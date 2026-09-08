Celeb World 08.09.2026

Γιούλικα Σκαφιδά: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός – Η χιουμοριστική ανάρτηση που έκανε

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Η Γιούλικα Σκαφιδά αποκάλυψε την περιπέτεια υγείας της μέσα από ένα Instagram story και ένα ιδιαίτερο poll μέσα από το νοσοκομείο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ηθοποιός Γιούλικα Σκαφιδά νοσηλεύτηκε λόγω κολικού νεφρού.
  • Μοιράστηκε την εμπειρία της στα social media με χιουμοριστική διάθεση.
  • Δημιούργησε ένα poll στο Instagram για να αλληλεπιδράσει με τους followers της.
  • Η Σκαφιδά κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Γιούλικα Σκαφιδά χρειάστηκε να βρεθεί στο νοσοκομείο, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα social media. Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της ένα στιγμιότυπο από την παραμονή της στο νοσοκομείο, εξηγώντας με τον δικό της, χιουμοριστικό τρόπο τι της συνέβη.

gioulika_skafida
https://www.instagram.com/youlika.skafida/

Η ηθοποιός αντιμετώπισε κολικό νεφρού, μια ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση, και θέλησε να ενημερώσει το κοινό της χωρίς να χάσει το χιούμορ της. Αντί για μια δραματική ανάρτηση, επέλεξε να σχολιάσει την περιπέτειά της με μια δόση αυτοσαρκασμού, κάνοντας μάλιστα και ένα ιδιαίτερο poll στο Instagram.

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Η Γιούλικα Σκαφιδά είναι γνωστή για το γεγονός ότι κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα και επιλέγει προσεκτικά τι θα μοιραστεί δημόσια. Έτσι, η συγκεκριμένη ανάρτηση ήταν μια σπάνια ματιά σε μια δύσκολη στιγμή της καθημερινότητάς της, την οποία αντιμετώπισε με αρκετή ψυχραιμία και χιούμορ.

Άγιος έρωτας: Η Γιούλικα Σκαφιδά σε ρόλο έκπληξη στον 2ο κύκλο
https://www.instagram.com/youlika.skafida/

Μέσα από το Instagram story της, η ηθοποιός αποκάλυψε πως ο λόγος που βρέθηκε στο νοσοκομείο ήταν ένας κολικός νεφρού. Συνοδεύοντας τη φωτογραφία της με μια χαρακτηριστική ατάκα, έγραψε: «Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;».

https://www.instagram.com/youlika.skafida/
https://www.instagram.com/youlika.skafida/

Φυσικά, δεν σταμάτησε εκεί. Η Γιούλικα Σκαφιδά αποφάσισε να μετατρέψει ακόμη και αυτή τη δύσκολη στιγμή σε ένα μικρό παιχνίδι με τους followers της, δημιουργώντας ένα poll με τρεις επιλογές: «Ευκαιρία για ενυδάτωση», «Το παν είναι το στιλ» και «Εσείς η νέα γενιά όλο γκρίνια είστε». Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να αντιμετωπίσει μια δυσάρεστη κατάσταση με χιούμορ και να κρατήσει το γνώριμο, ανάλαφρο ύφος της στα social media.

Η ηθοποιός Γιούλικα Σκαφιδά που θα συμμετέχει στον δεύτερο κύκλο της σειράς Άγιος Έρωτας του Alpha TV.
https://www.instagram.com/youlika.skafida/

Η Γιούλικα Σκαφιδά έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να μην απασχολεί τα media με την προσωπική της ζωή. Οι δημόσιες αναρτήσεις της επικεντρώνονται κυρίως στη δουλειά της και σε στιγμές που η ίδια αισθάνεται άνετα να μοιραστεί με το κοινό.

Η Γιούλικα Σκαφιδά σε στιγμές χαλάρωσης με ποτό, με φόντο την Ακρόπολη, κατά τα γυρίσματα του «Άγιου Έρωτα».
https://www.instagram.com/youlika.skafida/

Αυτή τη φορά, ωστόσο, θέλησε να μοιραστεί με τους followers της μια διαφορετική στιγμή, αποδεικνύοντας πως ακόμη και σε μια δύσκολη μέρα μπορεί να βρει λίγο χώρο για χιούμορ. Ευχόμαστε στη Γιούλικα Σκαφιδά περαστικά και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητά της!

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Γιούλικα Σκαφιδά
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