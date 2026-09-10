Celeb World 10.09.2026

Η Selena Gomez πούλησε την πολυτελή έπαυλή της στο Los Angeles – Πόσο κόστισε;

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Από τηλεοπτικό σκηνικό σε ακίνητο εκατομμυρίων, η πολυτελής κατοικία της Selena Gomez στο Los Angeles απέκτησε νέο ιδιοκτήτη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Selena Gomez πούλησε την έπαυλή της στο Encino, Los Angeles, για 5,4 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η πώληση ολοκληρώθηκε μετά από αρκετούς μήνες στην αγορά, με τελική τιμή χαμηλότερη από την αρχική.
  • Η έπαυλη διαθέτει 6 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια και χώρους όπως αίθουσα προβολών και glam room.
  • Η κουζίνα της κατοικίας έγινε γνωστή από τη σειρά μαγειρικής «Selena + Chef».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez αποχαιρετά ένα από τα πιο εντυπωσιακά ακίνητα που είχε στην κατοχή της στο Los Angeles, καθώς η πολυτελής έπαυλή της στο Encino πέρασε πλέον σε νέα χέρια. Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός πούλησε το επιβλητικό σπίτι έναντι 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ολοκληρώνοντας μια συμφωνία που τραβά τα βλέμματα όχι μόνο για το ποσό, αλλά και για όσα κρύβονται πίσω από την πόρτα της συγκεκριμένης κατοικίας.

selena_gomez_kalokairi
https://www.instagram.com/selenagomez/

Πρόκειται για ένα πραγματικό celebrity σπίτι, με περίπου 11.500 τετραγωνικά πόδια χώρου, 6 υπνοδωμάτια και 10 μπάνια, ενώ ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά σημεία του βρίσκεται η εντυπωσιακή κουζίνα που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά μαγειρικής «Selena + Chef». Η Selena Gomez είχε αποφασίσει να διαθέσει την έπαυλη προς πώληση τον περασμένο Μάιο και, έπειτα από αρκετούς μήνες στην αγορά, βρέθηκε τελικά ο αγοραστής. Το ενδιαφέρον, μάλιστα, βρίσκεται και στην τελική τιμή, καθώς τα 5,4 εκατομμύρια δολάρια είναι περίπου ένα εκατομμύριο χαμηλότερα από την αρχική ζητούμενη τιμή.

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Η Selena Gomez είχε αποφασίσει τον Μάιο να βγάλει στην αγορά την πολυτελή κατοικία της στο Encino, μία από τις περιοχές του Los Angeles όπου έχουν επιλέξει να ζήσουν κατά καιρούς αρκετοί αστέρες του Hollywood. Η έπαυλη προσέλκυσε το ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω της τιμής της, αλλά και εξαιτίας της ιστορίας που κουβαλά. Η κατοικία είχε συνδεθεί άμεσα με το «Selena + Chef», την εκπομπή μαγειρικής της Selena Gomez, με την εντυπωσιακή κουζίνα να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του σπιτιού. Τελικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, η συμφωνία ολοκληρώθηκε την Τρίτη, με το ακίνητο να πωλείται για 5,4 εκατομμύρια δολάρια.

Η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη με την οποία είχε αρχικά διατεθεί το σπίτι στην αγορά. Με απλά λόγια, η Selena Gomez χρειάστηκε να αφήσει περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια από την αρχική της απαίτηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση. Η έπαυλη διαθέτει περίπου 11.500 τετραγωνικά πόδια εσωτερικών χώρων, δηλαδή έναν τεράστιο χώρο διαβίωσης που προσφέρει στους νέους ιδιοκτήτες ανέσεις οι οποίες ξεφεύγουν κατά πολύ από τα συνηθισμένα δεδομένα μιας πολυτελούς κατοικίας.

Η Selena Gomez ποζάρει σε μπαλκόνι με θέα σε ποτάμι και ιστορικά κτίρια στο ηλιοβασίλεμα
https://www.instagram.com/itsbennyblanco/

Στο εσωτερικό υπάρχουν έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, ενώ οι χώροι έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη μιας σύγχρονης πολυτελούς κατοικίας. Το σαλόνι είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο, ενώ υπάρχει και επίσημη τραπεζαρία για πιο εντυπωσιακές συγκεντρώσεις και δείπνα. Η κατοικία διαθέτει κάβα κρασιών, αίθουσα προβολών και ψυχαγωγίας, δωμάτιο μασάζ, αλλά και ειδικά διαμορφωμένο glam room, έναν χώρο που ταιριάζει απόλυτα στον κόσμο μιας παγκόσμιας σταρ όπως η Selena Gomez.

Η Selena Gomez με κοραλλί χείλη, το απόλυτο summer trend, ποζάρει κάτω από τον ήλιο.
https://www.instagram.com/selenagomez/

Ανάμεσα στους χώρους που ξεχωρίζουν, ιδιαίτερη θέση έχει η κουζίνα. Δεν πρόκειται απλώς για μια εντυπωσιακή κουζίνα μιας ακριβής κατοικίας. Είναι ο χώρος που χρησιμοποιήθηκε ως σκηνικό για τη σειρά «Selena + Chef», μέσα από την οποία η Selena Gomez έδειξε στο κοινό μια διαφορετική, πιο καθημερινή πλευρά της. Η Selena Gomez είχε βγάλει την έπαυλη στην αγορά τον Μάιο, με την αρχική τιμή να είναι περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια υψηλότερη από το ποσό στο οποίο τελικά ολοκληρώθηκε η συμφωνία. Μετά από μερικούς μήνες αναζήτησης αγοραστή, το ακίνητο βρήκε τελικά τον επόμενο ιδιοκτήτη του.

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Selena Gomez σπίτι
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