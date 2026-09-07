Celeb World 07.09.2026

Robert Pattinson – Suki Waterhouse: Το φιλί στο στόμα που έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του «Primetime»

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Η στιγμή που η Suki Waterhouse έδειξε δημόσια την περηφάνια της για τον Robert Pattinson και το τρυφερό φιλί που ακολούθησε μετά την προβολή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Robert Pattinson και η Suki Waterhouse παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας «Primetime» στη Βενετία.
  • Η Suki Waterhouse φίλησε τον Robert Pattinson στο στόμα μετά την προβολή της ταινίας.
  • Το ζευγάρι τράβηξε τα βλέμματα με τις εμφανίσεις και την τρυφερότητά του.
  • Η ταινία «Primetime» αφορά μια μυθοπλαστική εκδοχή του παρουσιαστή Chris Hansen.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα φιλί στο στόμα ήταν αρκετό για να τραβήξει όλα τα βλέμματα στη Suki Waterhouse και τον Robert Pattinson στη Βενετία. Το ζευγάρι βρέθηκε στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, «Primetime», όμως η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς ήρθε λίγο μετά την προβολή, μακριά από το κόκκινο χαλί. Η Suki Waterhouse παρακολούθησε την ταινία με ιδιαίτερη συγκίνηση και, όταν το κοινό άρχισε να χειροκροτεί θερμά τον Robert Pattinson, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και την περηφάνια της για εκείνον. Τα χειροκροτήματα κράτησαν περίπου 8 λεπτά και, μέσα σε αυτή την ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, η Suki πλησίασε τον σύζυγό της και του χάρισε ένα τρυφερό φιλί στο στόμα, σε μια αυθόρμητη κίνηση που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Robert Pattinson και η Suki Waterhouse εμφανίστηκαν μαζί στη Βενετία το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, τραβώντας τα βλέμματα τόσο με τις εμφανίσεις τους όσο και με τη διακριτική αλλά εμφανή τρυφερότητα που έδειξαν ο ένας στον άλλον. Ο ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό κοστούμι, το οποίο συνδύασε με κόκκινη γραβάτα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση, ενώ η Suki Waterhouse κινήθηκε σε πιο ρομαντική αισθητική, φορώντας ένα πράσινο φόρεμα με φλοράλ μοτίβο.

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Ωστόσο, όσο εντυπωσιακές κι αν ήταν οι εμφανίσεις τους, η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο ήρθε μετά την ολοκλήρωση της προβολής του «Primetime». Το κοινό άρχισε να χειροκροτεί θερμά, ενώ ακούγονταν τα ονόματα του σκηνοθέτη Lance Oppenheim και της Phoebe Bridgers, η οποία κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία. Το χειροκρότημα διήρκεσε περίπου 8 λεπτά, δημιουργώντας εκείνη την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που συχνά συνοδεύει τις μεγάλες πρεμιέρες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Ανάμεσα σε όλους όσοι χειροκροτούσαν, όμως, η Suki Waterhouse ξεχώριζε. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έδειχνε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την εμφάνιση του συζύγου της και δεν σταμάτησε να τον επευφημεί. Και όταν η προβολή ολοκληρώθηκε και το κοινό συνέχισε να εκφράζει τον θαυμασμό του, εκείνη έσκυψε προς το μέρος του και τον φίλησε στο στόμα. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και πολύ γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media, με τους θαυμαστές του ζευγαριού να σχολιάζουν την τρυφερή τους σχέση.

https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/
https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/

Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη πρεμιέρα δεν αφορά, βέβαια, μόνο την παρουσία του διάσημου ζευγαριού. Στο «Primetime», ο Robert Pattinson υποδύεται μια μυθοπλαστική εκδοχή του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Chris Hansen, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από την εκπομπή «To Catch a Predator» του «Dateline NBC». Η εκπομπή προβλήθηκε από το 2004 έως το 2007 και έγινε γνωστή για τις επιχειρήσεις με κρυφές κάμερες, οι οποίες στόχευαν άντρες που πίστευαν ότι επρόκειτο να συναντήσουν ανήλικους τους οποίους είχαν γνωρίσει στο διαδίκτυο.

https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/
https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/
Ο Robert Pattinson ποζάρει στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας The Drama, με το trailer να έχει ήδη κυκλοφορήσει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα ταινία του Pattinson βασίζεται εν μέρει σε άρθρο του περιοδικού «Esquire» που δημοσιεύτηκε το 2007 και δραματοποιεί γεγονότα γύρω από την τηλεοπτική εκπομπή. Η ιστορία επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια ιδιαίτερα σύνθετη και αμφιλεγόμενη πλευρά της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, μέσα από μια μυθοπλαστική προσέγγιση των γεγονότων.

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Robert Pattinson Suki Waterhouse
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