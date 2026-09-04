Μουσικά Νέα 04.09.2026

Ο Bloody Hawk βγαίνει εκτός συνόρων – Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ευρωπαϊκής του περιοδείας

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Ο Bloody Hawk περνάει τα σύνορα και ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά των ευρωπαϊκών μουσικών σκηνών με μια σαρωτική περιοδεία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Bloody Hawk ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του περιοδεία με εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις.
  • Η περιοδεία περιλαμβάνει πόλεις όπως Βερολίνο, Σόφια, Λονδίνο και Άμστερνταμ.
  • Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός για τους στίχους του που θίγουν κοινωνικά και προσωπικά θέματα.
  • Η καλλιτεχνική του πορεία χαρακτηρίζεται από εξέλιξη, λυρισμό, ρεαλισμό και ειλικρίνεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Bloody Hawk, έτοιμος να περάσει τα σύνορα και να δώσει στους fans του στο εξωτερικό αυτό ακριβώς που περίμεναν, ανακοίνωσε επίσημα τις ημερομηνίες της νέας ευρωπαϊκής του περιοδείας. Αποτελώντας μία από τις πιο επιδραστικές και αυθεντικές μορφές του σύγχρονου ελληνικού hip-hop, ο ράπερ από την Ξάνθη έχει καταφέρει να χτίσει μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό του από τα πρώτα του βήματα με το «Φθείρομαι». Με στίχους που διεισδύουν με οξυδέρκεια στις κοινωνικές ανισότητες, την οικονομική κρίση, αλλά και στις πιο προσωπικές πτυχές του ρομαντισμού και της χαρμολύπης, έχει εξελιχθεί σε φωνή μιας ολόκληρης γενιάς. Η καλλιτεχνική του πορεία, από τα πρώιμα «Βαλς» και «Signore Falco» έως την καθιέρωσή του με τα εμβληματικά άλμπουμ «Κομπλεξικό» και «1 Ευρώ», αποτυπώνει μια συνεχή δημιουργική εξέλιξη, όπου ο λυρισμός συναντά το σκληρό ρεαλισμό και την αφοπλιστική ειλικρίνεια.

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https://www.instagram.com/bloodyhawkofficial/

Πέρα από τη δισκογραφική του συνέπεια, ο Bloody Hawk έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο δυναμικούς performers της χώρας, μετατρέποντας κάθε του συναυλία σε μια συλλογική εμπειρία απόλυτης ενέργειας. Η πορεία του κορυφώθηκε με την ιστορική εμφάνισή του στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 42.000 θεατές, ενώ η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Εμείς» και η σταθερή του παρουσία στην κορυφή των charts, μέσα από δουλειές όπως η σειρά «Φθηνά Tricks» και το «The Deal», επιβεβαιώνουν τη διαρκή του ανανέωση. Συνδυάζοντας πλέον το hip hop με νέα μουσικά στοιχεία και καινοτόμες συνεργασίες, ο Bloody Hawk παραμένει ένας καλλιτέχνης που δεν φοβάται να πειραματιστεί, διατηρώντας πάντα στον πυρήνα του το αυθεντικό urban attitude που τον ανέδειξε.

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Τώρα, ο καλλιτέχνης ετοιμάζεται να μεταφέρει αυτή την τεράστια δυναμική εκτός συνόρων, μεταφέροντας τα κομμάτια του εκτός έδρας. Οι σταθμοί και οι ημερομηνίες των εμφανίσεών του διαμορφώνονται ως εξής:

  • 28/11: Βερολίνο
  • 29/11: Μπόχουμ
  • 04/12: Στουτγάρδη
  • 06/12: Σόφια
  • 10/12: Εδιμβούργο
  • 11/12: Μάντσεστερ
  • 13/12: Λονδίνο
  • 22/01: Άμστερνταμ
  • 24/01: Βρυξέλλες

Αν βρίσκεσαι σε κάποια από αυτές τις πόλεις, η ευκαιρία να ζήσεις από κοντά τον παλμό και ταξιδέψεις με τα κομμάτια του καλλιτέχνη είναι μοναδική. Ετοιμάσου για sold-out καταστάσεις και δυνατό rap live!

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Bloody Hawk Ευρωπαϊκή περιοδεία
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