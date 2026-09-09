Βάλε τη Λήμνο στο travel list σου – Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σού δείχνει γιατί

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Λήμνο μαζί με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον ενός έτους γιο τους

Με μια ματιά Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε οικογενειακές στιγμές από πρόσφατο ταξίδι στη Λήμνο.

Το ταξίδι της συνδυάστηκε με τη συμμετοχή της στο ετήσιο Surf Camp Κέρος.

Το Surf Camp Κέρος εστιάζει στα θαλάσσια σπορ σε προστατευόμενο οικοσύστημα Natura 2000.

Η Βαλαβάνη συνδύασε την αγάπη της για τη θάλασσα με οικογενειακές στιγμές στη Λήμνο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μερικές οικογενειακές στιγμές από το πρόσφατο ταξίδι της στη Λήμνο μοιράστηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, δημοσιεύοντας ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ στα social media. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ταξίδεψε στο νησί μαζί με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον ενός έτους γιο τους, απολαμβάνοντας λίγες ημέρες μακριά από την καθημερινότητα.

Η αφορμή για το ταξίδι ήταν η συμμετοχή της Ευρυδίκης στο Surf Camp Κέρος, μια διοργάνωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Λήμνο και έχει στο επίκεντρο τα θαλάσσια σπορ. Η ίδια αγαπά ιδιαίτερα τις δραστηριότητες στη θάλασσα, οπότε το συγκεκριμένο ταξίδι συνδύασε ένα από τα αγαπημένα της hobbies με οικογενειακές στιγμές.

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Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δείχνει ένα διαφορετικό, πιο χαλαρό στιγμιότυπο της καθημερινότητάς της, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγο και τον μικρό τους γιο. Το σκηνικό της Λήμνου και η επαφή με τη φύση φαίνεται πως έδωσαν στο οικογενειακό τους ταξίδι ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό vibe.

Το Surf Camp Κέρος πραγματοποιείται σε μια περιοχή με έντονο φυσικό χαρακτήρα, καθώς βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενο οικοσύστημα Natura 2000. Εκεί, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με θαλάσσια σπορ και παράλληλα να απολαύσουν τη διαμονή τους κοντά στη φύση.

Για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, το ταξίδι αποτέλεσε μια ευκαιρία να συνδυάσει την αγάπη της για τη θάλασσα με χρόνο με την οικογένειά της. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε δίνουν μια μικρή γεύση από τις ημέρες που πέρασαν στη Λήμνο και φυσικά ο μικρός τους πρωταγωνιστής κλέβει την παράσταση.

Η Ευρυδίκη και ο Γρηγόρης Μόργκαν κρατούν γενικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, όμως κατά διαστήματα μοιράζονται στιγμιότυπα από την οικογένειά τους με τους followers τους.

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