέρα έχει τη δική της ενέργεια, τις δικές της ιστορίες και όλα όσα θέλουμε να μάθουμε, να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε, μαζί με πρόσωπα που νιώθουμε κοντά μας. Και αυτό είναι το «Πρωινό»: η δική μας παρέα. Ζεστή, αυθόρμητη, άμεση, με καλή διάθεση και πολλά νέα να μοιραστεί μαζί μας.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:50, ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το ανανεωμένο «Πρωινό» και μια δυνατή ομάδα, έτοιμη να δώσει ρυθμό στα πρωινά μας.

Ενημέρωση με άποψη, ψυχαγωγία με ουσία, σε έναν συνδυασμό που έχει ξεχωριστή ταυτότητα. Μεγάλα θέματα, αποκλειστικές πληροφορίες, συνεντεύξεις, lifestyle, χιούμορ και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ό,τι αξίζει να γνωρίζουμε και ό,τι θα μας απασχολήσει μέσα στην ημέρα έχει θέση στο «Πρωινό».

Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα, επιστρέφει o Δημήτρης Ουγγαρέζος με το γνώριμο χιούμορ, τον αυθορμητισμό και τις ατάκες του, δίνοντας τον δικό του ξεχωριστό τόνο στην εκπομπή.

Για ακόμη μία χρονιά, στο «Πρωινό» θα βρίσκονται οι έμπειροι δημοσιογράφοι Τάσος Τεργιάκης και Φωτεινή Πετρογιάννη, οι οποίοι θα φωτίζουν τα θέματα της επικαιρότητας, ενώ η Γιώτα Κηπουρού συνεχίζει δυναμικά με αποκλειστικά ρεπορτάζ και πληροφορίες που θα προκαλέσουν συζητήσεις.

Στην ομάδα προστίθεται η Νόρα Καούρη, που με φρέσκια ματιά, χαμόγελο και θετική ενέργεια έρχεται να βάλει τη δική της πινελιά στην πρωινή παρέα.

Σταθερά στην εκπομπή παραμένει ο Γρηγόρης Μπάκας, ο οποίος με αποκλειστικότητες θα συνεχίσει τα ρεπορτάζ εντός και εκτός συνόρων, εξασφαλίζοντας εικόνες και δηλώσεις που γίνονται είδηση.

Και όταν η επικαιρότητα αλλάζει μέσα σε λίγα λεπτά, το «Πρωινό» είναι εκεί. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής καλύπτει όλο το κοινωνικό, αστυνομικό, δικαστικό, lifestyle και ελεύθερο ρεπορτάζ. Με ζωντανές συνδέσεις, έρευνα, αποκλειστικές πληροφορίες και τους πρωταγωνιστές των γεγονότων σε πρώτο πλάνο, η εκπομπή θα βρίσκεται, όπως πάντα, στην καρδιά όλων των εξελίξεων. Γιατί το «Πρωινό» δεν παρακολουθεί απλώς την επικαιρότητα, αλλά μπαίνει δυναμικά σε όσα κουβεντιάζονται κάθε μέρα. Ψάχνει, ρωτά, σχολιάζει, αποκαλύπτει, συζητά.

Και επειδή «Πρωινό» χωρίς μαγειρική δεν γίνεται, στην κουζίνα θα βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, δημιουργώντας ξεχωριστές και απολαυστικές συνταγές.

«Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα και την ομάδα του επιστρέφει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:50, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Επιμέλεια εκπομπής: Χρύσα Ζορκάδη

Αρχισυνταξία: Γιώργος Μπέζας

Υπεύθυνη καλεσμένων: Μαίρη Αρώνη