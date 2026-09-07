Μουσική 07.09.2026

Dolly Parton: Πώς το «Jolene» και το «I will always love you» γράφουν ξανά ιστορία

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Τα «Jolene» και «I will always love you» της Dolly Parton μπήκαν για πρώτη φορά στο Top 40 του Billboard Hot 100
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τα τραγούδια «Jolene» και «I will always love you» της Dolly Parton μπήκαν στο Top 40 του Billboard Hot 100 μετά τον θάνατό της.
  • Το «Jolene» έφτασε στο No. 16, ενώ το «I Will Always Love You» έκανε ντεμπούτο στο No. 27 με την αυθεντική ηχογράφηση.
  • Συνολικά πέντε τραγούδια της Dolly Parton επανήλθαν ή εισήλθαν στο Billboard Hot 100.
  • Η μουσική της Dolly Parton συνεχίζει να βρίσκει νέο κοινό και να επιστρέφει δυναμικά στα charts.
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Η Dolly Parton μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως η μουσική της συνεχίζει να κατακτά τα charts. Δύο από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της, τα «Jolene» και «I will always love you», βρέθηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους στο Top 40 του Billboard Hot 100, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας.

Η Dolly Parton ποζάρει με ασημί φόρεμα με κρόσσια, αποκαλύπτοντας τους fashion κανόνες της.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Το «Jolene» επέστρεψε στο chart στο No. 16, ενώ το «I Will Always Love You» έκανε το ντεμπούτο του στο No. 27 με την αυθεντική ηχογράφηση της Dolly. Η νέα επιτυχία των δύο τραγουδιών αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το τεράστιο αποτύπωμα που άφησε πίσω της η καλλιτέχνιδα.

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Και δεν είναι μόνο αυτά. Συνολικά πέντε τραγούδια της Dolly Parton μπήκαν ξανά ή για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100, καθώς στα charts επέστρεψαν επίσης τα «9 to 5», «Islands in the Stream» με τον Kenny Rogers και «Here You Come Again».

dolly_parton
https://www.instagram.com/dollyparton/

Το «Jolene» εκτοξεύτηκε στο Billboard Hot 100

Το «Jolene», ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν περισσότερο με τη Dolly Parton, σημείωσε τεράστια αύξηση στις ακροάσεις μετά τον θάνατό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, συγκέντρωσε 10,2 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ, σημειώνοντας άνοδο 583%.

Το τραγούδι, που είχε κυκλοφορήσει το 1974 και είχε φτάσει τότε μέχρι το No. 60 του Hot 100, βρίσκεται πλέον στο No. 16. Παράλληλα, η αυθεντική ηχογράφηση έκανε και την πρώτη της είσοδο στο Top 10 του Streaming Songs, στο No. 7.

Για πρώτη φορά στο Top 40 το «I will always love you»

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η πορεία του «I will always love you». Η αυθεντική εκτέλεση της Dolly Parton από το 1974 δεν είχε καταφέρει ποτέ μέχρι σήμερα να μπει στο Billboard Hot 100, ενώ τώρα έκανε debut στο No. 27.

Το τραγούδι συγκέντρωσε 6,5 εκατομμύρια streams, με την αύξηση να φτάνει το 1.128%, ενώ κατέγραψε και 16.000 πωλήσεις στις ΗΠΑ. Φυσικά, η ιστορία του τραγουδιού είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς η Whitney Houston το έκανε παγκόσμιο mega hit με τη δική της εκδοχή, η οποία έφτασε στο No. 1 του Hot 100 για 14 εβδομάδες.

Πέντε τραγούδια της Dolly Parton ξανά στα charts

Η επιστροφή της Dolly Parton στα charts δεν σταματά στα δύο τραγούδια. Το «9 to 5» βρέθηκε στο No. 18, το «Islands in the stream» με τον Kenny Rogers στο No. 26 και το «Here you come again» στο No. 44.

Με τις νέες αυτές επιτυχίες, η Dolly Parton έφτασε πλέον τα 10 Top 40 hits στο Billboard Hot 100 σε ολόκληρη την καριέρα της. Παράλληλα, 15 τραγούδια της εμφανίστηκαν στο Digital Song Sales chart, με τα έξι πρώτα να καταλαμβάνονται αποκλειστικά από δικές της ηχογραφήσεις.

Η θρυλική τραγουδίστρια Dolly Parton σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μουσική της Dolly, λοιπόν, συνεχίζει να βρίσκει νέο κοινό και να επιστρέφει δυναμικά στα charts. Από το «Jolene» μέχρι το «9 to 5», η κληρονομιά της αποδεικνύει πως κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ.

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Billboard dolly parton
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