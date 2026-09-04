Dolly Parton: Ποια ήταν η τελευταία της επιθυμία – Η αποκάλυψη του ξαδέλφου της

Ο Richie Owens, ξάδελφος και επί χρόνια συνεργάτης της Dolly Parton, μιλά για την ιδιωτική ταφή της, τη μάχη της με τον καρκίνο και την τελευταία τους συνάντηση

Με μια ματιά Η Dolly Parton επιθυμούσε μια μικρή και ιδιωτική ταφή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Προτιμούσε τα χρήματα για λουλούδια να πηγαίνουν στη φιλανθρωπική της πρωτοβουλία για δωρεάν βιβλία σε παιδιά.

Η τελευταία της συνάντηση με τον ξάδελφό της αφορούσε μια μικρή κιθάρα, χωρίς να προμηνύει αποχαιρετισμό.

Κρατούσε ακόμη και τα προβλήματα υγείας της μακριά από την οικογένεια, θέλοντας να τους διαβεβαιώνει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο θάνατος της Dolly Parton στα 80 της χρόνια σκόρπισε θλίψη στους θαυμαστές της σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως πίσω από το λαμπερό πρόσωπο της θρυλικής τραγουδίστριας υπήρχε πάντα μια γυναίκα που προστάτευε με ιδιαίτερη επιμονή την προσωπική της ζωή. Αυτό ακριβώς το στοιχείο έρχεται να φωτίσει τώρα ο ξάδελφος και επί χρόνια συνεργάτης της, Richie Owens, ο οποίος μίλησε για τις τελευταίες επιθυμίες της, την απόφαση της οικογένειας να πραγματοποιήσει μια μικρή και ιδιωτική ταφή, αλλά και την τελευταία φορά που βρέθηκαν μαζί.

Αν περιμένεις μια ιστορία γεμάτη από μεγάλες τελετές και δημόσιες αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Η Dolly Parton είχε ξεκαθαρίσει ότι ήθελε τα πράγματα να παραμείνουν ήσυχα, απλά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας – ακριβώς όπως ήθελε να διαχειρίζεται οτιδήποτε αφορούσε την πιο προσωπική πλευρά της ζωής της.

Διάβασε επίσης: Ποια ήταν η Gloria Steinem που τίμησαν η Madonna, η Jennifer Lopez και η Olivia Rodrigo

«Ήθελε να κρατήσει τα πάντα πολύ ήσυχα»

Ο Owens εξήγησε ότι η οικογένεια δεν θέλησε να οργανώσει μια μεγάλη δημόσια κηδεία, επειδή αυτό δεν ανταποκρινόταν στην επιθυμία της ίδιας της Dolly Parton. Όπως ανέφερε, η λέξη «κηδεία» δεν περιγράφει απόλυτα αυτό που συνέβη. Περισσότερο επρόκειτο για μια ιδιωτική ταφή, με σκοπό να αναπαυθεί δίπλα στον σύζυγό της, Carl Dean.

Η τελετή έγινε γρήγορα και σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Και, σύμφωνα με τον Owens, αυτό δεν έγινε για κάποιον αρνητικό λόγο. Ήταν απλώς αυτό που ήθελε η ίδια. Η Dolly Parton, άλλωστε, είχε πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με τη δημοσιότητα. Μπορούσε να βρίσκεται μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους και να γεμίζει μια σκηνή με την παρουσία της, όμως την ίδια στιγμή προστάτευε με μεγάλη προσοχή όσα θεωρούσε πραγματικά προσωπικά. Και ο θάνατός της δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Τα χρήματα για τα λουλούδια θα ήθελε να πηγαίνουν στη φιλανθρωπία

Υπάρχει, όμως, και ένας ακόμη λόγος που εξηγεί γιατί η Dolly Parton δεν επιθυμούσε μια κλασική μεγάλη τελετή γεμάτη λουλούδια και δώρα. Ο Richie Owens αποκάλυψε ότι η Parton είχε εκφράσει πολλές φορές την προτίμησή της να αξιοποιούνται τα χρήματα για τις φιλανθρωπικές της δράσεις. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, προτιμούσε τα χρήματα που κάποιος θα έδινε για ένα στεφάνι ή λουλούδια να καταλήγουν στη Dolly Parton’s Imagination Library, την πρωτοβουλία που δημιούργησε για να προσφέρει δωρεάν βιβλία σε παιδιά. Για τη Dolly Parton η προσφορά δεν ήταν απλώς ένα κομμάτι της δημόσιας εικόνας της. Ήταν κάτι που θεωρούσε ουσιαστικό μέρος της ζωής της. Ακόμη και στην τελευταία της επιθυμία, λοιπόν, φαίνεται πως υπήρχε χώρος για κάτι που είχε μεγαλύτερη σημασία για εκείνη από μια εντυπωσιακή τελετή.

Η τελευταία φορά που ο Richie Owens είδε τη Dolly Parton

Ίσως το πιο συγκινητικό σημείο της αφήγησης του Richie Owens αφορά την τελευταία φορά που βρέθηκε μαζί με την Dolly Parton. Και, όπως συμβαίνει συχνά στις πιο αληθινές οικογενειακές αναμνήσεις, δεν υπήρχε τίποτα που να προμήνυε ότι θα ήταν η τελευταία τους συνάντηση. Η ιστορία ξεκίνησε από μια μικρή κιθάρα που είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την Parton. Ήταν ένα παιδικό, μικρού μεγέθους Martin κιθαρόνι, το οποίο είχε χαρίσει στη Dolly ο πατέρας του Owens το 1958, όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί. Ο Owens και η Parton είχαν προσπαθήσει να εντοπίσουν το συγκεκριμένο όργανο και τελικά βρήκαν μια κιθάρα της ίδιας μάρκας και του ίδιου μοντέλου. Η ιστορία δεν σταμάτησε εκεί.

Διάβασε επίσης: Donald Trump: Η αιχμηρή δήλωση για την επιστροφή των Harry και Meghan στη Βρετανία

Μια μικρή κιθάρα, μια μεγάλη ανάμνηση

Η σχέση της Dolly Parton με τις μικρές Martin κιθάρες ήταν τόσο ιδιαίτερη, ώστε η εταιρεία δημιούργησε για εκείνη μια ξεχωριστή κιθάρα με το χαρακτηριστικό σύμβολο της πεταλούδας της. Ο Owens ήταν εκείνος που της παρουσίασε τις κιθάρες και αυτή ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκε μαζί της. Και όμως, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, εκείνη η συνάντηση δεν έμοιαζε καθόλου με αποχαιρετισμό. Δεν υπήρχε η αίσθηση ότι η Dolly Parton έφτανε στο τέλος της διαδρομής της. Αντίθετα, σύμφωνα με τον ξάδελφό της, εξακολουθούσε να είναι ακριβώς όπως την ήξεραν οι δικοί της άνθρωποι. «Ήταν εργασιομανής. Ήταν ασταμάτητη», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα που θέλησε να μεταφέρει ο Owens. Μια γυναίκα που είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή της δουλεύοντας, γράφοντας, τραγουδώντας και δημιουργώντας, εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει τη ζωή με την ίδια ενέργεια.

Η Dolly μακριά από τα φώτα

Ο Richie Owens μίλησε και για την προσωπικότητα της Dolly Parton μακριά από τη σκηνή και τις κάμερες. Και ίσως αυτή να είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μαρτυρίες, καθώς προέρχεται από έναν άνθρωπο που δεν τη γνώριζε μόνο ως παγκόσμια σταρ, αλλά και ως μέλος της οικογένειάς της. Όπως είπε, αυτό που έβλεπε το κοινό ήταν ουσιαστικά αυτό που ήταν και στο σπίτι. Δεν χρειαζόταν να «ανάψει» τις κάμερες για να γίνει η Dolly Parton. Ήταν προσωπική, χαρισματική, γενναιόδωρη και γεμάτη χιούμορ στην καθημερινότητά της.

Ο Owens περιέγραψε την παρουσία της ως κάτι σχεδόν μαγικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η «μαγεία» της απλώς ξεχείλιζε από μέσα της. Και αυτή ακριβώς η εικόνα έρχεται να συμπληρώσει όσα γνώριζε ο κόσμος για εκείνη. Η Dolly Parton δεν ήταν μόνο η γυναίκα με τη χαρακτηριστική φωνή, τα τραγούδια που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες και τη μοναδική σκηνική παρουσία. Για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της ήταν ένας άνθρωπος με έντονο χιούμορ, ζεστασιά και βαθιά γενναιοδωρία.

Κρατούσε ακόμη και τα προβλήματα υγείας της μακριά από την οικογένεια

Ο Owens αναφέρθηκε και στην επιλογή της Dolly Parton να κρατήσει την κατάσταση της υγείας της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, η Parton ήταν τόσο προστατευτική με την προσωπική της ζωή, ώστε ακόμη και μέλη της οικογένειας δεν γνώριζαν όλα όσα αντιμετώπιζε. Η ίδια, σύμφωνα με τον ξάδελφό της, προτιμούσε να καθησυχάζει τους ανθρώπους γύρω της και να τους διαβεβαιώνει ότι όλα θα πάνε καλά. Ήθελε οι άνθρωποί της να παραμένουν θετικοί και δεν επιθυμούσε η ανησυχία για την υγεία της να γίνει το κέντρο της ζωής τους.

Ένας διαφορετικός αποχαιρετισμός

Η επιλογή μιας μικρής και ιδιωτικής ταφής μοιάζει, τελικά, απόλυτα συνδεδεμένη με τον τρόπο που η Dolly Parton έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η παγκόσμια σταρ μπορούσε να ανήκει σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως ορισμένες στιγμές παρέμεναν αποκλειστικά δικές της και της οικογένειάς της. Η ταφή δίπλα στον Carl Dean, η απουσία μιας μεγάλης δημόσιας τελετής και η επιθυμία της να αξιοποιούνται τα χρήματα για τη φιλανθρωπία αντί για λουλούδια συνθέτουν ένα τελευταίο μήνυμα που μοιάζει πολύ με την ίδια. Η Dolly Parton ήθελε η ζωή της να συνεχίσει να προσφέρει ακόμη και μετά τον θάνατό της. Και ίσως αυτός να είναι ο πιο χαρακτηριστικός τρόπος για να αποχαιρετήσεις μια γυναίκα που πέρασε δεκαετίες δημιουργώντας μουσική, χαρίζοντας χαμόγελα και επενδύοντας μεγάλο μέρος της ενέργειάς της στους ανθρώπους και στα παιδιά που ήθελε να βοηθήσει.

Διάβασε επίσης: