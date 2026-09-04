Μουσική 04.09.2026

Τι ετοιμάζει για τις 15 Σεπτεμβρίου ο Drake; Το νέο project που όλοι περιμένουν

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Μετά από 3 albums μέσα στον Μάιο, ο Drake φαίνεται πως ετοιμάζει ακόμα μία μεγάλη μουσική κίνηση μέσα στο 2026
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Drake ανακοίνωσε ένα YouTube livestream για τις 15 Σεπτεμβρίου, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο.
  • Οι fans εικάζουν ότι ετοιμάζει νέο single ή τέταρτο album για το 2026, με τίτλο «Fear of Missing Out».
  • Το 2026, ο Drake κατέκτησε τρεις πρώτες θέσεις στο Billboard 200 και 14 No. 1 στο Billboard Hot 100.
  • Ο Drake έκανε πρόσφατα guest εμφάνιση σε συναυλία στο Τορόντο, τραγουδώντας ζωντανά τραγούδια από το album του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη για το 2026. Παρότι ο ράπερ κυκλοφόρησε ήδη τρία albums μέσα στον Μάιο, ένα νέο μυστηριώδες project με τίτλο «Fear of Missing Out» έχει αρχίσει να δημιουργεί θεωρίες στους fans του, οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς ετοιμάζει.

Ο Drake με κίτρινο μπλουζάκι και τζιν στο Τορόντο, μετά την εμφάνισή του για το τραγούδι «Iceman».
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Το μεγάλο hint ήρθε μέσα από τα social media, καθώς ο Drake ανακοίνωσε ένα YouTube livestream για τις 15 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ. ET, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τι πρόκειται να συμβεί. Το poster που ανέβασε για το «Fear of Missing Out», μαζί με δύο emojis που παραπέμπουν σε νησί και λούνα παρκ, ήταν αρκετό για να ξεκινήσει ένα νέο κύμα speculation γύρω από την επόμενη κίνησή του.

Διάβασε επίσης: Ο Drake τραγούδησε για πρώτη φορά live τα «Iceman» – Η εμφάνιση-έκπληξη στο Τορόντο

Και φυσικά, όταν μιλάμε για Drake, οι fans δεν χρειάζονται και πολλά για να αρχίσουν τις θεωρίες. Η επικρατέστερη εκδοχή αυτή τη στιγμή θέλει τον καλλιτέχνη να ετοιμάζει νέο single ή ακόμα και ένα τέταρτο album μέσα στο 2026. Αν ισχύει, τότε ο Drake φαίνεται αποφασισμένος να κάνει τη φετινή χρονιά ακόμη πιο… Drake.

Το νέο project του Drake για τις 15 Σεπτεμβρίου με τίτλο "Fear Of Missing Out" αναμένεται με ανυπομονησία από τους fans.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Ο Drake αποκάλυψε την ημερομηνία του livestream χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενό του. Αυτό ήταν αρκετό για να γεμίσουν τα σχόλια με προβλέψεις, με αρκετούς fans να θεωρούν ότι η συγκεκριμένη βραδιά μπορεί να συνδυαστεί με νέα μουσική κυκλοφορία.

Το νέο project του Drake με τίτλο "Fear Of Missing Out" αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Το «Fear of Missing Out» έχει ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως πιθανός τίτλος νέου project, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για το αν πρόκειται πράγματι για album, mixtape ή κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο Drake έχει ήδη γράψει ιστορία μέσα στο 2026

Το timing μόνο τυχαίο δεν μοιάζει. Τον Μάιο ο Drake κυκλοφόρησε τα «ICEMAN», «HABIBTI» και «MAID OF HONOUR», καταφέρνοντας ένα ιστορικό επίτευγμα στο Billboard 200, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που κατέλαβε ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις του chart με albums.

Ο Drake ετοιμάζει νέο project για τις 15 Σεπτεμβρίου με εντυπωσιακή σκηνογραφία που θυμίζει ανατολή ηλίου.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Την ίδια περίοδο, το «Janice STFU» του χάρισε το 14ο No. 1 του στο Billboard Hot 100, με τον Drake να ξεπερνά τον Michael Jackson και να αποκτά το ρεκόρ για τα περισσότερα No. 1 από άνδρα solo καλλιτέχνη.

Και τώρα όλοι περιμένουν το επόμενο βήμα

Το «ICEMAN» συνεχίζει να έχει δυνατή παρουσία στα charts, ενώ ο Drake πρόσφατα ανέβηκε ξανά στη σκηνή, κάνοντας guest εμφάνιση στη συναυλία του Don Toliver στο Τορόντο. Εκεί παρουσίασε ζωντανά για πρώτη φορά σε arena setting τραγούδια από το album.

Ο Drake με καπέλο-μπαντάνα και κοσμήματα, τραγούδησε για πρώτη φορά live το «Iceman» στο Τορόντο.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Τώρα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ο Drake αφήνει επίτηδες αρκετά κενά για να γεμίσουν οι fans με θεωρίες. Και αν υπάρχει ένα πράγμα που ξέρουμε για τον 6 God, είναι πως όταν αφήνει ένα μικρό clue, συνήθως το Internet αναλαμβάνει να βρει τα υπόλοιπα.

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