Η Εvangelia ανακοινώνει το «The PARÉA Tour» και έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική εμφάνιση

Η εκρηκτική pop performer έρχεται στο VogClub Athens για μία μοναδική εμφάνιση, σε ένα live γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και το ξεχωριστό μουσικό της στίγμα

Με μια ματιά Η Evangelia ανακοινώνει την παγκόσμια περιοδεία "The PARÉA Tour" σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα.

Η Ελληνίδα pop artist θα εμφανιστεί στην Αθήνα στις 4 Οκτωβρίου στο VogClub Athens.

Το "The PARÉA Tour" περιλαμβάνει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά και στο Λονδίνο.

Η Evangelia συνδυάζει σύγχρονες pop επιρροές με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία, δημιουργώντας μια μοναδική μουσική ταυτότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Evangelia, μία από τις πιο δυναμικές και διεθνώς ανερχόμενες Ελληνίδες pop artists της γενιάς της, ανακοινώνει το The PARÉA Tour, τη νέα της διεθνή περιοδεία που θα ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα, μεταφέροντας σε κάθε στάση τη δική της σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής pop κουλτούρας.

Στις 4 Οκτωβρίου, η Evangelia ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του VogClub Athens, παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο live project της μέχρι σήμερα.

Το PARÉA Tour αποτελεί το δεύτερο official Live Nation tour της καλλιτέχνιδας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή διεθνή της ανάπτυξη. Η περιοδεία περιλαμβάνει εμφανίσεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Λονδίνο, καθώς και το PARÉA experience στην Αθήνα. Παράλληλα, το «PARÉA» συνεχίζει τη δυναμική του πορεία διεθνώς, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση #3 των βουλγαρικών charts, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Evangelia ως μίας διεθνώς ανερχόμενης Ελληνίδας pop artist.

Γεφυρώνοντας πολιτισμούς, γλώσσες και γενιές, η Evangelia επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι μια διεθνής Greek pop artist. Μεγαλωμένη ανάμεσα στην Αμερική και την Ελλάδα, έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα που συνδυάζει σύγχρονες pop επιρροές με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία, φέρνοντας έναν ήχο που ξεχωρίζει τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Με εκατομμύρια streams και κατακτώντας την κορυφή των charts με viral επιτυχίες όπως τα «Fotiá», «Alitheia?!», «Vradia», «Vále» και «PARÉA» έχει καταφέρει να χτίσει ένα πιστό κοινό που αναγνωρίζει στον ήχο και την εικόνα της μια νέα, σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής μουσικής ταυτότητας.

Στο VogClub Athens, η Evangelia έρχεται να παρουσιάσει ένα live εμπνευσμένο από την πραγματική έννοια της παρέας, έναν κόσμο όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες και τη διαχρονική γοητεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου μέσα από μια μοντέρνα προσέγγιση.

Μέσα από μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και κινηματογραφική αφήγηση, το κοινό θα γίνει μέρος μιας εμπειρίας που γιορτάζει τη χαρά της συνύπαρξης και τη μαγεία του να μοιράζεσαι τη στιγμή με τους ανθρώπους σου. Για μία βραδιά, το VogClub Athens μετατρέπεται σε έναν χώρο όπου όλοι γίνονται μία μεγάλη παρέα, όπου η μουσική ενώνει διαφορετικές ιστορίες και όπου όλοι συμμετέχουν σε μια κοινή εμπειρία γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και ελληνικό χρώμα, παρέα με special guests έκπληξη.

Επίσης, στο βίντεο για το tour announcement, βλέπουμε μιά συμμετοχή έκπληξη, την ηθοποιό και γνωστή influencer Didi-Afroditi η οποία είναι σε ρόλο…Καφετζού. Το tour skit που αποτελεί ως creative idea της Evangelia γυρίστηκε σε ένα πολύ αγαπημένο μέρος της Evangelia, στην ταβέρνα Οινομαγειρίο της Αλεξάνδρας! Η Didi λέει τον καφέ στην Evangelia αποκαλύπτοντας αινιγματικά τις τοποθεσίες που θα βρεθεί η Evangelia αυτό το καλοκαίρι! Δείτε εδώ το video:

THE PARÉA TOUR 2025

CA 08 SEP – Toronto, ON – The Mod Club

US 10 SEP – Philadelphia, PA – The Foundry @ Fillmore

US 11 SEP – Chicago, IL – Chop Shop

US 12 SEP – New York, NY – Racket

US 13 SEP – Washington, DC – Pearl Street Warehouse

GR 04 OCT – Athens, GR – VogClub Athens

US 08 OCT – San Francisco, CA – Cafe Du Nord

US 09 OCT – Los Angeles, CA – The Roxy

US10 OCT – Seattle, WA – Substation

US11 OCT – Phoenix, AZ – Valley Bar

GB 05 NOV – London, UK – XOYO

Supporting act στην περιοδεία θα είναι ο Stolar, ενώ επίσημος συνεργάτης του The PARÉA Tour είναι το begreek.com. Την παρουσίαση της περιοδείας υποστηρίζει η PowerMuse.

Προπώληση Εισιτηρίων

• Early Bird Tickets (Ελλάδα): διαθέσιμα από 10 Ιουνίου μέσω Laylo

• General On Sale: από 5 Ιουνίου στις 12:00 PM EST

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή για πρόσβαση στην προπώληση:

laylo.com/evangelia

“Paréa isn’t just a word, it’s the people you make memories with and that’s exactly what this tour is about ❤️I promise to make every show a night you’ll never forget ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΣΠΑΣ’ΤΑ!!” – Evangelia