Life 07.09.2026

5 πράγματα που αξίζει να κάνεις τον Σεπτέμβριο για να νιώσεις ότι κάνεις πραγματικά restart

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Αν η επιστροφή στην καθημερινότητα σε βρίσκει λίγο αποσυντονισμένη, αυτές οι 5 μικρές αλλαγές μπορούν να σε βοηθήσουν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Επαναφορά προγράμματος στη μέρα σου, με σταθερές ώρες ύπνου και ξεκούρασης.
  • Κάνε ένα ξεκαθάρισμα σε ρούχα, ψηφιακό περιεχόμενο και υποχρεώσεις που δεν σου προσφέρουν.
  • Θέσε έναν μικρό, ρεαλιστικό στόχο που σε ενθουσιάζει, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια.
  • Ενσωμάτωσε στην καθημερινότητα συνήθειες φροντίδας του εαυτού σου και διατήρησε στοιχεία από την καλοκαιρινή διάθεση.
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Ο Σεπτέμβριος έχει κάτι από καινούργια αρχή. Μπορεί ημερολογιακά να μην σημαίνει το ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς, όμως η επιστροφή από τις διακοπές, η αλλαγή ρυθμών και η επιστροφή στις υποχρεώσεις δημιουργούν την τέλεια αφορμή για ένα προσωπικό restart. Αν αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι να βάλεις ξανά τη ζωή σου σε τάξη, να αφήσεις πίσω σου την καλοκαιρινή χαλαρότητα και να μπεις σε μια πιο οργανωμένη καθημερινότητα, δεν χρειάζεται να κάνεις τεράστιες αλλαγές. Μερικές μικρές κινήσεις αρκούν για να νιώσεις ότι γυρίζεις σελίδα και ότι ο φετινός Σεπτέμβριος μπορεί να γίνει η αρχή για μια καλύτερη εκδοχή της καθημερινότητάς σου.

Γυναίκα που κρατά ροζ σημειωματάριο και μιλάει στο τηλέφωνο
Πηγή: Unsplash

1. Βάλε ξανά πρόγραμμα στη μέρα σου

Μετά τις διακοπές, είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχεις χάσει λίγο τον ρυθμό σου. Ώρες ύπνου που άλλαξαν, γεύματα σε διαφορετικές ώρες και ημέρες χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργούν μια αίσθηση χαλαρότητας που μπορεί να είναι ευχάριστη το καλοκαίρι, αλλά δυσκολεύει την επιστροφή στην καθημερινότητα. Ο Σεπτέμβριος είναι μια καλή στιγμή για να επαναφέρεις σταδιακά ένα πρόγραμμα που σε εξυπηρετεί. Προσπάθησε να κοιμάσαι και να ξυπνάς περίπου τις ίδιες ώρες, οργάνωσε τις βασικές υποχρεώσεις σου και άφησε μέσα στη μέρα λίγο χρόνο αποκλειστικά για εσένα.

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2. Κάνε ένα μικρό ξεκαθάρισμα στη ζωή σου

Ένα restart δεν αφορά μόνο όσα προσθέτεις στη ζωή σου, αλλά και όσα αποφασίζεις να αφήσεις πίσω. Ο Σεπτέμβριος είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα μικρό ξεκαθάρισμα. Μπορείς να ξεκινήσεις από την ντουλάπα σου, απομακρύνοντας ρούχα που δεν φοράς πλέον, και να συνεχίσεις με το κινητό, τα social media ή ακόμη και με το πρόγραμμά σου. Υπάρχουν δραστηριότητες, υποχρεώσεις και συνήθειες που μπορεί να έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς σου χωρίς να αναρωτηθείς αν πραγματικά σου προσφέρουν κάτι.

Γυναίκα με καστανά μαλλιά και έξυπνο ρολόι να εργάζεται σε φορητό υπολογιστή
Πηγή: Unsplash

3. Βάλε έναν μικρό στόχο που σε ενθουσιάζει

Δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις τον Σεπτέμβριο με μια τεράστια λίστα στόχων. Ένας συγκεκριμένος και ρεαλιστικός στόχος μπορεί να είναι αρκετός για να σου δώσει κίνητρο. Ίσως θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστική, να διαβάσεις περισσότερα βιβλία, να μάθεις μια καινούργια δεξιότητα ή να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο σε ένα χόμπι που αγαπάς. Το σημαντικό είναι ο στόχος να αφορά εσένα και όχι αυτό που θεωρείς ότι «πρέπει» να κάνεις. Ξεκίνα μικρά και άφησε τον χρόνο να δουλέψει υπέρ σου. Η συνέπεια έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών.

Νεαρή γυναίκα ξαπλωμένη σε καναπέ ακούει μουσική με ακουστικά με κλειστά μάτια.
Πηγή: Pexels

4. Φρόντισε λίγο περισσότερο τον εαυτό σου

Η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις πίσω σου όλη τη χαλαρότητα του καλοκαιριού. Κράτησε μερικές από τις συνήθειες που σε έκαναν να αισθάνεσαι όμορφα και προσπάθησε να τις χωρέσεις στη νέα σου ρουτίνα. Ένας περίπατος, ένα ήρεμο πρωινό, λίγη μουσική, ένα χαλαρωτικό βράδυ χωρίς κινητό ή μια συνάντηση με τους ανθρώπους που αγαπάς μπορούν να λειτουργήσουν σαν μικρές ανάσες μέσα στην εβδομάδα.

Γυναίκα που διαβάζει βιβλίο χαλαρώνοντας σε ξαπλώστρα στον κήπο.
Πηγή: Unsplash

5. Κράτησε κάτι από το καλοκαίρι

Ίσως το σημαντικότερο βήμα για ένα πραγματικό restart είναι να μην αντιμετωπίζεις το τέλος του καλοκαιριού σαν το τέλος μιας όμορφης περιόδου. Αν στις διακοπές κοιμόσουν περισσότερο, έκανες περισσότερες βόλτες, περνούσες χρόνο με φίλους ή απλώς έδινες στον εαυτό σου περισσότερο χώρο, προσπάθησε να κρατήσεις ένα κομμάτι αυτής της διάθεσης και τώρα.

Γυναίκα εφαρμόζει κρέμα σώματος μετά το μπάνιο, αναζητώντας την ιδανική ώρα για ύπνο.
Πηγή: Unsplash

Ο Σεπτέμβριος μπορεί να φέρνει περισσότερες υποχρεώσεις, όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψεις σε μια καθημερινότητα γεμάτη άγχος και βιασύνη. Μπορείς να δημιουργήσεις έναν διαφορετικό ρυθμό, κρατώντας από το καλοκαίρι εκείνες τις μικρές συνήθειες που σε έκαναν να νιώθεις πραγματικά καλά.

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