Ο Χρήστος Μάστορας πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Με μια ματιά Ο Χρήστος Μάστορας ερμήνευσε το τραγούδι "Βράδυ Σαββάτου" του Βασίλη Παπακωνσταντίνου με την κιθάρα του.

Μοιράστηκε ένα βίντεο της ερμηνείας του στα social media, δίνοντάς του τη δική του χροιά.

Ο τραγουδιστής σχολίασε χιουμοριστικά ότι τραγούδησε το τραγούδι Παρασκευή, παρόλο που ο τίτλος αναφέρεται σε Σάββατο.

Το βίντεο δείχνει μια αυθόρμητη μουσική στιγμή του καλλιτέχνη μακριά από τις μεγάλες εμφανίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Χρήστος Μάστορας φαίνεται πως είχε διάθεση για μουσική και αποφάσισε να μας χαρίσει ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από αυτά που τον έχουμε συνηθίσει. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έπιασε την κιθάρα του και κάθισε να ερμηνεύσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα μεγάλα stages και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Ο λόγος για το «Βράδυ Σαββάτου», ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη φωνή και την ιδιαίτερη ερμηνευτική ταυτότητα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ο Χρήστος Μάστορας μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από τη στιγμή που παίζει κιθάρα και τραγουδά το αγαπημένο κομμάτι, δίνοντάς του φυσικά τη δική του ξεχωριστή χροιά.

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Το timing, βέβαια, είχε το δικό του… plot twist. Παρότι το τραγούδι λέγεται «Βράδυ Σαββάτου», ο Χρήστος Μάστορας το τραγούδησε Παρασκευή και δεν θα μπορούσε να μην το σχολιάσει. Μόλις ολοκλήρωσε την ερμηνεία του, γύρισε στην κάμερα και είπε με χιούμορ: «Παρασκευή είναι», κάνοντας το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ακόμη πιο fun.

Ο Χρήστος Μάστορας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αισθάνεται άνετα όχι μόνο πάνω στη σκηνή, αλλά και με μια κιθάρα στα χέρια. Η μουσική αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του και μέσα από τα social media συχνά δίνει στους followers του μια πιο αυθόρμητη εικόνα από όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα των live εμφανίσεων.

Αυτή τη φορά, επέλεξε ένα τραγούδι που ανήκει σε έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής. Το «Βράδυ Σαββάτου» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου απέκτησε έτσι μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση μέσα από τη φωνή του Μάστορα, ο οποίος κράτησε την κιθάρα και τη μουσική στο επίκεντρο.

Και μπορεί το όνομα του τραγουδιού να απαιτούσε… Σάββατο, όμως ο Μάστορας είχε άλλη άποψη. Το «Παρασκευή είναι» που ακολούθησε την ερμηνεία του ήταν αρκετό για να δώσει μια πιο ανάλαφρη νότα στο βίντεο και να δείξει για ακόμη μία φορά τη χιουμοριστική πλευρά του τραγουδιστή.

Η μουσική πλευρά του Χρήστου Μάστορα

Με τη φωνή του να αποτελεί πλέον μία από τις πιο αναγνωρίσιμες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Χρήστος Μάστορας συνεχίζει να εξελίσσεται και να δοκιμάζει διαφορετικά πράγματα. Από τις εμφανίσεις με το συγκρότημά του μέχρι τα προσωπικά του projects, ο ίδιος έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του.

Το συγκεκριμένο βίντεο, πάντως, ήταν από εκείνες τις αυθόρμητες μουσικές στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά. Μια κιθάρα, ένα αγαπημένο ελληνικό τραγούδι και η χαρακτηριστική φωνή του Χρήστου Μάστορα ήταν αρκετά για ένα μικρό μουσικό session — έστω κι αν ημερολογιακά ήταν… Παρασκευή και όχι Σάββατο!

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