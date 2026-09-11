Celeb World 11.09.2026

Pamela Anderson: Ο γιος της, Brandon Thomas Lee, αρραβωνιάστηκε Ελληνίδα

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Ο Brandon Thomas Lee, γιος της Pamela Anderson και του Tommy Lee, αρραβωνιάστηκε την Ελληνίδα σύντροφό του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο γιος της Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee, αρραβωνιάστηκε την Ελληνίδα σύντροφό του, Κατερίνα Δημητριάδη.
  • Η πρόταση γάμου έγινε στις 29 Αυγούστου στην Ινδονησία, με τον γάμο να αναμένεται στα τέλη του 2027.
  • Το ζευγάρι γνωριζόταν από παλιά, έγινε ρομαντικό το 2025 και ζει πλέον στη Νέα Υόρκη.
  • Η Κατερίνα Δημητριάδη σπουδάζει Φιλοσοφία, ενώ ο Brandon Thomas Lee είναι παραγωγός.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Brandon Thomas Lee, γιος της Pamela Anderson και του Tommy Lee, έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, καθώς αρραβωνιάστηκε την Ελληνίδα σύντροφό του, Κατερίνα Δημητριάδη, γνωστή στα social media και ως Katarina Deme.

Η Pamela Anderson και ο Billy Bob Thornton σε σκηνή από την ταινία Somedays.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρόταση γάμου έγινε στις 29 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ινδονησία, με το ζευγάρι να ετοιμάζεται πλέον για τον γάμο του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μεγάλη μέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2027.

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Οι δυο τους γνωρίζονταν εδώ και αρκετά χρόνια και είχαν αρχικά μια φιλική σχέση, έχοντας κοινούς κύκλους στο Los Angeles. Η σχέση τους πήρε πιο ρομαντική τροπή μέσα στο 2025 και έκτοτε είναι μαζί, ενώ πλέον έχουν μετακομίσει και ζουν στη New York.

https://www.instagram.com/katarina.deme/
https://www.instagram.com/katarina.deme/

Η Katerina Dimitriadi έχει ελληνικές ρίζες και έχει δημιουργήσει τη δική της παρουσία στον χώρο των social media, ενώ έχει ασχοληθεί επίσης με το modeling και την υποκριτική. Παράλληλα, σπουδάζει Philosophy στο New York University (NYU).

https://www.instagram.com/katarina.deme/
https://www.instagram.com/katarina.deme/

Ο Brandon Thomas Lee, από την άλλη, έχει ακολουθήσει τον δικό του δρόμο στον χώρο της παραγωγής. Είναι παραγωγός και επικεφαλής της And Her Son’s Productions, ενώ έχει συμμετάσχει σε projects όπως το ντοκιμαντέρ του Netflix «Pamela, A Love Story», που ήταν αφιερωμένο στη μητέρα του. Παράλληλα, ήταν executive producer της ταινίας «The Last Showgirl» και έχει συνιδρύσει το skincare brand Sonsie.

https://www.instagram.com/katarina.deme/
https://www.instagram.com/katarina.deme/

Ο αρραβώνας του Brandon έρχεται λίγους μήνες μετά τον γάμο του μικρότερου αδελφού του, Dylan Jagger Lee, ο οποίος παντρεύτηκε την interior designer Paula Bruce στο Saint-Tropez.

https://www.instagram.com/katarina.deme/
https://www.instagram.com/katarina.deme/
https://www.instagram.com/katarina.deme/
https://www.instagram.com/katarina.deme/

Ο Brandon και ο Dylan είναι οι δύο γιοι της Pamela Anderson και του Tommy Lee. Οι γονείς τους παντρεύτηκαν το 1995 και χώρισαν τρία χρόνια αργότερα, όμως τα παιδιά τους έχουν πλέον χαράξει τη δική τους πορεία μακριά από τη διάσημη οικογενειακή ιστορία.

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Brandon Thomas Lee Pamela Anderson
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