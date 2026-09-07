Celeb World 07.09.2026

Ιουλία Καλλιμάνη και Μιχάλης Τουρατζίδης: Παντρεύτηκαν μετά από 4 χρόνια σχέσης

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Η Ιουλία Καλλιμάνη παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Μιχάλη Τουρατζίδη στη Θεσσαλονίκη μετά από 4 χρόνια σχέσης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ιουλία Καλλιμάνη παντρεύτηκε τον Μιχάλη Τουρατζίδη μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης.
  • Ο γάμος τους τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης.
  • Το ζευγάρι επέλεξε αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να διατηρήσει την ιδιωτικότητα της τελετής.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε μέσω της μουσικής, συνδυάζοντας προσωπική και επαγγελματική πορεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της έζησε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η Ιουλία Καλλιμάνη, καθώς ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί με τον σύντροφό της, Μιχάλη Τουρατζίδη. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έφτασε στην εκκλησία λίγο πριν τις 20:00, φορώντας το νυφικό της και έχοντας στο πλευρό της τους ανθρώπους που θέλησε να μοιραστούν μαζί της αυτή την ξεχωριστή ημέρα. Μετά από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, η ίδια και ο μουσικός παραγωγός έκαναν το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους.

Η Ιουλία Καλλιμάνη μιλάει για τα αρνητικά σχόλια στα social media στο After Dark, με φόντο πλακέτες.
https://www.instagram.com/iouliakallimani_official

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το TLIFE, το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης. Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν τα ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από την τελετή. Το ζευγάρι φαίνεται πως θέλησε να κρατήσει τη συγκεκριμένη στιγμή όσο πιο προσωπική και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γινόταν, με την προστασία της ιδιωτικότητάς τους να αποτελεί προτεραιότητα.

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Η επιλογή αυτή δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς η σχέση της Ιουλίας Καλλιμάνη και του Μιχάλη Τουρατζίδη έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τη μουσική και η προσωπική τους σχέση συνδέθηκε από νωρίς και με την επαγγελματική τους πορεία. Ο Μιχάλης Τουρατζίδης, ως μουσικός παραγωγός και δημιουργός, έχει συνεργαστεί στενά με την τραγουδίστρια και έχει συμβάλει σε σημαντικές στιγμές της καριέρας της.

Η Ιουλία Καλλιμάνη ξαπλωμένη σε ξύλινη ξαπλώστρα με κίτρινο φόρεμα
https://www.instagram.com/iouliakallimani_official/

Η κοινή τους πορεία μετρά περίπου τέσσερα χρόνια και, όπως έχει αναφέρει κατά καιρούς η ίδια η Ιουλία Καλλιμάνη, ο Μιχάλης Τουρατζίδης έχει παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στη ζωή όσο και στην επαγγελματική της εξέλιξη. Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνον, αποκαλύπτοντας πως η γνωριμία τους ήρθε σε μια πολύ σημαντική περίοδο για την ίδια.

Ιουλία Καλλιμάνη
https://www.instagram.com/iouliakallimani_official/

«Ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης Τουρατζίδης την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν η Ιουλία Καλλιμάνη, περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο πόσο καθοριστική υπήρξε η παρουσία του στη ζωή της.

Η Ιουλία Καλλιμάνη μιλάει για τα αρνητικά σχόλια στα social media στο After Dark με ασημί φόρεμα.
https://www.instagram.com/iouliakallimani_official

Ο γάμος τους έρχεται, λοιπόν, ως το επόμενο κεφάλαιο μιας σχέσης που συνδύασε από την αρχή την προσωπική ζωή με την κοινή αγάπη για τη μουσική. Παρότι βρίσκονται και οι δύο στον χώρο της showbiz, έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους και να προστατεύουν όσα συμβαίνουν μακριά από τις κάμερες. Αυτή τη φορά, όμως, η μεγάλη τους στιγμή έγινε γνωστή, με τη Θεσσαλονίκη να φιλοξενεί ένα από τα πιο ξεχωριστά βράδια της σχέσης τους.

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ΓΑΜΟΣ Ιουλία Καλλιμάνη Μιχάλης Τουρατζίδης
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