Μουσική 07.09.2026

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα τραγουδήσει για πρώτη φορά στο Παρίσι – Το μήνυμά του

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ετοιμάζεται να ανέβει για πρώτη φορά στη μουσική σκηνή της La Seine Musicale στο Παρίσι
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα δώσει την πρώτη του συναυλία στο Παρίσι στις 18 Οκτωβρίου.
  • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στον εμβληματικό χώρο La Seine Musicale.
  • Ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι η εμφάνιση στο Παρίσι ήταν ένα όνειρό του.
  • Η συναυλία συνεχίζει τη διεθνή πορεία του Αργυρού, μετά από εμφανίσεις σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Σίδνεϊ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βάζει ακόμα ένα διεθνές ορόσημο στη σπουδαία πορεία του, καθώς θα δώσει για πρώτη φορά συναυλία στο Παρίσι και, μάλιστα, σε έναν εμβληματικό χώρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα εμφανιστεί στις 18 Οκτωβρίου στο La Seine Musicale, ένα σύγχρονο κέντρο μουσικής και παραστατικών τεχνών που βρίσκεται στο νησί Île Seguin στον ποταμό Σηκουάνα, και θεωρείται σήμα – κατατεθέν της πολιτιστικής αναγέννησης.

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«Το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό μου. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω πως αυτό το όνειρο για γίνει πραγματικότητα! Η πρώτη μου συναυλία στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, όπου εύχομαι η ελληνική ψυχή να ακουστεί δυνατά. Είμαι ξετρελαμένος!», έγραψε ο επιτυχημένος καλλιτέχνης στα social media και πρόσθεσε: «μπορεί να φαίνεται τρελό ότι πήραμε την απόφαση για τη συναυλία την τελευταία στιγμή, μόλις περίπου έναν μήνα πριν τη διεξαγωγή της, όμως, κάποιες φορές οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί! Παρίσι, ανυπομωνώ να σε δω».

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Η συναυλία στο La Seine Musicale δίνει συνέχεια στις υπερεπιτυχημένες εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού σε μερικά από τα πιο εμβληματικά στάδια, αρένες και ιστορικά θέατρα του κόσμου. Μεταξύ αυτών, το Barclays Center στη Νέα Υόρκη, η Όπερα του Σίδνεϊ, το Αρχαίο Θέατρο της Φιλιππούπολης και το Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με μικρόφωνο σε συναυλία μπροστά σε πλήθος κόσμου
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Μάλιστα, λίγες ημέρες μετά την πρώτη του συναυλία στο Παρίσι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά στο Royal Albert Hall, όπου τραγούδησε και το 2024, σε μια sold out βραδιά που ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί από την Panik Platinum στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε συλλεκτικό βινύλιο.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Οι εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού σε όλο τον κόσμο δίνουν συνέχεια στη γενικότερη διεθνή πορεία του, η οποία περιλαμβάνει και την πρόσφατη κυκλοφορία του album «Καμπάνες», το οποίο έγινε το πρώτο ελληνόφωνο album που μπήκε ποτέ στο Top Album Sales Chart του Billboard.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Παρίσι ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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