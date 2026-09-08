Το βίντεο με τον Σάκη Ρουβά που έγινε viral – Η έκπληξη στη χορογράφο του

Η χορογράφος του Σάκη Ρουβά γιόρτασε τα γενέθλιά της στη δουλειά και η ομάδα της ετοίμασε μια όμορφη έκπληξη με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή

Με μια ματιά Ο Σάκης Ρουβάς έκανε έκπληξη στη χορογράφο του, Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, για τα γενέθλιά της.

Ο τραγουδιστής και η ομάδα του της τραγούδησαν «Happy Birthday» και της προσέφεραν τούρτα.

Η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου μοιράστηκε τη στιγμή στα social media, ευχαριστώντας τους συνεργάτες της.

Το βίντεο έγινε viral, δείχνοντας τη ζεστή σχέση μεταξύ των μελών της ομάδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Ρουβάς θέλησε να κάνει ξεχωριστά τα γενέθλια της συνεργάτιδάς του, Κωνσταντίνας Κωνσταντίνου, χαρίζοντάς της μια γλυκιά έκπληξη μέσα στη δουλειά. Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίζεται σε βίντεο που ανέβηκε στα social media να κρατά την τούρτα της χορογράφου, ενώ η ομάδα του έχει συγκεντρωθεί για να της τραγουδήσει το «Happy Birthday».

Η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου μπορεί να βρέθηκε στο πλευρό του Σάκη Ρουβά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων την ημέρα των γενεθλίων της, όμως εκείνος και οι υπόλοιποι συνεργάτες φρόντισαν να της χαρίσουν ένα μικρό birthday surprise. Το στιγμιότυπο είναι από εκείνα που δείχνουν πως πίσω από τις πρόβες και τις εμφανίσεις υπάρχει μια ομάδα με αρκετά ζεστή σχέση.

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Στο βίντεο, η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου στέκεται χαμογελαστή δίπλα στον Σάκη Ρουβά, ο οποίος κρατά την τούρτα που της ετοίμασαν. Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι συνεργάτες συμμετέχουν στη μικρή γιορτή και της τραγουδούν όλοι μαζί το «Happy Birthday».

Το χαμόγελό της τα λέει όλα, αφού παρά το γεγονός ότι τα γενέθλιά της την βρήκαν εν ώρα εργασίας, τελικά απέκτησαν μια ξεχωριστή ανάμνηση. Και φυσικά, το γεγονός ότι ο Σάκης Ρουβάς ανέλαβε να κρατήσει την τούρτα έκανε το στιγμιότυπο ακόμη πιο fun.

«Forever grateful» – Το μήνυμα της Κωνσταντίνας

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο: «POV: It’s your birthday but you’re working and they still make sure to make it special». Στη συνέχεια, ευχαρίστησε την ομάδα της και τον Σάκη Ρουβά για τη χειρονομία, προσθέτοντας: «Forever grateful for moments like this @Sakis Rouvas».

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει πόσο εκτίμησε το γεγονός ότι οι συνεργάτες της φρόντισαν να κάνουν τη συγκεκριμένη ημέρα λίγο διαφορετική. Άλλωστε, κάποιες φορές δεν χρειάζεται κάτι μεγάλο για να γίνει μια συνηθισμένη μέρα αξέχαστη – μια τούρτα, λίγα χαμόγελα και οι σωστοί άνθρωποι αρκούν.

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