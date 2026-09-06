Outerwear edit: Οι 5 πιο hot τάσεις στα πανωφόρια για τη νέα σεζόν

Με μια ματιά Η στρατιωτική αισθητική, με έμφαση σε κοκοδόνια και κουμπιά, είναι μια δυναμική τάση στα πανωφόρια.

Οι σχεδιαστές προτιμούν πλέον αυστηρές γραμμές και μικροσκοπικά πέτα, απομακρύνοντας τα υπερμεγέθη παλτό.

Οι κάπες και τα wraps κυριαρχούν στις πασαρέλες, προσφέροντας προστασία και αίσθηση ελευθερίας.

Το μετάξι, ως ασυνήθιστο υλικό, και οι ψηλοί, δομημένοι γιακάδες (funnel necks) είναι επίσης σημαντικές τάσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς η ζέστη του καλοκαιριού αρχίζει να δίνει τη θέση της στη μελαγχολική και ταυτόχρονα γοητευτική αύρα του φθινοπώρου, η μόνη πραγματική παρηγοριά για τους λάτρεις της μόδας είναι η σταδιακή ανανέωση της γκαρνταρόμπας μας. Η πτώση της θερμοκρασίας σηματοδοτεί την επιστροφή του αγαπημένου μας layering, προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία για παιχνίδι με τις υφές, τους όγκους και τις γραμμές. Ενώ πολλοί απολαμβάνουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα που φέρνει η εποχή, για όσους ζουν και αναπνέουν για το στυλ, το αποκορύφωμα της σεζόν δεν είναι άλλο από την επένδυση στα ιδανικά πανωφόρια που θα μας συντροφεύσουν στους δρόμους της πόλης.

Αυτή η σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 φέρνει στο προσκήνιο μια συναρπαστική ισορροπία ανάμεσα στην αυστηρή πρακτικότητα και την υψηλή ραπτική. Δίπλα στα διαχρονικά κομμάτια που επανέρχονται δριμύτερα, οι πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων μόδας κατέκστησαν από νέες, τολμηρές σιλουέτες και αναπάντεχες υφές που επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη αισθητική. Παρακάτω συγκεντρώσαμε τις 5 κορυφαίες τάσεις στα πανωφόρια που αξίζει να προσέξετε και να ενσωματώσετε στις εμφανίσεις σας μόλις πέσει η θερμοκρασία.

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1. Military jackets

Το στρατιωτικό στυλ επανέρχεται φέτος με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Ο οίκος Khaite παρουσίασε δερμάτινα και μάλλινα στρατιωτικά τζάκετ με εντυπωσιακά κοκοδόνια και κουμπιά από σχοινί, ενώ ο Stefano Gallici για τον οίκο Ann Demeulemeester πρότεινε bohemian military tailoring συνδυασμένο με κρόσσια και βαμβακερά πουκάμισα.

2. Shrunken Lapels

Απομακρυνόμενοι από τα υπερμεγέθη παλτό των προηγούμενων ετών, οι σχεδιαστές στρέφονται φέτος σε καθαρές, αυστηρές γραμμές. Ο Jil Sander (Simone Belloti) και ο Pieter Mullier στην τελευταία του συλλογή για τον Alaïa ξεχώρισαν με δίκουμπες, στενές γραμμές και μικροσκοπικά πέτα στο ύψος της κλείδας.

3. Κάπες

Οι κάπες και τα wraps μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στις πασαρέλες. Οίκοι όπως οι Givenchy, Khaite, Altuzarra, Fforme και Balenciaga έδωσαν τη δική τους ερμηνεία σε αυτή τη σιλουέτα, η οποία συνδυάζει την αίσθηση της απόλυτης προστασίας με μια ανεπιτήδευτη αίσθηση ελευθερίας.

4. Μεταξωτά jacket

Το μετάξι, αν και ασυνήθιστο για φθινοπωρινό πανωφόρι, αναδεικνύεται στο ιδανικό υλικό για τις πρώτες δροσερές μέρες. Η Daniella Kallmeyer (Kallmeyer) και η Kim Bekker (Isabel Marant) πειραματίστηκαν με μεταξωτές υφές και κλεισίματα τύπου ‘frog closure’, προσδίδοντας μια vintage, Pankou-inspired αισθητική.

5. Funnel Necks

Ο ψηλός, δομημένος γιακάς παραμένει σταθερή αξία, αποκτώντας ωστόσο πιο τολμηρή μορφή. Δίπλα στα κλασικά μάλλινα παλτό και τα μαύρα δερμάτινα bomber, είδαμε εντυπωσιακές παραλλαγές όπως ένα έντονο κόκκινο κομμάτι από τον Balenciaga και υβριδικές συνθέσεις γούνας και μαλλιού από τον Altuzarra.

Κεντρική Εικόνα: @https://www.prada.com/

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