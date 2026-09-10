Η Lady Gaga «εξαφανίστηκε» και οι φήμες για «κρυφό» γάμο φούντωσαν

Η απουσία της Lady Gaga από τη δημοσιότητα πυροδότησε φήμες για κρυφό γάμο με τον Michael Polansky και πιθανό μήνα του μέλιτος

Με μια ματιά Η Lady Gaga έχει μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, τροφοδοτώντας φήμες.

Φίλοι της τραγουδίστριας πιστεύουν ότι παντρεύτηκε κρυφά τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky.

Υπάρχουν εικασίες ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε ταξίδι του μέλιτος και σκέφτεται να αποκτήσει παιδί.

Η Gaga είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι σκοπεύει να παντρευτεί σύντομα τον Polansky. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lady Gaga έχει καταφέρει να κρατήσει αρκετά χαμηλό προφίλ το τελευταίο διάστημα και η απουσία της από τη δημοσιότητα έχει αρχίσει να δημιουργεί ερωτήματα. Τώρα, άνθρωποι από τον κύκλο της τραγουδίστριας υποστηρίζουν πως μπορεί να έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα στην προσωπική της ζωή χωρίς να το έχει αποκαλύψει δημόσια.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, φίλοι της Gaga θεωρούν πως η ίδια και ο αρραβωνιαστικός της, Michael Polansky, μπορεί να έχουν παντρευτεί κρυφά. Η ίδια πηγή υποστηρίζει πως κανείς από το περιβάλλον της δεν έχει δει ή ακούσει νέα της για περισσότερο από έναν μήνα, γεγονός που ενίσχυσε τις σχετικές υποθέσεις.

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Μάλιστα, το ίδιο πρόσωπο ισχυρίζεται πως η Gaga ενδέχεται να βρίσκεται σε ταξίδι για τον μήνα του μέλιτος μαζί με τον Polansky και πως το ζευγάρι σκέφτεται να αποκτήσει παιδί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την ίδια την τραγουδίστρια ή τον σύντροφό της ότι έχουν παντρευτεί.

Η Gaga είχε μιλήσει για γάμο

Οι φήμες αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή η Lady Gaga είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί πως ο γάμος της με τον Michael Polansky δεν αργεί. Τον περασμένο Μάρτιο, μιλώντας τηλεφωνικά στο Romantic Radio TikTok Live του Bruno Mars, είχε αποκαλύψει πως οι δυο τους σκοπεύουν να παντρευτούν σύντομα.

Η τραγουδίστρια είχε μάλιστα ζητήσει από τον Bruno Mars να τους προτείνει ένα τραγούδι που θα μπορούσαν να αφιερώσουν ο ένας στον άλλον. Εκείνος της απάντησε προτείνοντας το «Risk It All» από το άλμπουμ The Romantic, αφιερώνοντάς το στη Lady Gaga και τον αρραβωνιαστικό της.

Παρότι η Gaga έχει μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς από τα social media. Συνεχίζει να μοιράζεται περιεχόμενο για το brand ομορφιάς της, όμως η πιο προσωπική της ζωή παραμένει μακριά από τα φώτα — και αυτό ακριβώς έχει αφήσει χώρο για τις νέες φήμες.

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