Donald Trump: Η αιχμηρή δήλωση για την επιστροφή των Harry και Meghan στη Βρετανία

Ο Harry και η Meghan ξεκινούν νέο κεφάλαιο στη Βρετανία, όμως ο Donald Trump έχει διαφορετική άποψη για την επιστροφή τους

Με μια ματιά Ο Donald Trump δήλωσε ότι χαίρεται που ο Harry και η Meghan έφυγαν από τις ΗΠΑ.

Ο Trump δεν ήταν ποτέ fan του ζεύγους και τους κατηγόρησε για έλλειψη σεβασμού προς τη βασιλική οικογένεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε πολύ καλή σχέση με τη Βασίλισσα Ελισάβετ και τον Βασιλιά Κάρολο.

Ο Trump δήλωσε ότι δεν θα είχε δεχτεί πίσω τον Harry και τη Meghan αν ήταν στη θέση της βασιλικής οικογένειας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή του Prince Harry και της Meghan Markle στη Βρετανία έχει ήδη προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, όμως τώρα ήρθε και μία απρόσμενα αιχμηρή αντίδραση από τον Donald Trump. Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για την απόφαση του ζευγαριού να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ και να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας μαζί τους τα δύο παιδιά τους, Prince Archie και Princess Lilibet. Η απάντησή του ήταν μάλλον ξεκάθαρη και κάθε άλλο παρά υποστηρικτική.

Ο Donald Trump δεν έκρυψε ότι δεν ήταν ποτέ fan του ζευγαριού, ενώ δήλωσε πως χαίρεται που οι Sussexes έφυγαν από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στη σχέση που είχε με τη Queen Elizabeth II και τον King Charles III, πριν περάσει στην επίθεση για τον τρόπο με τον οποίο, κατά τη γνώμη του, ο Harry και η Meghan αντιμετώπισαν τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

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Το πιο ενδιαφέρον σημείο, ωστόσο, ήρθε όταν ο Donald Trump αποκάλυψε τι θα έκανε ο ίδιος αν βρισκόταν στη θέση της βασιλικής οικογένειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα είχε δεχτεί πίσω τον Prince Harry και τη Meghan Markle, σχολιάζοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την πολυσυζητημένη επιστροφή τους στη Βρετανία.

Η επιστροφή του Prince Harry και της Meghan Markle στη Βρετανία

Ο Prince Harry και η Meghan Markle επέστρεψαν πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τον Prince Archie και την Princess Lilibet, έπειτα από περίπου έξι χρόνια ζωής στις ΗΠΑ. Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην California το 2020, αφού παραιτήθηκε από τα ενεργά βασιλικά του καθήκοντα.

Η νέα τους ζωή στη Βρετανία δεν σημαίνει, πάντως, επιστροφή στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Οι Sussexes παραμένουν non-working royals, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα σκοπεύουν να μείνουν στη χώρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, τα παιδιά τους αναμένεται να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο, γεγονός που δείχνει ότι η αλλαγή δεν αφορά απλώς μια σύντομη επίσκεψη.

Το πού ακριβώς θα εγκατασταθεί μόνιμα η οικογένεια παραμένει ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν τα βρετανικά media, με τα Cotswolds να έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των σχετικών σεναρίων. Η επιστροφή τους έχει, φυσικά, αναζωπυρώσει και το ενδιαφέρον για τη σχέση τους με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Όταν ο Donald Trump ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο για την απόφαση του Harry και της Meghan να φύγουν από τις ΗΠΑ, δεν προσπάθησε να κρύψει την άποψή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι χαίρεται για την επιστροφή τους στη Βρετανία, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα θετικός απέναντί τους. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Queen Elizabeth II, την οποία περιέγραψε ως πολύ καλή, αλλά και στον King Charles III, για τον οποίο μίλησε επίσης με θερμά λόγια.





Η στάση του απέναντι στους Sussexes ήταν, αντίθετα, αρκετά διαφορετική. Ο Donald Trump υποστήριξε ότι ο Prince Harry και η Meghan Markle έδειξαν «great disrespect» προς τη βασιλική οικογένεια, ενώ επέκρινε ιδιαίτερα τη συμπεριφορά της Meghan απέναντι στη Queen Elizabeth II και τον King Charles III.

«Δεν θα τους είχα πάρει πίσω»

Το πιο αιχμηρό σχόλιο του Donald Trump αφορούσε το ενδεχόμενο επιστροφής του Harry και της Meghan στη βασιλική οικογένεια. Όπως ανέφερε, αν ο ίδιος ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας, δεν θα τους είχε δεχτεί πίσω.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επιστροφή των Sussexes έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν η νέα τους ζωή στη Βρετανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια μορφή επαναπροσέγγισης με το Παλάτι. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Harry και η Meghan πρόκειται να επιστρέψουν ως ενεργά μέλη της μοναρχίας.

Παράλληλα, η σχέση του Prince Harry με τη βασιλική οικογένεια παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια του βρετανικού Τύπου. Η επιστροφή του ίδιου, της Meghan και των παιδιών τους στη Βρετανία φαίνεται πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι παλιές εντάσεις έχουν εξαφανιστεί.

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