Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Μπορεί ακόμη να έχει ζέστη, όμως ο Σεπτέμβριος αλλάζει τα δεδομένα στις γλάστρες σου και αυτά είναι τα φυτά που ίσως μετανιώσεις αν φυτέψεις τώρα

Με μια ματιά Ο Σεπτέμβριος δεν είναι ιδανικός για νέα φύτευση καλοκαιρινών φυτών λόγω αλλαγής εποχής.

Φυτά όπως βασιλικός, πετούνια, γεράνι, μπουκαμβίλια, ιβίσκος, λαντάνα και ντοματίνια δυσκολεύονται.

Χρειάζονται χρόνο προσαρμογής σε μειωμένο φως και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Προτείνονται φυτά όπως πανσέδες, βιόλες, κυκλάμινα και χρυσάνθεμα για το φθινόπωρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος είναι ίσως ο πιο «ύπουλος» μήνας για το μπαλκόνι σου, γιατί ενώ ο καιρός μπορεί να παραμένει ζεστός και η εικόνα του καλοκαιριού να μην έχει εξαφανιστεί ακόμη, τα φυτά αρχίζουν ήδη να αντιλαμβάνονται ότι η εποχή αλλάζει. Κι αν αυτή την περίοδο σκέφτεσαι να πας σε ένα φυτώριο και να αγοράσεις καινούργιες γλάστρες για να ανανεώσεις τον χώρο σου, χρειάζεται λίγη προσοχή στις επιλογές σου. Δεν είναι όλα τα φυτά κατάλληλα για νέα φύτευση τον Σεπτέμβριο, ακόμη κι αν εκείνη τη στιγμή δείχνουν πανέμορφα και υγιή στο κατάστημα.

Κάποια αγαπούν τη ζέστη, χρειάζονται πολλές ώρες έντονου φωτός και αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν σε μια νέα γλάστρα, ενώ μπροστά τους έχουν πλέον μικρότερη διάρκεια ημέρας και σταδιακά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επενδύσεις σε ένα φυτό που θα δείχνει υπέροχο για λίγες εβδομάδες, αλλά στη συνέχεια να αρχίσει να δυσκολεύεται ακριβώς όταν εσύ περιμένεις να ομορφύνει ακόμη περισσότερο το μπαλκόνι σου. Φυσικά, το κλίμα παίζει τεράστιο ρόλο και σε μια περιοχή με πολύ ήπιο φθινόπωρο οι συνθήκες μπορεί να είναι διαφορετικές. Ωστόσο, αν θέλεις να κάνεις ασφαλείς επιλογές, ορισμένα καθαρά καλοκαιρινά φυτά είναι καλύτερο να τα αφήσεις για την επόμενη κατάλληλη περίοδο.

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1. Βασιλικός

Ο βασιλικός είναι από τα φυτά που έχουν συνδεθεί περισσότερο με το καλοκαίρι και δύσκολα αντιστέκεσαι όταν βλέπεις μια γεμάτη, καταπράσινη γλάστρα στο φυτώριο. Τον Σεπτέμβριο, όμως, χρειάζεται να σκεφτείς λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Ο βασιλικός αγαπά τη ζέστη και το φως και δεν τα πηγαίνει καλά με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Αν αγοράσεις ένα καινούργιο μικρό φυτό προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, μπορεί να μην προλάβει να εγκατασταθεί και να αναπτυχθεί όπως θα έκανε νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Αν έχεις ήδη βασιλικό στο μπαλκόνι σου, φυσικά μπορείς να συνεχίσεις να τον φροντίζεις όσο ο καιρός παραμένει ζεστός. Για νέα φύτευση, όμως, καλύτερα να υπολογίσεις πόσο γρήγορα αλλάζουν οι συνθήκες στην περιοχή σου.

2. Πετούνια

Η πετούνια μπορεί να δώσει εντυπωσιακό χρώμα στο μπαλκόνι, όμως είναι περισσότερο συνδεδεμένη με την άνοιξη και το καλοκαίρι. Μια νέα φύτευση τον Σεπτέμβριο δεν είναι απαραίτητα καταδικασμένη, αλλά δεν έχει το ίδιο πλεονέκτημα που θα είχε νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Οι ημέρες μικραίνουν και το φυτό πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον που σταδιακά αλλάζει. Αν οι πετούνιες σου εξακολουθούν να ανθίζουν, κράτησέ τες και συνέχισε την περιποίησή τους. Αν όμως σκέφτεσαι να αγοράσεις πολλές καινούργιες μόνο και μόνο για να ανανεώσεις το μπαλκόνι, ίσως υπάρχουν πιο κατάλληλες εποχιακές επιλογές.

3. Γεράνι

Το γεράνι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φυτά των ελληνικών μπαλκονιών και μπορεί να αντέξει αρκετά καλά σε πολλές συνθήκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε στιγμή του χρόνου είναι εξίσου κατάλληλη για νέα φύτευση. Τον Σεπτέμβριο μπορείς να βρεις όμορφα φυτά που εξακολουθούν να ανθίζουν, όμως πριν αγοράσεις καινούργια γλάστρα σκέψου αν πραγματικά χρειάζεσαι νέα φύτευση ή αν μπορείς να κρατήσεις και να ανανεώσεις τα φυτά που ήδη έχεις. Το γεράνι που βρίσκεται ήδη στο μπαλκόνι σου έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον του. Ένα καινούργιο φυτό θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί στη θέση, στο φως και στο πότισμα.

4. Μπουκαμβίλια

Η μπουκαμβίλια είναι από τα φυτά που λατρεύουν το ελληνικό καλοκαίρι και μπορεί να μεταμορφώσει ένα ηλιόλουστο μπαλκόνι. Παρ’ όλα αυτά, η νέα φύτευση όσο πλησιάζει το φθινόπωρο θέλει περισσότερη σκέψη. Ένα καινούργιο φυτό χρειάζεται χρόνο για να εγκατασταθεί σωστά, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που θα ακολουθήσουν δεν είναι το ιδανικό περιβάλλον για να ξεκινήσει μια νέα ανάπτυξη. Αν έχεις ήδη μπουκαμβίλια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την πειράξεις επειδή μπήκε ο Σεπτέμβριος. Αντίθετα, συνέχισε να την παρακολουθείς και προετοίμασέ την σταδιακά για τις αλλαγές του καιρού.

5. Ιβίσκος

Ο ιβίσκος εντυπωσιάζει με τα μεγάλα και εντυπωσιακά άνθη του και είναι από τις επιλογές που μπορούν να κάνουν ένα μπαλκόνι να μοιάζει καλοκαιρινό για μεγάλο διάστημα. Ωστόσο, αγαπά τη ζέστη και το φως. Αν πάρεις ένα μικρό φυτό τον Σεπτέμβριο και το μεταφυτέψεις αμέσως σε μεγαλύτερη γλάστρα, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί ακριβώς τη στιγμή που οι συνθήκες αρχίζουν να γίνονται λιγότερο ευνοϊκές. Αντί να βιαστείς, μπορείς να περιμένεις την κατάλληλη περίοδο για μια νέα φύτευση και να επενδύσεις τώρα σε φυτά που ταιριάζουν καλύτερα στην εποχή.

6. Λαντάνα

Η λαντάνα είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και αγαπά τον ήλιο, όμως η καλύτερη περίοδος για να εγκατασταθεί ένα νέο φυτό είναι όταν έχει μπροστά του αρκετό χρόνο με θερμές συνθήκες. Τον Σεπτέμβριο, ειδικά όσο προχωρά ο μήνας, οι συνθήκες αρχίζουν να αλλάζουν. Αν το μπαλκόνι σου βρίσκεται σε σημείο που προστατεύεται και το φθινόπωρο παραμένει ήπιο, τα δεδομένα μπορεί να είναι διαφορετικά. Αν όμως οι νύχτες κρυώνουν γρήγορα, μια νέα φύτευση έχει μεγαλύτερο ρίσκο.

7. Ντοματίνια σε γλάστρα

Αν έχεις συνηθίσει να καλλιεργείς ντοματίνια στο μπαλκόνι, ίσως μπεις στον πειρασμό να αγοράσεις ένα ακόμη φυτό επειδή βλέπεις ότι οι υπάρχουσες ντοματιές σου συνεχίζουν να παράγουν. Για μια νέα φύτευση, όμως, ο Σεπτέμβριος δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Τα ντοματίνια χρειάζονται αρκετή ζέστη και φως και ένα νέο φυτό χρειάζεται χρόνο για να μεγαλώσει και να φτάσει στην παραγωγή. Αν έχεις ήδη μια υγιή ντοματιά, μπορείς να συνεχίσεις να την περιποιείσαι όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες. Για καινούργια γλάστρα, όμως, είναι προτιμότερο να περιμένεις την επόμενη κατάλληλη καλλιεργητική περίοδο.

Τι να βάλεις στο μπαλκόνι αντί γι’ αυτά;

Εδώ βρίσκεται και το καλό νέο. Το ότι ορισμένα καλοκαιρινά φυτά δεν είναι η καλύτερη επιλογή για νέα φύτευση τον Σεπτέμβριο δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις το μπαλκόνι σου χωρίς χρώμα. Αντίθετα, μπορείς να αρχίσεις να στρέφεσαι σε φυτά που ταιριάζουν περισσότερο στις πιο ήπιες θερμοκρασίες του φθινοπώρου. Πανσέδες, βιόλες, κυκλάμινα και χρυσάνθεμα είναι μερικές από τις επιλογές που μπορούν να δώσουν διαφορετικό χαρακτήρα στις γλάστρες σου, ανάλογα πάντα με το κλίμα και τις συνθήκες του μπαλκονιού.

Το σημαντικό είναι να μην αγοράζεις ένα φυτό μόνο επειδή δείχνει εντυπωσιακό εκείνη τη στιγμή. Ρώτησε για τις ανάγκες του, δες αν ταιριάζει στην έκθεση του μπαλκονιού σου και σκέψου πόσο εύκολα θα προσαρμοστεί στις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

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