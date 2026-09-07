Celeb News 07.09.2026

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Το video που αποκάλυψε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο

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Σε εξαιρετική φόρμα και με διάθεση για χιούμορ, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει δυναμικά μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποκάλυψε ταλέντο στο ποδόσφαιρο μέσω βίντεο στο Instagram.
  • Ο τραγουδιστής έδειξε εντυπωσιακά ποδοσφαιρικά κόλπα και κεφαλιές.
  • Με χιούμορ, αναρωτήθηκε αν διάλεξε λάθος επαγγελματική πορεία.
  • Η ανάρτηση δείχνει ότι έχει ξεπεράσει την πρόσφατη περιπέτεια υγείας του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης διατηρεί μια ιδιαίτερα ζεστή και διαδραστική σχέση με τους θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζοντας συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητα και την καλλιτεχνική του πορεία. Αυτή τη φορά, όμως, ο δημοφιλής ερμηνευτής θέλησε να ξαφνιάσει ευχάριστα το κοινό του, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική, πιο αθλητική πλευρά του εαυτού του μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

mixalis_xatzigiannis_podosfairo
https://www.instagram.com/mhatzigiannis/

Στα πλάνα που ανέβασε, ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίζεται να επιδίδεται σε ποδοσφαιρικά κόλπα, κάνοντας εντυπωσιακά γκελάκια και κεφαλιές με τη μπάλα. Με το γνωστό του χιούμορ και τη διάθεση για αυτοσαρκασμό, συνόδευσε την ανάρτησή του με μια παιχνιδιάρικη λεζάντα, αναρωτώμενος χαριτολογώντας αν τελικά διάλεξε λάθος επαγγελματικό μονοπάτι στη ζωή του.

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Η πλήρης ανάρρωση μετά την περιπέτεια υγείας

Πέρα από την ευδιάθετη διάθεση του καλλιτέχνη, η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έχει αφήσει πίσω του την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του και βρίσκεται πλέον σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι, και πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο, ο τραγουδιστής χρειάστηκε να υποβληθεί σε προγραμματισμένη επέμβαση χολοκυστεκτομής, γεγονός που τον ανάγκασε να βάλει προσωρινά «φρένο» στις επαγγελματικές του δραστηριότητες και τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Τότε, ο ίδιος είχε φροντίσει να ενημερώσει προσωπικά το κοινό του, στέλνοντας μήνυμα ηρεμίας και εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την αμέριστη φροντίδα. Σήμερα, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο της αποκατάστασής του και ακολουθώντας τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες, επιστρέφει δυναμικά στην καθημερινότητά του, σκορπίζοντας χαμόγελα και θετική ενέργεια στους διαδικτυακούς του φίλους.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
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