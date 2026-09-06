Αν ψάχνεις νέο βιβλίο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει μια πρόταση που αξίζει να τσεκάρεις

Με μια ματιά Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πρότεινε το βιβλίο «Βούτυρο» της Ασάκο Γιουζούκι.

Το βιβλίο είναι ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει αστυνομική πλοκή με θέματα γαστρονομίας και κοινωνίας.

Η υπόθεση αφορά δημοσιογράφο που ερευνά υπόθεση γυναίκας κατηγορούμενης για φόνο.

Η πρόταση απευθύνεται σε όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα δημοφιλή βιβλία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν βιβλία που τα βλέπεις τυχαία σε μια φωτογραφία και αμέσως θέλεις να μάθεις περισσότερα. Κάπως έτσι συνέβη και με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, έχοντας μαζί της ένα βιβλίο που δεν πέρασε απαρατήρητο. Αν, λοιπόν, βρίσκεσαι σε εκείνη τη φάση που ψάχνεις τι να διαβάσεις, ίσως μόλις βρήκες μια ενδιαφέρουσα πρόταση για τη reading list σου.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την απόδρασή της στα Κουφονήσια, έναν προορισμό που αγαπά και επισκέπτεται συχνά. Ανάμεσα στις εικόνες, όμως, ξεχώρισε εκείνη στην οποία εμφανίζεται χαλαρή, με ένα βιβλίο στα χέρια, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά τι έχει επιλέξει να διαβάσει αυτή την περίοδο.

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Πρόκειται για το «Βούτυρο», το μυθιστόρημα της Ιαπωνίδας συγγραφέα Ασάκο Γιουζούκι, μια επιλογή που μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον όσων θέλουν να βάλουν στη βιβλιοθήκη τους κάτι διαφορετικό. Και αν έχεις βαρεθεί να ψάχνεις ξανά και ξανά τις ίδιες προτάσεις, ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία να ανακαλύψεις ένα βιβλίο που δεν είχες μέχρι τώρα στο radar σου.

Το βιβλίο που επέλεξε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται πως έχει βρει χρόνο για διάβασμα μέσα στην απαιτητική καθημερινότητά της και η επιλογή της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, κρατά το «Βούτυρο» της Ασάκο Γιουζούκι, ένα μυθιστόρημα που μεταφέρει τον αναγνώστη στην Ιαπωνία και συνδυάζει την αστυνομική ιστορία με θέματα γύρω από τη γαστρονομία, την κοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια δημοσιογράφο που ερευνά την υπόθεση μιας γυναίκας η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία ανδρών που γνώριζε μέσω dating sites. Στην πορεία, η έρευνα παίρνει διαφορετική τροπή και ανοίγει συζητήσεις γύρω από την κοινωνική θέση των γυναικών, την εικόνα, την επιθυμία και τη σχέση μας με το φαγητό.

Και κάπου εδώ βρίσκεται και το ενδιαφέρον της επιλογής: δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη εύκολο ανάγνωσμα, αλλά για ένα βιβλίο που μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις και να σε κάνει να δεις διαφορετικά αρκετά πράγματα της καθημερινότητας.

Αν ψάχνεις τι να διαβάσεις, βάλε το στη λίστα σου

Η επιλογή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου είναι μια καλή αφορμή για να κοιτάξεις λίγο έξω από τις συνηθισμένες λίστες με δημοφιλή βιβλία. Το «Βούτυρο» απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες με μυστήριο, αλλά ταυτόχρονα θέλουν ένα βιβλίο με περισσότερες θεματικές και χαρακτήρες που αφήνουν κάτι στον αναγνώστη.

Οπότε, την επόμενη φορά που θα αναρωτηθείς «ποιο βιβλίο να ξεκινήσω;», μπορείς να κρατήσεις το συγκεκριμένο στη λίστα σου. Άλλωστε, ποτέ δεν ξέρεις ποιο βιβλίο μπορεί τελικά να γίνει το επόμενο αγαπημένο σου.

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