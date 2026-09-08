Celeb World 08.09.2026

Η Νατάσα Θεοδωρίδου γιόρτασε τα γενέθλια του Γιάννη Καρυπίδη με μια ξεχωριστή έκπληξη

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου γιόρτασε τα γενέθλια του συντρόφου της, Γιάννη Καρυπίδη, μαζί με φίλους και την κόρη της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου οργάνωσε έκπληξη γενεθλίων στον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη.
  • Στη γιορτή παρευρέθηκαν φίλοι και η κόρη της τραγουδίστριας, Χριστιάνα.
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που ο σύντροφός της έσβησε τα κεράκια.
  • Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, με σπάνιες κοινές εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νατάσα Θεοδωρίδου είχε έναν πολύ ξεχωριστό λόγο για να γιορτάσει το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλησε να κάνει μια όμορφη έκπληξη στον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη, με αφορμή τα γενέθλιά του, οργανώνοντας μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα πρόσωπα, χαμόγελα και φυσικά… τούρτα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου σε φωτογραφία από το Instagram της, με αφορμή την εμφάνιση τραγουδιού της στο Apple TV+.
https://www.instagram.com/natasatheodoridou/

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε σε μαγαζί, με τη Νατάσα να έχει φροντίσει ώστε ο Γιάννης να περάσει τα γενέθλιά του surrounded by friends. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η κόρη της τραγουδίστριας, Χριστιάννα, η οποία βρέθηκε στο πλευρό τους και συμμετείχε στη χαρούμενη οικογενειακή στιγμή.

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Η ίδια η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να μοιραστεί ένα μικρό στιγμιότυπο από τη βραδιά με τους followers της. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, κατέγραψε τη στιγμή που ο σύντροφός της έσβησε τα κεράκια της τούρτας, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση από το birthday celebration.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε κοσμικό event.
https://www.instagram.com/natasatheodoridou/

Η βραδιά είχε όλα όσα χρειάζονται για ένα όμορφο birthday celebration: φίλους, αγαπημένα πρόσωπα και φυσικά μια εντυπωσιακή τούρτα. Η Νατάσα Θεοδωρίδου είχε οργανώσει τη μικρή γιορτή για τον Γιάννη Καρυπίδη, θέλοντας να του χαρίσει μια ιδιαίτερη στιγμή για τα γενέθλιά του.

https://www.instagram.com/p/Dc0TTIvsDTU/
https://www.instagram.com/natasatheodoridou/

Η παρουσία της Χριστιάννας, της κόρης της τραγουδίστριας, έκανε τη βραδιά ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς συμμετείχε στη γιορτή μαζί με την παρέα τους. Το highlight της βραδιάς ήρθε όταν εμφανίστηκε η τούρτα και ο Γιάννης Καρυπίδης έσβησε τα κεράκια του. Η Νατάσα κατέγραψε τη στιγμή και την ανέβασε στα social media, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψει περισσότερα για την προσωπική τους βραδιά.

https://www.instagram.com/natasatheodoridou/
https://www.instagram.com/natasatheodoridou/

Η σχέση της Νατάσας Θεοδωρίδου και του Γιάννη Καρυπίδη έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα, με το ζευγάρι ωστόσο να κρατά χαμηλούς τόνους και να προστατεύει την προσωπική του ζωή.

Η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαΐου, όταν βρέθηκαν μαζί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί έδωσαν το «παρών» στην έκθεση «EROS» της Μαρίνας Βερνίκου και της Creaid.

Η Νατάσσα Θεοδωρίδου σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
www.instagram.com/natasatheodoridou/

Από τότε, οι δυο τους έχουν επιλέξει να μην κάνουν την προσωπική τους ζωή πρωταγωνίστρια στα social media. Ωστόσο, η συγκεκριμένη birthday στιγμή ήταν αρκετή για να δώσει μια πιο προσωπική ματιά στη σχέση τους, με τη Νατάσα να μοιράζεται με το κοινό της ένα μικρό αλλά τρυφερό στιγμιότυπο από τη γιορτή.

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ΓΕΝΕΘΛΙΑ Γιάννης Καρυπίδης ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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