Taylor Swift και Travis Kelce: Η νέα ρομαντική έξοδος στη Νέα Υόρκη

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce έκαναν ένα ρομαντικό date night στη Νέα Υόρκη και εθεάθησαν να αποχωρούν πιασμένοι χέρι χέρι

Με μια ματιά Η Taylor Swift και ο Travis Kelce βγήκαν για δείπνο στη Νέα Υόρκη.

Το ζευγάρι έδειχνε πολύ ερωτευμένο, περπατώντας πιασμένο χέρι χέρι.

Η έξοδός τους έγινε δύο μήνες μετά τον γάμο τους στο Madison Square Garden.

Η βραδινή τους έξοδος έγινε λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν του NFL. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη νέα τους ζωή ως παντρεμένο ζευγάρι και αυτή τη φορά έκαναν μια ρομαντική έξοδο στη Νέα Υόρκη. Οι δυο τους βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου στο Ambassadors Clubhouse, ένα δημοφιλές εστιατόριο στην περιοχή NoMad, για ένα χαλαρό dinner date.

Φεύγοντας από το εστιατόριο, οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα αγαπημένοι, καθώς περπατούσαν πιασμένοι χέρι χέρι μέχρι το αυτοκίνητό τους. Ο Travis Kelce μάλιστα φάνηκε να κρατά τρυφερά την Taylor από την πλάτη καθώς έμπαιναν στο εστιατόριο, με τους φωτογράφους να καταγράφουν τις στιγμές.

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Για την περίσταση, η Taylor επέλεξε ένα μεταλλιζέ καφέ halter φόρεμα με ασορτί ψηλοτάκουνα και μπορντό τσάντα, ενώ ο Travis εμφανίστηκε με λευκό μεταξωτό ριγέ πουκάμισο, καφέ παντελόνι και καρό παπούτσια. Το couple matching χωρίς να είναι ακριβώς matching; We love to see it.

Το συγκεκριμένο date night έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε περίπου δύο μήνες μετά τον γάμο τους στο Madison Square Garden, στις 3 Ιουλίου. Ο Travis έχει μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τη συγκεκριμένη βραδιά, εξηγώντας ότι επέλεξαν τον χώρο επειδή ήθελαν να αισθάνονται πως βρίσκονται σε ένα πιο ιδιωτικό και προσωπικό περιβάλλον, παρά το τεράστιο μέγεθος του venue.

Taylor Swift and Travis Kelce match in silky stripes for NYC date night https://t.co/o7Jp5iz9NH pic.twitter.com/rwtRrDaUTV — Page Six (@PageSix) September 7, 2026

Το ζευγάρι έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις μετά τον γάμο του, ενώ η συγκεκριμένη βραδινή έξοδος ήρθε λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν του NFL. Ο Travis ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Kansas City Chiefs, ενώ η Taylor φαίνεται να συνεχίζει παράλληλα τη δική της μουσική δραστηριότητα.

In their honeymoon era. ❤️ Newlyweds Taylor Swift and Travis Kelce stepped out for a romantic date night in New York City over the weekend, just two months after tying the knot at Madison Square Garden. https://t.co/R6BRkf0Mcx : BACKGRID pic.twitter.com/VAWoE6t2CJ — Page Six (@PageSix) September 7, 2026

Παρά το γεμάτο πρόγραμμά τους, πάντως, οι δυο τους φαίνεται πως βρίσκουν χρόνο για μικρές στιγμές μόνο για εκείνους. Και το συγκεκριμένο χέρι-χέρι date night στη Νέα Υόρκη ήταν ίσως το πιο cute reminder ότι η Taylor και ο Travis βρίσκονται πλέον επίσημα στην… married era τους.

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