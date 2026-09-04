Η Αποστολία Ζώη στη Ζανζιβάρη: Η φωτογράφιση που έγινε… περιπέτεια

Με μια ματιά
- Η Αποστολία Ζώη βρίσκεται στη Ζανζιβάρη και μοιράζεται στιγμές με τους ακολούθους της.
- Η φωτογράφισή της στο Paje δυσκολεύτηκε λόγω της μεγάλης άμπωτης.
- Η τραγουδίστρια χρειάστηκε να περπατήσει δύο χιλιόμετρα για να φτάσει στη θάλασσα.
- Η Ζώη περιέγραψε την εμπειρία με χιούμορ, παρομοιάζοντας την άμπωτη με καθημερινή άσκηση.
Στη Ζανζιβάρη συνεχίζει το ταξίδι της η Αποστολία Ζώη, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τις όμορφες στιγμές της. Αυτή τη φορά, όμως, η φωτογράφιση στο Paje δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως την είχε φανταστεί, καθώς η άμπωτη είχε απομακρύνει τη θάλασσα αρκετά από την ακτή.
Η τραγουδίστρια θέλησε να απαθανατίσει την κλασική εικόνα με τα γαλαζοπράσινα νερά, όμως τελικά χρειάστηκε να περπατήσει περίπου δύο χιλιόμετρα στην άμμο μέχρι να φτάσει στον ωκεανό.
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Με αρκετή δόση χιούμορ, περιέγραψε την εμπειρία της, γράφοντας πως η άμπωτη στο Paje είναι «η καθημερινή άσκηση που δεν ζήτησες», ενώ παρομοίασε την ταχύτητα με την οποία εξαφανίζεται το νερό με… τους μισθούς στις αρχές του μήνα. Η Αποστολία Ζώη, πάντως, δεν άφησε την αναπάντεχη περιπέτεια να της χαλάσει τη διάθεση και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το εντυπωσιακό τοπίο.
Δες παρακάτω την ανάρτηση της τραγουδίστριας από το Paje:
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