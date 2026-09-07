Celeb News 07.09.2026

Αναστασία: Πάντρεψε την αδελφή της και βάφτισε τον ανιψιό της

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Μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη οικογενειακή ευτυχία έζησε η τραγουδίστρια Αναστασία, παντρεύοντας την αδελφή της και βαφτίζοντας τον ανιψιό της
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια από τις πιο ξεχωριστές, φωτεινές και συναισθηματικά φορτισμένες ημέρες της ζωής της βίωσε πρόσφατα η γνωστή και αγαπημένη τραγουδίστρια Αναστασία. Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, όχι λόγω κάποιας μουσικής της επιτυχίας ή κάποιας συναυλίας, αλλά εξαιτίας δύο πολύ σημαντικών οικογενειακών οροσήμων που συνέβησαν την ίδια ακριβώς ημέρα, γεμίζοντάς την υπερηφάνεια και συγκίνηση.

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Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αποδείχθηκε μια ημερομηνία-σταθμός για την ίδια και την οικογένειά της. Η Αναστασία κλήθηκε να σταθεί στο πλευρό της πολυαγαπημένης της αδελφής σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της, καθώς ένωσε τη ζωή της με τον εκλεκτό της καρδιάς της. Η τραγουδίστρια δεν ήταν απλώς παρούσα στο μυστήριο, αλλά είχε ενεργό συμμετοχή, μοιράζοντας την απόλυτη ευτυχία και τη λάμψη της ημέρας. Ωστόσο, η χαρά δεν σταμάτησε στον γάμο, καθώς η ημέτρηση της ευτυχίας συνεχίστηκε με έναν ακόμη ιερό και τρυφερό ρόλο. Λίγο αργότερα, η Αναστασία ανέλαβε να γίνει νονά, βαφτίζοντας τον μικρό της ανιψιό και σφραγίζοντας έτσι τους οικογενειακούς δεσμούς με τον πιο γλυκό τρόπο.

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Θελήσαντες να μοιραστεί μερικές από αυτές τις στιγμές απεριόριστης ευτυχίας με το κοινό και τους διαδικτυακούς της φίλους, η τραγουδίστρια αξιοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσίευσε τρυφερά στιγμιότυπα και φωτογραφίες από τα διπλά αυτά μυστήρια, τα οποία γρήγορα απέσπασαν χιλιάδες αντιδράσεις και ευχές από τους followers της. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις της, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στη νύφη και τον γαμπρό, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τα εξής συγκινητικά λόγια: «Σήμερα παντρέψαμε τη βασίλισσά μας… την αδερφή μου. Σας αγαπώ για πάντα».

Η ροή των ευχάριστων εκπλήξεων συνεχίστηκε λίγο αργότερα, όταν η Αναστασία αποκάλυψε την απόφασή της να μπει στον ρόλο της πνευματικής μητέρας. Δημοσιεύοντας ακόμη ένα στιγμιότυπο από το μυστήριο της βάφτισης, έκανε γνωστό ότι ο μικρός της ανιψιός πήρε το όνομα Ιωάννης. Εκφράζοντας την τιμή και τη χαρά της για την εμπιστοσύνη που της έδειξε η οικογένειά της, έγραψε στη σχετική λεζάντα: «Με εμπιστεύτηκαν να βαφτίσω το παιδί… Νονά. Ιωάννης».

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Αυτές οι τρυφερές στιγμές έρχονται να υπενθυμίσουν πόσο κεντρικό ρόλο παίζει η οικογένεια στη ζωή της Αναστασίας. Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα και την τεράστια επιτυχία που γνωρίζει στον χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής, η ίδια παραμένει βαθιά προσκολλημένη στις ρίζες και τους ανθρώπους της. Στο παρελθόν, μάλιστα, δεν έχει διστάσει να μιλήσει ανοιχτά και ειλικρινά για τη στενή σχέση που διατηρεί με τους γονείς και τα αδέλφια της, αλλά και για το πώς ορισμένα δυσάreστα γεγονότα της παιδικής και εφηβικής της ηλικίας, όπως ο χωρισμός των γονιών της όταν ήταν ακόμη μαθήτρια, τη βοήθησαν να ωριμάσει γρηγορότερα και να αναπτύξει έναν ιδιαίτερα ισχυρό χαρακτήρα που στηρίζει ακλόνητα τους δικούς της ανθρώπους σε κάθε τους βήμα.

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Αναστασία ΓΑΜΟΣ νονά
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