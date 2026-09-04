Celeb World 04.09.2026

Η Αποστολία Ζώη στη Ζανζιβάρη: Η φωτογράφιση που έγινε… περιπέτεια

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Η Αποστολία Ζώη βρέθηκε στη Ζανζιβάρη για φωτογράφιση, όμως η άμπωτη μετέτρεψε τη στιγμή σε μια απρόοπτη περιπέτεια με πολύ περπάτημα στην άμμο
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Αποστολία Ζώη βρίσκεται στη Ζανζιβάρη και μοιράζεται στιγμές με τους ακολούθους της.
  • Η φωτογράφισή της στο Paje δυσκολεύτηκε λόγω της μεγάλης άμπωτης.
  • Η τραγουδίστρια χρειάστηκε να περπατήσει δύο χιλιόμετρα για να φτάσει στη θάλασσα.
  • Η Ζώη περιέγραψε την εμπειρία με χιούμορ, παρομοιάζοντας την άμπωτη με καθημερινή άσκηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στη Ζανζιβάρη συνεχίζει το ταξίδι της η Αποστολία Ζώη, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τις όμορφες στιγμές της. Αυτή τη φορά, όμως, η φωτογράφιση στο Paje δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως την είχε φανταστεί, καθώς η άμπωτη είχε απομακρύνει τη θάλασσα αρκετά από την ακτή.

Η Αποστολία Ζώη στη Ζανζιβάρη περπατά στην παραλία με τα πλοία στο βάθος.
https://www.instagram.com/apostoliazoi

Η τραγουδίστρια θέλησε να απαθανατίσει την κλασική εικόνα με τα γαλαζοπράσινα νερά, όμως τελικά χρειάστηκε να περπατήσει περίπου δύο χιλιόμετρα στην άμμο μέχρι να φτάσει στον ωκεανό.

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Με αρκετή δόση χιούμορ, περιέγραψε την εμπειρία της, γράφοντας πως η άμπωτη στο Paje είναι «η καθημερινή άσκηση που δεν ζήτησες», ενώ παρομοίασε την ταχύτητα με την οποία εξαφανίζεται το νερό με… τους μισθούς στις αρχές του μήνα. Η Αποστολία Ζώη, πάντως, δεν άφησε την αναπάντεχη περιπέτεια να της χαλάσει τη διάθεση και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το εντυπωσιακό τοπίο.

Δες παρακάτω την ανάρτηση της τραγουδίστριας από το Paje:

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