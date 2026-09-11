TV & Media 11.09.2026

«Κρίνο & Αγκάθι»: Πότε θα δούμε την νέα δραματική σειρά του ANT1 στην οθόνη

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Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο & Αγκάθι» ξεκινά με διπλό επεισόδιο και μια ιστορία που θα δοκιμάσει την αγάπη και τις οικογενειακές σχέσεις.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Κρίνο & Αγκάθι», κάνει πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου.
  • Η πλοκή διαδραματίζεται στην ορεινή Αρκαδία του 1959, με παλιές έχθρες και μυστικά.
  • Ένας άντρας επιστρέφει μετά από 15 χρόνια φυλακής και ερωτεύεται μια γυναίκα που θέλει εκδίκηση.
  • Η σειρά εξερευνά τη σύγκρουση αγάπης, μίσους και δικαιοσύνης, με πολλά μυστικά να αποκαλύπτονται.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένας άντρας επιστρέφει ύστερα από 15 χρόνια στη φυλακή, μια γυναίκα έχει ορκιστεί να πάρει εκδίκηση και δύο οικογένειες κουβαλούν ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά. Μέσα σε όλα αυτά, γεννιέται ένας έρωτας που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό είναι το σκηνικό της νέας σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο & Αγκάθι».

Ηθοποιοί με παραδοσιακά κοστούμια εποχής και νυφικό πέπλο για τη σειρά Κρίνο και αγκάθι.
https://www.instagram.com/ant1tv/

Η ιστορία μάς μεταφέρει στην ορεινή Αρκαδία του 1959 και συγκεκριμένα στην Πλατανιά, έναν τόπο όπου οι παλιές έχθρες δεν έχουν ξεχαστεί και τα οικογενειακά μυστικά περνούν από γενιά σε γενιά. Εκεί, η επιστροφή του Μάρκου Αρβανίτη θα αλλάξει τις ισορροπίες και θα φέρει ξανά στην επιφάνεια μια ιστορία που κανείς δεν θέλει να θυμάται.

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Το «Κρίνο & Αγκάθι» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο, και υπόσχεται μια ιστορία όπου η αγάπη και η εκδίκηση βρίσκονται διαρκώς σε σύγκρουση. Και όσο τα κρυμμένα μυστικά αποκαλύπτονται, τόσο γίνεται πιο δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς ποιος είναι πραγματικά αθώος.

Αφίσα της σειράς «Κρίνο & Αγκάθι» με νύφη και γαμπρό με πλάτη στο παράθυρο
https://www.instagram.com/ant1tv/

Ο Μάρκος Αρβανίτης επιστρέφει στην Πλατανιά μετά από 15 χρόνια φυλακής, αποφασισμένος να κάνει μια νέα αρχή. Μαζί του κουβαλά ένα μυστικό που μπορεί να ανατρέψει όσα όλοι θεωρούν δεδομένα.

Στη ζωή του βρίσκεται η Λευκή, η γυναίκα που αγάπησε μέσα από τα γράμματα που αντάλλασσαν όσο εκείνος βρισκόταν στη φυλακή. Μόνο που υπάρχει μια αλήθεια που ο Μάρκος δεν γνωρίζει: η Λευκή έχει ορκιστεί να τον εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της.

Άνδρας με κοστούμι και γραβάτα σε πλάνο από τη σειρά «Κρίνο & Αγκάθι».
https://www.instagram.com/ant1tv/

Έτσι, ένας έρωτας που θα μπορούσε να γίνει η αρχή μιας νέας ζωής μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ανάμεσα στην αγάπη, το μίσος και την ανάγκη για δικαιοσύνη. Οι δύο οικογένειες βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες και το παρελθόν απειλεί να καταστρέψει κάθε προσπάθεια για ένα διαφορετικό μέλλον.

Στο «Κρίνο & Αγκάθι», τίποτα δεν είναι απλό. Οι ήρωες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τις επιλογές τους, να ξεσκεπάσουν μυστικά και να αποφασίσουν μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για τους ανθρώπους που αγαπούν.

Ηθοποιοί με ρούχα εποχής σε προωθητική εικόνα για τη σειρά «Κρίνο και αγκάθι»
https://www.instagram.com/ant1tv/

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Αναστασία Παντούση, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρία Ζορμπά και Τάσος Ιορδανίδης, ενώ στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη εμφανίζεται ο Στέλιος Μάινας. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου και πολλοί ακόμη ηθοποιοί.

Η σκηνοθεσία είναι του Ανδρέα Μορφονιού, το σενάριο υπογράφει η Γιάννα Κανελλοπούλου, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει η PRIMAVISIONE.

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