Dove Cameron: Ανακοίνωσε το νέο single «When In Rome» εμπνευσμένο από τον Damiano David

Η Dove Cameron επιστρέφει μουσικά με το «When In Rome», αντλώντας έμπνευση από τη ζωή της στην Ιταλία και τον αρραβωνιαστικό της, Damiano David των Måneskin

Με μια ματιά Η Dove Cameron ανακοίνωσε το νέο single «When In Rome» που κυκλοφορεί στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τις προσωπικές της στιγμές στην Ιταλία με τον Damiano David.

Η καλλιτέχνιδα χαρακτήρισε το κομμάτι ως «ένα τραγούδι αγάπης για εσένα».

Η Dove Cameron εργάζεται για υλικό άλμπουμ από το 2018, με καθυστερήσεις από τη δισκογραφική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια συναρπαστική περίοδος ξεκινά για τη Dove Cameron, καθώς η δημοφιλής τραγουδίστρια και ηθοποιός ανακοίνωσε μέσω Instagram την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου single της με τίτλο «When In Rome», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου. Η έμπνευση πίσω από αυτό το νέο μουσικό εγχείρημα πηγάζει κατευθείαν από τις προσωπικές της στιγμές στην Ιταλία, στο πλευρό του αγαπημένου της και frontman των Måneskin, Damiano David. Η καλλιτέχνιδα μάλιστα είχε προϊδεάσει το κοινό της μια μέρα νωρίτερα, δημοσιεύοντας ένα ατμοσφαιρικό βίντεο από τα ιταλικά σοκάκια, όπου φορούσε ακριβώς το ίδιο φόρεμα που αποκαλύπτει στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Οι θαυμαστές της περιμένουν με τεράστια ανυπομονησία, καθώς η ίδια χαρακτήρισε το νέο της κομμάτι ως «ένα τραγούδι αγάπης για εσένα», γεμίζοντας τα σχόλια με εικασίες για την πολυανακοινωμένη κυκλοφορία ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ. Το «When In Rome» έρχεται έπειτα από μια σειρά ξεχωριστών κυκλοφοριών και standalone singles που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, εδραιώνοντας τη σόλο ταυτότητά της μετά την τεράστια επιτυχία τραγουδιών όπως το «Boyfriend» και το «Breakfast».

Διάβασε επίσης: Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου: Τα live που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το φθινόπωρο

Η δύσκολη πορεία προς το άλμπουμ και η δυναμική επιστροφή

Η διαδρομή μέχρι τη σημερινή της μουσική ωριμότητα μόνο εύκολη δεν ήταν. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Dove Cameron είχε αποκαλύψει ότι δουλεύει πάνω σε υλικό για άλμπουμ από το 2018, λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου της με τη δισκογραφική εταιρεία Columbia Records. Παρά το γεγονός ότι το project ολοκληρώθηκε πολλαπλές φορές, οι συνεχείς αναβολές από την πλευρά της εταιρείας καθυστέρησαν την κυκλοφορία του, οδηγώντας την τελικά στην κυκλοφορία του επιτυχημένου ντεμπούτου EP της «Alchemical: Volume 1» το 2023.

Παράλληλα με το στούντιο, η καλλιτέχνιδα έχει επεκτείνει δυναμικά τη συναυλιακή της παρουσία, πραγματοποιώντας σημαντικά βήματα στα live. Μεταξύ άλλων, ξεχώρισε η συμμετοχή της ως support act σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές συναυλίες της Dua Lipa για το «Radical Optimism Tour», εμφανιζόμενη σε εμβληματικά στάδια όπως το Wembley του Λονδίνου. Τώρα, με το «When In Rome», η τραγουδίστρια δείχνει έτοιμη να κατακτήσει ξανά τα charts και τις καρδιές των θαυμαστών της.

Διάβασε επίσης: