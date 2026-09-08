Ο Γιώργος Τσαλίκης πήρε θέση για τον Αντώνη Ρέμο – Η ατάκα του για τον Μέγα Αλέξανδρο

Με μια ματιά Ο Γιώργος Τσαλίκης υπερασπίζεται τον Αντώνη Ρέμο για τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.

Θεωρεί υπερβολική την αντίδραση για την τοποθέτηση της σκηνής κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Υποστηρίζει ότι η ιστορική μνήμη προστατεύεται με γνώση και παιδεία, όχι με κραυγές στα social media.

Πιστεύει ότι η προβολή του αγάλματος μπορεί να διαδώσει την εικόνα της Θεσσαλονίκης διεθνώς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έντονη συζήτηση έχει ανοίξει στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ώρες, με αφορμή τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Η εντυπωσιακή σκηνή που στήθηκε στον χώρο, κοντά στο εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει αντιδράσεις και σχόλια στα social media, με ορισμένους να κάνουν λόγο ακόμη και για ασέβεια απέναντι στην ιστορική μνήμη της πόλης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, εσύ μπορεί να βλέπεις μια απλή μουσική εκδήλωση, κάποιοι άλλοι όμως επέλεξαν να ανοίξουν μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για τη σχέση του πολιτισμού με την ιστορία και τα σύμβολα της Θεσσαλονίκης. Σε αυτή τη συζήτηση θέλησε να μπει και ο Γιώργος Τσαλίκης, ο οποίος δεν έκρυψε τη στήριξή του στον Αντώνη Ρέμο και με μια μακροσκελή τοποθέτηση στα social media προσπάθησε να βάλει τα πράγματα στη δική του διάσταση.

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«Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν κινδυνεύει από τη μουσική»

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Γιώργος Τσαλίκης αναφέρθηκε αρχικά στον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως ανέφερε, παρακολουθεί «με μεγάλη απορία» όσα συμβαίνουν και υπογράμμισε πως θεωρεί υπερβολικό να φτάνει η συζήτηση στο σημείο να γίνεται λόγος για προσβολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. «Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτα απ’ όλα δεν κινδυνεύει από τη μουσική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής έστρεψε το ενδιαφέρον του στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ιστορική μνήμη σήμερα, ιδιαίτερα μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την άποψή του, η ιστορία δεν προστατεύεται μέσα από έντονες αντιπαραθέσεις και επιθέσεις, αλλά μέσα από τη γνώση και την παιδεία. «Η ιστορική μνήμη ενός λαού δεν προστατεύεται με κραυγές στα social media. Προστατεύεται με γνώση, με παιδεία, με πραγματικό σεβασμό στην ιστορία του», σημείωσε.

«Μιλάμε για μια δωρεάν συναυλία προσφοράς και αγάπης»

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε και ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος. Ο Γιώργος Τσαλίκης θέλησε να υπενθυμίσει πως η συγκεκριμένη συναυλία δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα ακόμη μουσικό live, αλλά ως μια ιδιαίτερη εκδήλωση για τον τραγουδιστή, καθώς πρόκειται για τη γενέθλια συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, την πόλη του. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι πρόκειται για δωρεάν συναυλία, την οποία ο Αντώνης Ρέμος προσφέρει στο κοινό της πόλης.

«Μιλάμε για τη γενέθλια συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μια δωρεάν συναυλία, μια συναυλία προσφοράς και αγάπης του Αντώνη στην ίδια του την πόλη, στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε. Και κάπου εδώ η συζήτηση παίρνει μια διαφορετική τροπή. Γιατί, όπως υποστήριξε ο Γιώργος Τσαλίκης, η παρουσία του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο φόντο της συναυλίας μπορεί να λειτουργήσει όχι ως προσβολή, αλλά ως ένας ακόμη τρόπος να γίνει γνωστή η εικόνα της Θεσσαλονίκης σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό.

«Δεν είναι ένας διαφορετικός τρόπος να ταξιδέψει η εικόνα της Θεσσαλονίκης;»

Ο τραγουδιστής έθεσε ένα ερώτημα που, όπως φαίνεται, βρίσκεται στην καρδιά της δικής του επιχειρηματολογίας. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της Νέας Παραλίας και ένα σύμβολο που συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Τη βραδιά της συναυλίας, όπως σημείωσε ο Γιώργος Τσαλίκης, το άγαλμα θα εμφανιστεί στις εικόνες που θα μεταδοθούν από την εκδήλωση και έτσι θα το δουν άνθρωποι όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά από ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Αυτό είναι προσβολή; Θα δούνε το άγαλμα. Γιατί είναι προσβολή; Δεν είναι ένας διαφορετικός τρόπος να ταξιδέψει η εικόνα της Θεσσαλονίκης και του συμβόλου της πέρα από τα όρια της πόλης;» διερωτήθηκε. Με αυτή τη φράση, ο Γιώργος Τσαλίκης επιχείρησε ουσιαστικά να αντιστρέψει το επιχείρημα όσων αντιδρούν, παρουσιάζοντας την προβολή του αγάλματος ως πιθανό στοιχείο εξωστρέφειας και όχι ως απαξίωση της ιστορικής του σημασίας.

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Η διάκριση ανάμεσα στην κριτική και την «ανθρωποφαγία»

Στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησής του, ο Γιώργος Τσαλίκης έγινε ακόμη πιο αιχμηρός. Ξεκαθάρισε ότι θεωρεί απολύτως θεμιτό να ασκείται κριτική στον τρόπο με τον οποίο έχει στηθεί μια εξέδρα ή στη χωροθέτηση μιας συναυλίας. Αυτό, όπως υπογράμμισε, είναι κάτι διαφορετικό από το να στοχοποιείται προσωπικά ένας καλλιτέχνης και να του αποδίδεται ασέβεια προς την ιστορία χωρίς, κατά την άποψή του, να υπάρχει αντίστοιχη βάση. «Άλλο πράγμα η καλόπιστη κριτική για το πώς στήθηκε μια εξέδρα, αν μπορεί να γίνει κάπως καλύτερα. Θεμιτό. Και άλλο η ανθρωποφαγία», ανέφερε.

Και συνέχισε σε ακόμη πιο έντονο ύφος, θέτοντας το ερώτημα αν είναι πραγματικά λογικό να θεωρείται ασέβεια προς τον Μέγα Αλέξανδρο το γεγονός ότι ένας δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής θα εμφανιστεί μπροστά από το άγαλμά του. «Άλλο να μη μ’ αρέσει αυτή η χωροθέτηση και άλλο να αποδίδεις έναν άνθρωπο που δεν σου έχει δώσει και το δικαίωμα αυτό, ασέβεια προς την ιστορία, τον Μέγα Αλέξανδρο ή τη Θεσσαλονίκη, επειδή θα τραγουδήσει μπροστά στο άγαλμα. Πάτε καλά;» είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε 2.300 χρόνια ιστορίας»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γιώργος Τσαλίκης επέστρεψε στο βασικό μήνυμα που θέλησε να περάσει από την αρχή. Ο πολιτισμός, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν βρίσκεται απέναντι στην ιστορία. Αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο ώστε η ιστορία να παραμένει ζωντανή και να συνεχίζει να επικοινωνείται με διαφορετικούς τρόπους. «Ο πολιτισμός δεν προσβάλλει την ιστορία όταν τη σέβεται, την κρατά ζωντανή», τόνισε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε για ακόμη μία φορά τον Αντώνη Ρέμο, λέγοντας πως ο ίδιος σέβεται την ιστορία και τη Θεσσαλονίκη. Και λίγο πριν ολοκληρώσει το βίντεό του, επέλεξε μια φράση που πιθανότατα θα συζητηθεί περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες. «Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε δύο χιλιάδες τριακόσια χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Χαλαρώστε πια», κατέληξε ο Γιώργος Τσαλίκης. Η τοποθέτησή του έρχεται ενώ το ενδιαφέρον για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης παραμένει αυξημένο, με τη συζήτηση να ξεφεύγει πλέον από τα στενά όρια μιας μουσικής εκδήλωσης και να αγγίζει ζητήματα που αφορούν την ιστορική μνήμη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να εκφράζουμε τις διαφωνίες μας.

Και τελικά, ίσως αυτή να είναι και η ουσία της παρέμβασης του Γιώργου Τσαλίκη: μπορείς να διαφωνήσεις με μια σκηνή, μια χωροθέτηση ή έναν σχεδιασμό. Το ερώτημα είναι αν χρειάζεται κάθε διαφωνία να μετατρέπεται σε προσωπική επίθεση και δημόσια καταδίκη ενός καλλιτέχνη. Για τον ίδιο, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η ιστορία αξίζει σεβασμό, αλλά δεν χρειάζεται πανικό απέναντι στη μουσική.

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