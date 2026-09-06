Life 06.09.2026

3 ζώδια που θα σου στείλουν μήνυμα όταν δεν το περιμένεις καθόλου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μπορεί να εξαφανιστούν για λίγο, όμως όταν τους χτυπήσει η νοσταλγία, το μήνυμα μπορεί να έρθει εκεί που δεν το περιμένεις καθόλου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Δίδυμοι μπορεί να στείλουν μήνυμα απρόσμενα, καθώς βαριούνται τη σιωπή και η περιέργεια κερδίζει την περηφάνια.
  • Σκορπιοί, αν και συγκρατημένοι, μπορεί να επιστρέψουν όταν νιώσουν την κατάλληλη στιγμή, διατηρώντας τον έλεγχο.
  • Καρκίνοι μπορεί να επανέλθουν λόγω νοσταλγίας, όταν οι αναμνήσεις γίνουν πιο δυνατές από την απόσταση.
  • Η αστρολογία προσφέρει μια διασκεδαστική οπτική για τη συμπεριφορά, με Διδύμους, Σκορπιούς και Καρκίνους να ξεχωρίζουν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις πει στον εαυτό σου ότι δεν θα κοιτάξεις ξανά το κινητό, έχεις αποφασίσει πως δεν πρόκειται να κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση και, φυσικά, εκείνη ακριβώς τη στιγμή εμφανίζεται ένα μήνυμα από το άτομο που είχες αρχίσει να πιστεύεις ότι σε έχει ξεχάσει. Αν αγαπάς τα ζώδια, ξέρεις πως κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο να διαχειρίζεται τον έρωτα, την απόσταση και την…περήφανη σιωπή. Κάποιοι μπορούν να εξαφανιστούν για εβδομάδες χωρίς δεύτερη σκέψη, ενώ άλλοι μπορεί να κρατούν το κινητό στο χέρι, να γράφουν ένα μήνυμα, να το σβήνουν και τελικά να επιστρέφουν όταν δεν το περιμένεις καθόλου.

Γυναίκα με ακουστικά και smartphone σε αιώρα, ετοιμάζεται να ελέγξει τα social media της.
pinterest.com

Σύμφωνα με την αστρολογία, υπάρχουν τρία ζώδια που έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στις ξαφνικές επιστροφές και στα απρόσμενα «τι κάνεις;». Αν λοιπόν έχεις αφήσει μια ιστορία στη μέση, ίσως αξίζει να ρίξεις μια ματιά στο ζώδιο του ανθρώπου που περιμένεις.

Διάβασε επίσης: 5 πράγματα που κάνεις και προδίδουν αμέσως το ζώδιό σου

1. Δίδυμος: Το μήνυμα μπορεί να έρθει από το πουθενά

Ο Δίδυμος είναι από τα ζώδια που δύσκολα αφήνουν μια ιστορία να κλείσει εντελώς μέσα στο μυαλό τους. Μπορεί να εξαφανιστεί, να ασχοληθεί με χίλια άλλα πράγματα και να δείξει ότι έχει προχωρήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν σκέφτεται ξανά όσα έγιναν. Αν περιμένεις μήνυμα από έναν Δίδυμο, μην εκπλαγείς αν εμφανιστεί ξαφνικά με κάτι εντελώς απλό. Ένα «τι κάνεις;», ένα αστείο που θυμήθηκε ή ακόμη και μια απάντηση σε παλιά συζήτηση μπορεί να γίνει η αφορμή για να ανοίξει ξανά η επικοινωνία.

Pexels
Pexels

Το συγκεκριμένο ζώδιο λατρεύει την επικοινωνία και βαριέται εύκολα τη σιωπή. Αν υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον, η περιέργεια μπορεί τελικά να κερδίσει την περηφάνια. Και κάπως έτσι, το μήνυμα που δεν περίμενες μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη σου όταν έχεις σταματήσει να το περιμένεις.

Ένα ζευγάρι κάθεται σε μπαλκόνι και πίνει κρασί σε ρομαντικό ραντεβού
Πηγή: Unsplash

2. Σκορπιός: Μπορεί να μη μιλά, αλλά δεν σημαίνει ότι σε έχει ξεχάσει

Ο Σκορπιός δεν είναι από τους ανθρώπους που αποκαλύπτουν εύκολα τι αισθάνονται. Αντίθετα, μπορεί να κρατήσει αποστάσεις και να σε κάνει να πιστέψεις ότι έχει κλείσει οριστικά την πόρτα. Όμως όταν ένας Σκορπιός έχει δεθεί πραγματικά, η συναισθηματική σύνδεση δεν εξαφανίζεται τόσο εύκολα. Αν έχεις αφήσει μια σχέση ή ένα φλερτ στη μέση, το συγκεκριμένο ζώδιο μπορεί να επιστρέψει όταν αισθανθεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν αποκλείεται μάλιστα το μήνυμα να είναι αρκετά ουδέτερο στην αρχή, ώστε να δει πώς θα αντιδράσεις. Ένα απλό «θυμήθηκα κάτι και γέλασα» μπορεί να κρύβει πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται. Ο Σκορπιός προτιμά να κρατά τον έλεγχο και να μην εκθέτει εύκολα τα συναισθήματά του. Αν όμως αποφασίσει να κάνει την κίνηση, πιθανότατα δεν θα το κάνει χωρίς λόγο.

Δύο νεαρές γυναίκες χαμογελούν και διαβάζουν βιβλίο σε πικνίκ στη φύση.
Πηγή: Unsplash

3. Καρκίνος: Η νοσταλγία μπορεί να τον οδηγήσει ξανά στα μηνύματά σου

Ο Καρκίνος είναι ίσως το ζώδιο που δυσκολεύεται περισσότερο να αποχαιρετήσει συναισθηματικά έναν άνθρωπο που αγάπησε. Μπορεί να προσπαθήσει να προχωρήσει και να μην επικοινωνεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι αναμνήσεις έχουν έναν τρόπο να επιστρέφουν. Ένα τραγούδι, μια φωτογραφία, ένα μέρος ή ακόμη και μια τυχαία στιγμή μπορεί να του ξυπνήσει την ανάγκη να μάθει τι κάνεις. Και τότε, χωρίς ιδιαίτερη προειδοποίηση, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα στο κινητό σου. Αν είχες μαζί του μια σχέση με έντονο συναισθηματικό δέσιμο, μην αποκλείσεις μια επιστροφή στην επικοινωνία. Ο Καρκίνος μπορεί να χρειάζεται χρόνο για να καταλάβει τι θέλει, αλλά όταν η νοσταλγία γίνει πιο δυνατή από την απόσταση, είναι πιθανό να κάνει τελικά το πρώτο βήμα.

Νεαρή γυναίκα ξαπλωμένη στο κρεβάτι να κοιτάζει χαμογελαστή το κινητό της τηλέφωνο
Πηγή: Unsplash

Το μήνυμα μπορεί να έρθει όταν έχεις σταματήσει να το περιμένεις

Φυσικά, το ζώδιο από μόνο του δεν μπορεί να προβλέψει αν κάποιος θα σου στείλει μήνυμα. Η αστρολογία λειτουργεί περισσότερο ως ένας διασκεδαστικός τρόπος να δεις διαφορετικές πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αν όμως το άτομο που περιμένεις είναι Δίδυμος, Σκορπιός ή Καρκίνος, ίσως να μην είναι τόσο απίθανο να δεις ξαφνικά το όνομά του στην οθόνη σου. Και το πιο ενδιαφέρον; Μερικές φορές το μήνυμα έρχεται ακριβώς όταν έχεις αποφασίσει ότι δεν θα περιμένεις άλλο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ζώδια κινητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θες αυτό το «κάτι» που τραβάει τα βλέμματα; 5 συνήθειες που ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση

Θες αυτό το «κάτι» που τραβάει τα βλέμματα; 5 συνήθειες που ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση

06.09.2026
Επόμενο
September bucket list: 5 πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο

September bucket list: 5 πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο

06.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα 8 σημάδια ότι το πλυντήριό ρούχων σου θέλει αλλαγή
Life

Τα 8 σημάδια ότι το πλυντήριό ρούχων σου θέλει αλλαγή

06.09.2026
September bucket list: 5 πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο
Life

September bucket list: 5 πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο

06.09.2026
Θες αυτό το «κάτι» που τραβάει τα βλέμματα; 5 συνήθειες που ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση
Life

Θες αυτό το «κάτι» που τραβάει τα βλέμματα; 5 συνήθειες που ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση

06.09.2026
Ξέχνα το ξίδι: Αυτό είναι το πιο απλό trick για να καθαρίσεις τα sneakers σου
Life

Ξέχνα το ξίδι: Αυτό είναι το πιο απλό trick για να καθαρίσεις τα sneakers σου

06.09.2026
Μπήκε ο Σεπτέμβριος: 7 φυτά που πρέπει να φυτέψεις τώρα
Life

Μπήκε ο Σεπτέμβριος: 7 φυτά που πρέπει να φυτέψεις τώρα

06.09.2026
Φθινοπωρινά νύχια 2026: 10 σχέδια που αξίζει να δείξεις στη nail artist σου
Beauty

Φθινοπωρινά νύχια 2026: 10 σχέδια που αξίζει να δείξεις στη nail artist σου

06.09.2026
Πριν κλειδώσεις το εξοχικό για τον χειμώνα, κάνε αυτά τα 6 πράγματα
Life

Πριν κλειδώσεις το εξοχικό για τον χειμώνα, κάνε αυτά τα 6 πράγματα

06.09.2026
Outerwear edit: Οι 5 πιο hot τάσεις στα πανωφόρια για τη νέα σεζόν
Fashion

Outerwear edit: Οι 5 πιο hot τάσεις στα πανωφόρια για τη νέα σεζόν

06.09.2026
Τα ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο
Life

Τα ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο

05.09.2026
Πριν κλειδώσεις το εξοχικό για τον χειμώνα, κάνε αυτά τα 6 πράγματα

Πριν κλειδώσεις το εξοχικό για τον χειμώνα, κάνε αυτά τα 6 πράγματα

Νομίζεις ότι τα κάνεις όλα σωστά στο fitness; Αυτά τα 6 λάθη μπορεί να σε κρατούν πίσω

Νομίζεις ότι τα κάνεις όλα σωστά στο fitness; Αυτά τα 6 λάθη μπορεί να σε κρατούν πίσω

Οι πετσέτες σου έχασαν το «λευκό» τους; Το κόλπο για να τις επαναφέρεις είναι ήδη στην κουζίνα σου

Οι πετσέτες σου έχασαν το «λευκό» τους; Το κόλπο για να τις επαναφέρεις είναι ήδη στην κουζίνα σου

September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου

September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast