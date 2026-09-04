Jennifer Lawrence: Η αλήθεια για την εμφάνισή της – Τι έχει κάνει και τι φοβάται να δοκιμάσει

Με μια ματιά Η Jennifer Lawrence χρησιμοποιεί "baby Botox" για να διατηρήσει την εκφραστικότητα του προσώπου της.

Η ηθοποιός ακολουθεί ρουτίνα περιποίησης δέρματος, χρησιμοποιώντας τρετινοΐνη για φωτεινή και ενυδατωμένη επιδερμίδα.

Η Lawrence θα ήθελε να κάνει αφαίρεση λίπους από τα μάγουλα (buccal fat removal), αλλά φοβάται ότι θα γίνει αντιληπτό.

Η ηθοποιός δεν κρύβει τις αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά επιδιώκει την ισορροπία και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lawrence δεν είναι από τις γυναίκες που θα προσπαθήσουν να σε πείσουν ότι η εμφάνισή τους παραμένει ίδια χωρίς καμία παρέμβαση. Αντίθετα, αυτή τη φορά μιλά ανοιχτά για όσα κάνει στο πρόσωπό της, για τις θεραπείες που έχουν θέση στη ρουτίνα ομορφιάς της, αλλά και για εκείνη την αισθητική επέμβαση που θα ήθελε πολύ να δοκιμάσει, μόνο που ξέρει ότι στην περίπτωσή της θα ήταν σχεδόν αδύνατο να μην το καταλάβει κανείς.

Στα 36 της, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αντιμετωπίζει την εικόνα της με έναν αρκετά πρακτικό τρόπο. Θέλει το δέρμα της να δείχνει φρέσκο και περιποιημένο, δεν κρύβει ότι χρησιμοποιεί Botox, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να χάσει την εκφραστικότητα του προσώπου της, κάτι που για μία ηθοποιό είναι πολύ περισσότερο από θέμα εμφάνισης.

Διάβασε επίσης: «So proud of you»: Η τρυφερή ανάρτηση της Cindy Crawford για τα γενέθλιά της κόρης της

Σε συνέντευξή της στη «Vogue», η Jennifer Lawrence μίλησε για το Botox και εξήγησε ότι επιλέγει μικρές ποσότητες, αυτό που είναι ευρύτερα γνωστό ως baby Botox. Ο λόγος είναι απλός: χρειάζεται να μπορεί να κινεί το πρόσωπό της και να αποδίδει μπροστά στην κάμερα χωρίς να δείχνει ανέκφραστη. «Δεν μπορώ πραγματικά να κάνω πολλά. Χρειάζομαι κίνηση στο πρόσωπό μου. Κάνω baby Botox, αλλά δεν μπορώ να βάλω μεγάλη ποσότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η προσέγγισή της έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δεν παρουσιάζει το Botox σαν κάτι που πρέπει να κρύβεται, αλλά ούτε και σαν μία λύση χωρίς όρια. Η Jennifer Lawrence φαίνεται να προτιμά τις μικρές παρεμβάσεις που δεν αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της, διατηρώντας παράλληλα εκείνο το πρόσωπο που έχει συνδεθεί τόσο έντονα με τους ρόλους της.

Η περιποίηση της επιδερμίδας της αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της. Η ηθοποιός επιλέγει θεραπείες προσώπου με στόχο να διατηρεί την επιδερμίδα της φωτεινή και ενυδατωμένη, ενώ χρησιμοποιεί και τρετινοΐνη, ένα ισχυρό τοπικό ρετινοειδές που σχετίζεται με τη βιταμίνη Α. Η ίδια έχει αναφερθεί στη διαδικασία αυτή ως ένα «ταξίδι με τη ρετινόλη», δείχνοντας πως η φροντίδα του δέρματος έχει γίνει σταθερό μέρος της ρουτίνας της.

Και κάπου εδώ έρχεται η αποκάλυψη που μάλλον θα τραβήξει περισσότερο την προσοχή. Η Jennifer Lawrence παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να κάνει «buccal fat removal», δηλαδή αφαίρεση λίπους από τα μάγουλα. Πρόκειται για μία αισθητική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται λίπος από την περιοχή των παρειών, με αποτέλεσμα το πρόσωπο να αποκτά πιο έντονα ζυγωματικά και πιο σμιλεμένη γραμμή στη γνάθο.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια δεν προσπάθησε να το παρουσιάσει ως κάτι που δεν την αφορά. Το αντίθετο. Παραδέχτηκε πως θα ήθελε να το κάνει, αλλά θεωρεί ότι η συγκεκριμένη αλλαγή πάνω της θα γινόταν αμέσως αντιληπτή. «Θα ήθελα πολύ να το κάνω. Δεν μπορώ, επειδή όλοι θα το καταλάβαιναν, αλλά να ξέρετε ότι το θέλω», είπε με χιούμορ.

Με λίγα λόγια, η Jennifer Lawrence δεν προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικόνα απόλυτης φυσικότητας ούτε να κρύψει ότι έχει κάνει αισθητικές παρεμβάσεις. Αυτό που φαίνεται να την ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μη χαθεί η ισορροπία. Να φροντίζει την επιδερμίδα της, να χρησιμοποιεί θεραπείες που θεωρεί ότι της ταιριάζουν, να κάνει Botox με μέτρο και, όταν έρθει η στιγμή, να αποφασίζει η ίδια αν θέλει να προχωρήσει σε κάτι πιο δραστικό.

Διάβασε επίσης: Η Sandra Bullock αποκαλύπτει γιατί απέρριψε τον ρόλο της Nicole Kidman στο «Babygirl»