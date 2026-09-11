Celeb News 11.09.2026

Μαίρη Συνατσάκη: Η τρυφερή εξομολόγηση για την πρώτη ημέρα της μικρής Ολίβιας στο προνήπιο

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Η Μαίρη Συνατσάκη έζησε μια από τις πιο τρυφερές μητρικές στιγμές, καθώς η μικρή της πήγε για πρώτη φορά στο σχολείο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μαίρη Συνατσάκη μοιράστηκε τη συγκίνησή της για την πρώτη ημέρα της κόρης της, Ολίβιας, στο προνήπιο.
  • Η Ολίβια, κόρη της Μαίρης Συνατσάκη και του Ίαν Στρατή, ξεκίνησε το προνήπιο.
  • Η Μαίρη Συνατσάκη αρχικά προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμη, αλλά συγκινήθηκε βλέποντας την κόρη της να μεγαλώνει.
  • Η οικογένεια προστατεύει την ιδιωτικότητα της Ολίβιας, αλλά μοιράζεται στιγμές από την ανάπτυξή της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη και τρυφερή ημέρα ήταν η σημερινή για τη Μαίρη Συνατσάκη, καθώς η κόρη της, Ολίβια, έκανε ένα από τα πιο σημαντικά βήματα της παιδικής της ηλικίας, περνώντας για πρώτη φορά το κατώφλι του σχολείου.

https://www.instagram.com/mairiboo/
https://www.instagram.com/mairiboo/

Η γνωστή επιχειρηματίας και content creator, την οποία μοιράζεται τη ζωή της με τον Ίαν Στρατή, θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά της με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα Instagram Stories της, αποκαλύπτοντας τη γλυκιά αδυναμία και τη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας το παιδί της να μεγαλώνει.

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Παρά την αρχική της πρόθεση να αντιμετωπίσει τη νέα αυτή σχολική αρχή με απόλυτη ψυχραιμία, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Όπως χαρακτηριστικά εξομολογήθηκε στους ακόλουθούς της: «Εγώ ήμουνα ψύχραιμη, ψύχραιμη, ψύχραιμη και ξαφνικά δεν ήμουνα. Την είδα εκεί στα σκαλάκια στο προνήπιο και μου φάνηκε… ότι μεγάλωσε. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και στους γονείς».

https://www.instagram.com/mairiboo/
https://www.instagram.com/mairiboo/

Υπενθυμίζεται ότι η μικρή Ολίβια γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, γεμίζοντας φως την καθημερινότητα του ζευγαριού. Παρότι η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατή τηρούν αυστηρή στάση απέναντι στην προστασία της ιδιωτικότητας της κόρης τους, αποφεύγοντας τη δημοσιοποίηση του προσώπου της, δεν διστάζουν να μοιράζονται τρυφερές στιγμές και ορόσημα από το μεγάλωμά της, με αυτή την πρώτη σχολική εμπειρία να μένει σίγουρα χαραγμένη στη μνήμη τους.

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Μαίρη Συνατσάκη ΠΑΙΔΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
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