Μουσική 07.09.2026

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στα Emmy – 7 βραβεία για το Super Bowl show

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Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στα Emmy 2026, καθώς το Super Bowl LX Halftime Show του χάρισε συνολικά 7 βραβεία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Super Bowl LX Halftime Show του Bad Bunny κέρδισε επτά βραβεία Emmy, σπάζοντας ρεκόρ.
  • Το show του Bad Bunny έγινε το πρώτο ισπανόφωνο πρόγραμμα που κερδίζει στην κατηγορία Best Live Variety Special.
  • Ο Bad Bunny βραβεύτηκε ως πρωταγωνιστής και παραγωγός του halftime show.
  • Το επεισόδιο πρεμιέρας του Saturday Night Live με τον Bad Bunny κέρδισε επίσης Emmy για Makeup.
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Ο Bad Bunny συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει stage που να μην μπορεί να κατακτήσει. Αυτή τη φορά, ο Πορτορικανός superstar πρόσθεσε ένα ακόμη τεράστιο achievement στη συλλογή του, καθώς το Super Bowl LX Halftime Show απέσπασε συνολικά επτά βραβεία Emmy, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο halftime show στην ιστορία του θεσμού.

Ο Bad Bunny με την εμφάνισή του στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, φορώντας κίτρινο κοστούμι και χρυσή γραβάτα.
https://www.instagram.com/vogueitalia/

Η μεγάλη διάκριση ήρθε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη βραδιά των βραβείων Emmy που πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες. Το The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny κέρδισε το Emmy Καλύτερου Variety Special (Live), με τον Bad Bunny να βραβεύεται τόσο ως πρωταγωνιστής του show όσο και ως παραγωγός. Πρόκειται μόλις για το δεύτερο Super Bowl Halftime Show που κερδίζει το συγκεκριμένο κορυφαίο βραβείο, μετά την εμβληματική εμφάνιση των Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar και 50 Cent το 2022.

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Και σαν να μην έφτανε αυτό, το show του Bad Bunny έφυγε από τη βραδιά με συνολικά επτά Emmy, γράφοντας ιστορία και ως το πρώτο ισπανόφωνο πρόγραμμα που κερδίζει στην κατηγορία του καλύτερου live variety special. Εκτός από το μεγάλο βραβείο, διακρίθηκε για τη μουσική διεύθυνση, τη σκηνοθεσία, τον ήχο, τη χορογραφία, τον φωτισμό, αλλά και την τεχνική διεύθυνση και την εικονοληψία. Με λίγα λόγια, το halftime show που έκανε ολκληρο τον πλανήτη να μιλάει γι’ αυτό απέδειξε πλέον και επίσημα ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά spectacles των τελευταίων ετών.

bad_bunny
https://www.instagram.com/zara/

Η επιτυχία του Bad Bunny στα Emmy έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά από ακόμη μία ιστορική στιγμή. Τον Φεβρουάριο του 2026, ο καλλιτέχνης έγινε ο πρώτος νικητής Grammy για Album of the Year με ισπανόφωνο album, χάρη στο DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Η νέα διάκριση επιβεβαιώνει ότι η επιρροή του δεν περιορίζεται πλέον στη μουσική, αλλά επεκτείνεται δυναμικά στην τηλεόραση και στο μεγαλύτερο entertainment event των ΗΠΑ.

Ο Bad Bunny και η Lady Gaga σε μια στιγμή από την εμφάνισή τους στο Super Bowl, συζητώντας για τη διαμάχη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, ακόμη ένα project με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny απέσπασε Emmy. Το επεισόδιο πρεμιέρας της 51ης σεζόν του Saturday Night Live, στο οποίο ο ίδιος ήταν host, κέρδισε το βραβείο για Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program. Ο ίδιος έχει πλέον αφήσει το αποτύπωμά του και στο θρυλικό comedy show, αποδεικνύοντας πως το crossover του από τη μουσική στην αμερικανική τηλεόραση μόνο τυχαίο δεν είναι.

Taylor Swift, Sabrina Carpenter και οι υπόλοιπες μεγάλες νίκες

Στη φετινή βραδιά υπήρχαν φυσικά και άλλα τεράστια ονόματα της pop culture. Η Taylor Swift ήταν υποψήφια για Emmy με το Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, όμως το βραβείο πήγε τελικά στο The Muppet Show. Το special είχε ανάμεσα στους συντελεστές του και τη Sabrina Carpenter, η οποία πανηγύρισε το πρώτο της Primetime Emmy ως executive producer και performer.

Η Taylor Swift με κίτρινο φόρεμα σε εμφάνισή της, με την ευχή του Travis Kelce για τον γάμο τους να συζητείται.
https://www.instagram.com/taylorswift

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Julie Andrews, η οποία κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Emmy για τη φωνητική ερμηνεία της ως Lady Whistledown στο Bridgerton. Με τη νέα της νίκη, έγινε η γηραιότερη γυναίκα που έχει κερδίσει Primetime Emmy, σε ηλικία σχεδόν 91 ετών.

Η Sabrina Carpenter με καπέλο και λεοπάρ σορτς κρατάει κάμερα στο video clip του «House Tour».
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Οι φετινές βραδιές των Emmy έφεραν ακόμη σημαντικές διακρίσεις για σειρές και shows όπως τα The Late Show With Stephen Colbert, The Muppet Show, South Park, Bridgerton και The Pitt. Ωστόσο, το επτά Emmy του Bad Bunny ήταν αναμφίβολα ένα από τα highlights της διοργάνωσης και ακόμη μία απόδειξη ότι ο Puerto Rican superstar βρίσκεται σε μια εντελώς δική του κατηγορία.

Ο Bad Bunny στέκεται πάνω σε ένα φορτηγό κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Super Bowl, πλαισιωμένος από χορευτές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απονομή των βασικών βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με οικοδέσποινα τη Mariska Hargitay. Μέχρι τότε, όμως, ο Bad Bunny έχει ήδη εξασφαλίσει μία από τις πιο viral και ιστορικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

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