Μουσική 07.09.2026

Η Άννα Βίσση πήρε την μπάντα της και… το έριξε στον χορό με το «Όχι γιατί»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Άννα Βίσση έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί» και οι fans περιμένουν την επίσημη κυκλοφορία στις 11/09
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση δημοσίευσε απόσπασμα από το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί».
  • Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους Νίκου Καρβέλα, έχει παθιασμένους και χορευτικούς ρυθμούς.
  • Η επίσημη κυκλοφορία του «Όχι γιατί» είναι προγραμματισμένη για τις 11 Σεπτεμβρίου.
  • Το απόσπασμα του τραγουδιού συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες likes και σχόλια στο Instagram.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη δισκογραφία και πριν καν κυκλοφορήσει ολόκληρο το νέο της τραγούδι έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει όλα τα βλέμματα. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media ένα πρώτο απόσπασμα από το «Όχι γιατί», δίνοντας στους fans μια μικρή αλλά άκρως ενδιαφέρουσα γεύση από όσα έρχονται. Και όπως φαίνεται από τις πρώτες αντιδράσεις, το νέο κομμάτι έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει το επόμενο μεγάλο μουσικό της hit.

Η Άννα Βίσση ποζάρει με ασημένιο headpiece και κοσμήματα, αναμένοντας το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί».
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση βρίσκεται στο στούντιο μαζί με την μπάντα της και αφήνεται στον ρυθμό του τραγουδιού. Δεν περιορίζεται όμως μόνο στο να τραγουδά, αφού τη βλέπουμε να χορεύει και να απολαμβάνει εμφανώς το νέο της κομμάτι. Το στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να ξεσηκώσει τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν και να μοιραστούν το preview.

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για ΟΑΚΑ και νέο hit – Όλα όσα θα γίνουν τον Σεπτέμβριο

Το «Όχι γιατί», σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, κινείται σε πιο παθιασμένους και χορευτικούς ρυθμούς, με τη ρούμπα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το τραγούδι μιλά για έναν έρωτα που δεν χωρά εύκολα σε κανόνες και εξηγήσεις, αλλά παρασύρει τους δύο ανθρώπους πέρα από τη λογική. Η επίσημη κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ η Άννα Βίσση βρίσκεται παράλληλα σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Η Άννα Βίσση ποζάρει με το νέο της κοστούμι, προετοιμάζοντας την επιστροφή της με το τραγούδι «Όχι γιατί».
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Με ένα σύντομο preview, η Άννα Βίσση αποφάσισε να αποκαλύψει ένα μικρό κομμάτι από τη νέα μουσική της πρόταση και να αφήσει το υπόλοιπο για την επίσημη κυκλοφορία. Στο studio session, η ίδια τραγουδά μαζί με τους μουσικούς της και φαίνεται να διασκεδάζει πραγματικά με το τραγούδι, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ανεβαστικό στιγμιότυπο.

Η Άννα Βίσση απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα στο Αιγαίο, αποχαιρετώντας το καλοκαίρι με όμορφες εικόνες.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν άργησε να κάνει τον γύρο του Instagram. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκέντρωσε περισσότερα από 22.000 likes, ενώ τα σχόλια και οι κοινοποιήσεις άρχισαν να αυξάνονται, δείχνοντας πως το ενδιαφέρον για το νέο τραγούδι είναι ήδη μεγάλο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

«Όχι γιατί»: Το νέο τραγούδι πριν από το ΟΑΚΑ

Η νέα κυκλοφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Άννα Βίσση, καθώς λίγες εβδομάδες αργότερα θα βρεθεί μπροστά στο κοινό του ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της. Το «Όχι γιατί» έρχεται έτσι να προσθέσει ακόμη ένα νέο τραγούδι στο ρεπερτόριό της, με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα και έναν ρυθμό που αναμένεται να ακουστεί δυνατά τόσο στα ραδιόφωνα όσο και στις streaming πλατφόρμες.

Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, οι fans έχουν μόνο το συγκεκριμένο preview για να πάρουν μια πρώτη ιδέα. Αν κρίνουμε, πάντως, από το πόσο γρήγορα αντέδρασε το Instagram στο πρώτο άκουσμα, η Άννα Βίσση φαίνεται πως ετοιμάζει ακόμη ένα τραγούδι που θα μας απασχολήσει πολύ.

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αναστασία: Πάντρεψε την αδελφή της και βάφτισε τον ανιψιό της

Αναστασία: Πάντρεψε την αδελφή της και βάφτισε τον ανιψιό της

07.09.2026
Επόμενο
Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

07.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Antigoni μάς δείχνει μια άλλη πλευρά της Κύπρου μέσα από το «OUD»
Μουσικά Νέα

Η Antigoni μάς δείχνει μια άλλη πλευρά της Κύπρου μέσα από το «OUD»

07.09.2026
North West: Η μεγάλη βραδιά στο Chicago με Kim Kardashian και Kanye West στο κοινό
Μουσικά Νέα

North West: Η μεγάλη βραδιά στο Chicago με Kim Kardashian και Kanye West στο κοινό

07.09.2026
Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Αυτός είναι ο special guest της μεγάλης συναυλίας
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Αυτός είναι ο special guest της μεγάλης συναυλίας

07.09.2026
Ο Χρήστος Μάστορας πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε Βασίλη Παπακωνσταντίνου
Μουσικά Νέα

Ο Χρήστος Μάστορας πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε Βασίλη Παπακωνσταντίνου

07.09.2026
Sabrina Carpenter: Κέρδισε το πρώτο της Emmy για το «The Muppet Show»
Μουσικά Νέα

Sabrina Carpenter: Κέρδισε το πρώτο της Emmy για το «The Muppet Show»

07.09.2026
Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στα Emmy – 7 βραβεία για το Super Bowl show
Μουσικά Νέα

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στα Emmy – 7 βραβεία για το Super Bowl show

07.09.2026
KISS: 50 χρόνια μετά το «Destroys Anaheim ’76» τούς χαρίζει το υψηλότερο chart debut
Μουσικά Νέα

KISS: 50 χρόνια μετά το «Destroys Anaheim ’76» τούς χαρίζει το υψηλότερο chart debut

07.09.2026
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα τραγουδήσει για πρώτη φορά στο Παρίσι – Το μήνυμά του
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα τραγουδήσει για πρώτη φορά στο Παρίσι – Το μήνυμά του

07.09.2026
Ποια τραγούδια της Μελίνας Ασλανίδου έχουν την υπογραφή του Γιώργου Παπαδόπουλου
Μουσικά Νέα

Ποια τραγούδια της Μελίνας Ασλανίδου έχουν την υπογραφή του Γιώργου Παπαδόπουλου

07.09.2026
Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Τα 8 σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων σου θέλει αλλαγή

Τα 8 σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων σου θέλει αλλαγή

September bucket list: 5 πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο

September bucket list: 5 πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο

Ξέχνα το ξίδι: Αυτό είναι το πιο απλό trick για να καθαρίσεις τα sneakers σου

Ξέχνα το ξίδι: Αυτό είναι το πιο απλό trick για να καθαρίσεις τα sneakers σου

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast