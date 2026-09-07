Η Άννα Βίσση πήρε την μπάντα της και… το έριξε στον χορό με το «Όχι γιατί»

Η Άννα Βίσση έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί» και οι fans περιμένουν την επίσημη κυκλοφορία στις 11/09

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση δημοσίευσε απόσπασμα από το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί».

Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους Νίκου Καρβέλα, έχει παθιασμένους και χορευτικούς ρυθμούς.

Η επίσημη κυκλοφορία του «Όχι γιατί» είναι προγραμματισμένη για τις 11 Σεπτεμβρίου.

Το απόσπασμα του τραγουδιού συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες likes και σχόλια στο Instagram. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη δισκογραφία και πριν καν κυκλοφορήσει ολόκληρο το νέο της τραγούδι έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει όλα τα βλέμματα. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media ένα πρώτο απόσπασμα από το «Όχι γιατί», δίνοντας στους fans μια μικρή αλλά άκρως ενδιαφέρουσα γεύση από όσα έρχονται. Και όπως φαίνεται από τις πρώτες αντιδράσεις, το νέο κομμάτι έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει το επόμενο μεγάλο μουσικό της hit.

Στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση βρίσκεται στο στούντιο μαζί με την μπάντα της και αφήνεται στον ρυθμό του τραγουδιού. Δεν περιορίζεται όμως μόνο στο να τραγουδά, αφού τη βλέπουμε να χορεύει και να απολαμβάνει εμφανώς το νέο της κομμάτι. Το στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να ξεσηκώσει τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν και να μοιραστούν το preview.

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Το «Όχι γιατί», σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, κινείται σε πιο παθιασμένους και χορευτικούς ρυθμούς, με τη ρούμπα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το τραγούδι μιλά για έναν έρωτα που δεν χωρά εύκολα σε κανόνες και εξηγήσεις, αλλά παρασύρει τους δύο ανθρώπους πέρα από τη λογική. Η επίσημη κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ η Άννα Βίσση βρίσκεται παράλληλα σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Με ένα σύντομο preview, η Άννα Βίσση αποφάσισε να αποκαλύψει ένα μικρό κομμάτι από τη νέα μουσική της πρόταση και να αφήσει το υπόλοιπο για την επίσημη κυκλοφορία. Στο studio session, η ίδια τραγουδά μαζί με τους μουσικούς της και φαίνεται να διασκεδάζει πραγματικά με το τραγούδι, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ανεβαστικό στιγμιότυπο.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν άργησε να κάνει τον γύρο του Instagram. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκέντρωσε περισσότερα από 22.000 likes, ενώ τα σχόλια και οι κοινοποιήσεις άρχισαν να αυξάνονται, δείχνοντας πως το ενδιαφέρον για το νέο τραγούδι είναι ήδη μεγάλο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

«Όχι γιατί»: Το νέο τραγούδι πριν από το ΟΑΚΑ

Η νέα κυκλοφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Άννα Βίσση, καθώς λίγες εβδομάδες αργότερα θα βρεθεί μπροστά στο κοινό του ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της. Το «Όχι γιατί» έρχεται έτσι να προσθέσει ακόμη ένα νέο τραγούδι στο ρεπερτόριό της, με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα και έναν ρυθμό που αναμένεται να ακουστεί δυνατά τόσο στα ραδιόφωνα όσο και στις streaming πλατφόρμες.

Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, οι fans έχουν μόνο το συγκεκριμένο preview για να πάρουν μια πρώτη ιδέα. Αν κρίνουμε, πάντως, από το πόσο γρήγορα αντέδρασε το Instagram στο πρώτο άκουσμα, η Άννα Βίσση φαίνεται πως ετοιμάζει ακόμη ένα τραγούδι που θα μας απασχολήσει πολύ.

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