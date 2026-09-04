George Michael: Η κιθάρα από το «Faith» βγαίνει σε δημοπρασία – Ποια τιμή αναμένεται να πιάσει

Μια κιθάρα που έγινε κομμάτι της εικόνας του George Michael στα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του βγαίνει σε δημοπρασία

Με μια ματιά Η κιθάρα του George Michael από το βιντεοκλίπ «Faith» βγαίνει σε δημοπρασία.

Αναμένεται να πιάσει έως και 100.000 λίρες, λόγω της σύνδεσής της με το άλμπουμ του 1987.

Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει και άλλα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή.

Θα πωληθούν επίσης αναμνηστικά από περιοδείες των Wham!, με εκτιμώμενη αξία 300-600 λιρών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια κιθάρα που συνδέθηκε με μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του George Michael ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια, σχεδόν 40 χρόνια μετά τη στιγμή που εμφανίστηκε στο θρυλικό «Faith». Το μουσικό όργανο που κρατούσε ο τραγουδιστής στο εμβληματικό βιντεοκλίπ του 1987 βγαίνει σε δημοπρασία στις 29 Οκτωβρίου και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλεκτών από όλο τον κόσμο, με την εκτιμώμενη αξία του να φτάνει έως και τις 100.000 λίρες.

Το μουσικό όργανο που συνδέθηκε με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα βιντεοκλίπ της δεκαετίας του ’80 θα δημοπρατηθεί στις 29 Οκτωβρίου από τον οίκο Swords. Η κιθάρα δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο που θα περάσει στα χέρια συλλεκτών, καθώς στη δημοπρασία θα διατεθούν και άλλα προσωπικά αντικείμενα από τη συλλογή της Σίομπαν Μπέιλι, της προσωπικής βοηθού του George Michael, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2014.

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Για να καταλάβεις τη σημασία της κιθάρας, αρκεί να γυρίσεις πίσω στο 1987, όταν ο George Michael κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, «Faith». Το τραγούδι «Faith» έγινε ένα από τα χαρακτηριστικότερα κομμάτια της σόλο πορείας του, ενώ το βιντεοκλίπ συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία της νέας εικόνας του τραγουδιστή μετά την εποχή των Wham!.

Ο George Michael εμφανίζεται στο βίντεο με δερμάτινο μπουφάν, γυαλιά ηλίου τύπου aviator και την κιθάρα στα χέρια, σε ένα look που έμελλε να γίνει άμεσα αναγνωρίσιμο. Δεν ήταν απλώς ένα ακόμη μουσικό βίντεο, αλλά μια στιγμή κατά την οποία ο τραγουδιστής παρουσίαζε στο κοινό μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του και έθετε τις βάσεις για την προσωπική του καριέρα.

Το άλμπουμ «Faith» αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία και έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί αντικείμενα που συνδέονται με εκείνη την περίοδο έχουν σήμερα ιδιαίτερη αξία για τους συλλέκτες. Η συγκεκριμένη κιθάρα αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα της δημοπρασίας. Η εκτιμώμενη αξία της μπορεί να φτάσει τις 100.000 λίρες, ένα ποσό που αποτυπώνει όχι μόνο την ιστορική της σχέση με το «Faith», αλλά και τη διαχρονική απήχηση του George Michael.

Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει και άλλα αντικείμενα που συνδέονται με την πορεία του τραγουδιστή και των Wham!. Ανάμεσά τους βρίσκονται προγράμματα από περιοδείες, μεταξύ των οποίων και υλικό από την ιστορική επίσκεψη των Wham! στην Κίνα το 1985. Η αξία αυτών των αναμνηστικών εκτιμάται μεταξύ 300 και 600 λιρών, ποσά σαφώς μικρότερα από εκείνο της κιθάρας, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για όσους αναζητούν αυθεντικά memorabilia από την καριέρα του George Michael.

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