Celeb World 09.09.2026

Taylor Swift και Travis Kelce: Η νέα ρομαντική έξοδος στη Νέα Υόρκη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Taylor Swift και ο Travis Kelce έκαναν ένα ρομαντικό date night στη Νέα Υόρκη και εθεάθησαν να αποχωρούν πιασμένοι χέρι χέρι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift και ο Travis Kelce βγήκαν για δείπνο στη Νέα Υόρκη.
  • Το ζευγάρι έδειχνε πολύ ερωτευμένο, περπατώντας πιασμένο χέρι χέρι.
  • Η έξοδός τους έγινε δύο μήνες μετά τον γάμο τους στο Madison Square Garden.
  • Η βραδινή τους έξοδος έγινε λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν του NFL.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη νέα τους ζωή ως παντρεμένο ζευγάρι και αυτή τη φορά έκαναν μια ρομαντική έξοδο στη Νέα Υόρκη. Οι δυο τους βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου στο Ambassadors Clubhouse, ένα δημοφιλές εστιατόριο στην περιοχή NoMad, για ένα χαλαρό dinner date.

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce γιορτάζουν σε αγώνα, με την Taylor να δείχνει δύο δάχτυλα σε σχήμα V.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φεύγοντας από το εστιατόριο, οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα αγαπημένοι, καθώς περπατούσαν πιασμένοι χέρι χέρι μέχρι το αυτοκίνητό τους. Ο Travis Kelce μάλιστα φάνηκε να κρατά τρυφερά την Taylor από την πλάτη καθώς έμπαιναν στο εστιατόριο, με τους φωτογράφους να καταγράφουν τις στιγμές.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift αποκαλυπτεί το κρυφό νόημα πίσω από το «I knew it, I knew you»

Για την περίσταση, η Taylor επέλεξε ένα μεταλλιζέ καφέ halter φόρεμα με ασορτί ψηλοτάκουνα και μπορντό τσάντα, ενώ ο Travis εμφανίστηκε με λευκό μεταξωτό ριγέ πουκάμισο, καφέ παντελόνι και καρό παπούτσια. Το couple matching χωρίς να είναι ακριβώς matching; We love to see it.

Taylor Swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Το συγκεκριμένο date night έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε περίπου δύο μήνες μετά τον γάμο τους στο Madison Square Garden, στις 3 Ιουλίου. Ο Travis έχει μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τη συγκεκριμένη βραδιά, εξηγώντας ότι επέλεξαν τον χώρο επειδή ήθελαν να αισθάνονται πως βρίσκονται σε ένα πιο ιδιωτικό και προσωπικό περιβάλλον, παρά το τεράστιο μέγεθος του venue.

Το ζευγάρι έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις μετά τον γάμο του, ενώ η συγκεκριμένη βραδινή έξοδος ήρθε λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν του NFL. Ο Travis ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Kansas City Chiefs, ενώ η Taylor φαίνεται να συνεχίζει παράλληλα τη δική της μουσική δραστηριότητα.

Παρά το γεμάτο πρόγραμμά τους, πάντως, οι δυο τους φαίνεται πως βρίσκουν χρόνο για μικρές στιγμές μόνο για εκείνους. Και το συγκεκριμένο χέρι-χέρι date night στη Νέα Υόρκη ήταν ίσως το πιο cute reminder ότι η Taylor και ο Travis βρίσκονται πλέον επίσημα στην… married era τους.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Taylor Swift Travis Kelce
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιώργος Μαζωνάκης: To τελευταίο «αντίο» των celebrities

Γιώργος Μαζωνάκης: To τελευταίο «αντίο» των celebrities

09.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: To τελευταίο «αντίο» των celebrities
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: To τελευταίο «αντίο» των celebrities

09.09.2026
Dolly Parton: Ανοίγουν ξενοδοχείο και μουσείο στη μνήμη της – Η ζωή της παίρνει νέα μορφή στο Nashville
Celeb News

Dolly Parton: Ανοίγουν ξενοδοχείο και μουσείο στη μνήμη της – Η ζωή της παίρνει νέα μορφή στο Nashville

09.09.2026
Η αποκαλυπτική φωτογράφιση της Hailey Bieber για το ICE Magazine που τράβηξε όλα τα βλέμματα
Celeb News

Η αποκαλυπτική φωτογράφιση της Hailey Bieber για το ICE Magazine που τράβηξε όλα τα βλέμματα

09.09.2026
Βάλε τη Λήμνο στο travel list σου – Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σού δείχνει γιατί
Celeb News

Βάλε τη Λήμνο στο travel list σου – Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σού δείχνει γιατί

09.09.2026
Ashley St. Clair: «Ο Elon Musk μού προσέφερε 40 εκατ. δολάρια για να μη μιλήσω»
Celeb News

Ashley St. Clair: «Ο Elon Musk μού προσέφερε 40 εκατ. δολάρια για να μη μιλήσω»

09.09.2026
Οι εκκεντρικές εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη που έγιναν viral
Celeb News

Οι εκκεντρικές εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη που έγιναν viral

09.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 5 πιο iconic στιγμές που έγιναν viral και τον αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο
Celeb World

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 5 πιο iconic στιγμές που έγιναν viral και τον αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο

09.09.2026
Τα καυτά φιλιά του Γιάννη Σπαλιάρα με τη νέα του σύντροφο – Όσα αποκάλυψε για τη σχέση τους
Celeb News

Τα καυτά φιλιά του Γιάννη Σπαλιάρα με τη νέα του σύντροφο – Όσα αποκάλυψε για τη σχέση τους

09.09.2026
«Πλέον το μαμά μού ανήκει δικαιωματικά»: Έγκυος η Dat Lilly
Celeb News

«Πλέον το μαμά μού ανήκει δικαιωματικά»: Έγκυος η Dat Lilly

09.09.2026
4 έξυπνα tips για να ενεργοποιήσεις τον μεταβολισμό σου χωρίς κόπο

4 έξυπνα tips για να ενεργοποιήσεις τον μεταβολισμό σου χωρίς κόπο

New student era: 3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι

New student era: 3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι

Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα πλεκτά που θα σε βγάλουν αμέσως σε φθινοπωρινό mood

Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα πλεκτά που θα σε βγάλουν αμέσως σε φθινοπωρινό mood

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast