TV & Media 11.09.2026

Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα επιστρέφει – Πότε κάνει πρεμιέρα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έχοντας στο πλευρό του μια δυνατή ομάδα δημοσιογράφων και συνεργατών
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου στις 09:50 στον ΑΝΤ1.
  • Η εκπομπή θα συνδυάζει ενημέρωση με άποψη και ψυχαγωγία με ουσία, καλύπτοντας ποικίλα θέματα.
  • Στην ομάδα της εκπομπής συμμετέχουν οι Δημήτρης Ουγγαρέζος, Τάσος Τεργιάκης, Φωτεινή Πετρογιάννη, Γιώτα Κηπουρού, Νόρα Καούρη και Γρηγόρης Μπάκας.
  • Ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου θα συνεχίσει να παρουσιάζει συνταγές στην κουζίνα της εκπομπής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε μέρα έχει τη δική της ενέργεια, τις δικές της ιστορίες και όλα όσα θέλουμε να μάθουμε, να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε, μαζί με πρόσωπα που νιώθουμε κοντά μας. Και αυτό είναι το «Πρωινό»: η δική μας παρέα. Ζεστή, αυθόρμητη, άμεση, με καλή διάθεση και πολλά νέα να μοιραστεί μαζί μας.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:50, ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το ανανεωμένο «Πρωινό» και μια δυνατή ομάδα, έτοιμη να δώσει ρυθμό στα πρωινά μας.

Ενημέρωση με άποψη, ψυχαγωγία με ουσία, σε έναν συνδυασμό που έχει ξεχωριστή ταυτότητα. Μεγάλα θέματα, αποκλειστικές πληροφορίες, συνεντεύξεις, lifestyle, χιούμορ και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ό,τι αξίζει να γνωρίζουμε και ό,τι θα μας απασχολήσει μέσα στην ημέρα έχει θέση στο «Πρωινό».

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα, επιστρέφει o Δημήτρης Ουγγαρέζος με το γνώριμο χιούμορ, τον αυθορμητισμό και τις ατάκες του, δίνοντας τον δικό του ξεχωριστό τόνο στην εκπομπή.

Για ακόμη μία χρονιά, στο «Πρωινό» θα βρίσκονται οι έμπειροι δημοσιογράφοι Τάσος Τεργιάκης και Φωτεινή Πετρογιάννη, οι οποίοι θα φωτίζουν τα θέματα της επικαιρότητας, ενώ η Γιώτα Κηπουρού συνεχίζει δυναμικά με αποκλειστικά ρεπορτάζ και πληροφορίες που θα προκαλέσουν συζητήσεις.

Στην ομάδα προστίθεται η Νόρα Καούρη, που με φρέσκια ματιά, χαμόγελο και θετική ενέργεια έρχεται να βάλει τη δική της πινελιά στην πρωινή παρέα.

Σταθερά στην εκπομπή παραμένει ο Γρηγόρης Μπάκας, ο οποίος με αποκλειστικότητες θα συνεχίσει τα ρεπορτάζ εντός και εκτός συνόρων, εξασφαλίζοντας εικόνες και δηλώσεις που γίνονται είδηση.

Και όταν η επικαιρότητα αλλάζει μέσα σε λίγα λεπτά, το «Πρωινό» είναι εκεί. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής καλύπτει όλο το κοινωνικό, αστυνομικό, δικαστικό, lifestyle και ελεύθερο ρεπορτάζ. Με ζωντανές συνδέσεις, έρευνα, αποκλειστικές πληροφορίες και τους πρωταγωνιστές των γεγονότων σε πρώτο πλάνο, η εκπομπή θα βρίσκεται, όπως πάντα, στην καρδιά όλων των εξελίξεων. Γιατί το «Πρωινό» δεν παρακολουθεί απλώς την επικαιρότητα, αλλά μπαίνει δυναμικά σε όσα κουβεντιάζονται κάθε μέρα. Ψάχνει, ρωτά, σχολιάζει, αποκαλύπτει, συζητά.

Και επειδή «Πρωινό» χωρίς μαγειρική δεν γίνεται, στην κουζίνα θα βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, δημιουργώντας ξεχωριστές και απολαυστικές συνταγές.

«Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα και την ομάδα του επιστρέφει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:50, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής
Επιμέλεια εκπομπής: Χρύσα Ζορκάδη
Αρχισυνταξία: Γιώργος Μπέζας
Υπεύθυνη καλεσμένων: Μαίρη Αρώνη

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το πρώτο instagram post της Jennifer Lawrence είναι γεγονός – Δες το εδώ

Το πρώτο instagram post της Jennifer Lawrence είναι γεγονός – Δες το εδώ

11.09.2026
Επόμενο
Ο Anthony Hopkins συναντά ξανά τον Timothy Woodward Jr. για το «2048»

Ο Anthony Hopkins συναντά ξανά τον Timothy Woodward Jr. για το «2048»

11.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Μια γυναίκα»: Γνώρισε τον Νίκο – Ο ρόλος του Βασίλη Μαγουλιώτη στην νέα δραματική σειρά του Alpha
TV

«Μια γυναίκα»: Γνώρισε τον Νίκο – Ο ρόλος του Βασίλη Μαγουλιώτη στην νέα δραματική σειρά του Alpha

11.09.2026
«Κρίνο & Αγκάθι»: Πότε θα δούμε την νέα δραματική σειρά του ANT1 στην οθόνη
TV

«Κρίνο & Αγκάθι»: Πότε θα δούμε την νέα δραματική σειρά του ANT1 στην οθόνη

11.09.2026
«Κάμπινγκ»: Γνωρίστε τους ήρωες της νέας σειράς του MEGA – Όλοι έχουν κάποιο μυστικό
Media

«Κάμπινγκ»: Γνωρίστε τους ήρωες της νέας σειράς του MEGA – Όλοι έχουν κάποιο μυστικό

11.09.2026
Γιώργος Λιάγκας: Δες ποιοι θα είναι στην νέα ομάδα του «Πρωινού»
TV

Γιώργος Λιάγκας: Δες ποιοι θα είναι στην νέα ομάδα του «Πρωινού»

10.09.2026
«Νταντά της γειτονιάς»: Δες πρώτος τις backstage φωτογραφίες από την νέα κωμική σειρά του MEGA
TV

«Νταντά της γειτονιάς»: Δες πρώτος τις backstage φωτογραφίες από την νέα κωμική σειρά του MEGA

10.09.2026
«Καλύτερα δε γίνεται»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού; Δες το trailer
TV

«Καλύτερα δε γίνεται»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού; Δες το trailer

10.09.2026
Η μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή της Χρύσας Ρώπα – Νέα κωμική σειρά με τον Λάκη Λαζόπουλο
TV

Η μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή της Χρύσας Ρώπα – Νέα κωμική σειρά με τον Λάκη Λαζόπουλο

09.09.2026
«Μπλε Ώρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ – Όσα θα γίνουν στα πρώτα επεισόδια
TV

«Μπλε Ώρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ – Όσα θα γίνουν στα πρώτα επεισόδια

09.09.2026
«Μπλε Ώρες»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας δραματικής σειράς
TV

«Μπλε Ώρες»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας δραματικής σειράς

09.09.2026
Αυτό είναι το lunch box που θα ήθελε κάθε παιδί: 5 σπιτικά σνακ για το σχολείο

Αυτό είναι το lunch box που θα ήθελε κάθε παιδί: 5 σπιτικά σνακ για το σχολείο

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές