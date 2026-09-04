Celeb World 04.09.2026

Donald Trump: Η αιχμηρή δήλωση για την επιστροφή των Harry και Meghan στη Βρετανία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Harry και η Meghan ξεκινούν νέο κεφάλαιο στη Βρετανία, όμως ο Donald Trump έχει διαφορετική άποψη για την επιστροφή τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Donald Trump δήλωσε ότι χαίρεται που ο Harry και η Meghan έφυγαν από τις ΗΠΑ.
  • Ο Trump δεν ήταν ποτέ fan του ζεύγους και τους κατηγόρησε για έλλειψη σεβασμού προς τη βασιλική οικογένεια.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε πολύ καλή σχέση με τη Βασίλισσα Ελισάβετ και τον Βασιλιά Κάρολο.
  • Ο Trump δήλωσε ότι δεν θα είχε δεχτεί πίσω τον Harry και τη Meghan αν ήταν στη θέση της βασιλικής οικογένειας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή του Prince Harry και της Meghan Markle στη Βρετανία έχει ήδη προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, όμως τώρα ήρθε και μία απρόσμενα αιχμηρή αντίδραση από τον Donald Trump. Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για την απόφαση του ζευγαριού να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ και να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας μαζί τους τα δύο παιδιά τους, Prince Archie και Princess Lilibet. Η απάντησή του ήταν μάλλον ξεκάθαρη και κάθε άλλο παρά υποστηρικτική.

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry ανταλλάσσουν βλέμματα κατά τη διάρκεια του γάμου τους, γιορτάζοντας την επέτειο.
https://www.instagram.com/meghan/

Ο Donald Trump δεν έκρυψε ότι δεν ήταν ποτέ fan του ζευγαριού, ενώ δήλωσε πως χαίρεται που οι Sussexes έφυγαν από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στη σχέση που είχε με τη Queen Elizabeth II και τον King Charles III, πριν περάσει στην επίθεση για τον τρόπο με τον οποίο, κατά τη γνώμη του, ο Harry και η Meghan αντιμετώπισαν τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Διάβασε επίσης: Ο Donald Trump εξυμνεί την 25η Μαρτίου

Το πιο ενδιαφέρον σημείο, ωστόσο, ήρθε όταν ο Donald Trump αποκάλυψε τι θα έκανε ο ίδιος αν βρισκόταν στη θέση της βασιλικής οικογένειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα είχε δεχτεί πίσω τον Prince Harry και τη Meghan Markle, σχολιάζοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την πολυσυζητημένη επιστροφή τους στη Βρετανία.

Ο Sean «Diddy» Combs και ο Donald Trump σε κοινή εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιστροφή του Prince Harry και της Meghan Markle στη Βρετανία

Ο Prince Harry και η Meghan Markle επέστρεψαν πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τον Prince Archie και την Princess Lilibet, έπειτα από περίπου έξι χρόνια ζωής στις ΗΠΑ. Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην California το 2020, αφού παραιτήθηκε από τα ενεργά βασιλικά του καθήκοντα.

Η Francesca Bridgerton από τη σειρά του Netflix σε σκηνή που προμηνύει τη νέα της ιστορία αγάπης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα τους ζωή στη Βρετανία δεν σημαίνει, πάντως, επιστροφή στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Οι Sussexes παραμένουν non-working royals, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα σκοπεύουν να μείνουν στη χώρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, τα παιδιά τους αναμένεται να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο, γεγονός που δείχνει ότι η αλλαγή δεν αφορά απλώς μια σύντομη επίσκεψη.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle με τα παιδιά τους σε εξωτερικό χώρο
Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle σε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή με τα παιδιά τους.

Το πού ακριβώς θα εγκατασταθεί μόνιμα η οικογένεια παραμένει ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν τα βρετανικά media, με τα Cotswolds να έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των σχετικών σεναρίων. Η επιστροφή τους έχει, φυσικά, αναζωπυρώσει και το ενδιαφέρον για τη σχέση τους με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Όταν ο Donald Trump ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο για την απόφαση του Harry και της Meghan να φύγουν από τις ΗΠΑ, δεν προσπάθησε να κρύψει την άποψή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι χαίρεται για την επιστροφή τους στη Βρετανία, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα θετικός απέναντί τους. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Queen Elizabeth II, την οποία περιέγραψε ως πολύ καλή, αλλά και στον King Charles III, για τον οποίο μίλησε επίσης με θερμά λόγια.


Η στάση του απέναντι στους Sussexes ήταν, αντίθετα, αρκετά διαφορετική. Ο Donald Trump υποστήριξε ότι ο Prince Harry και η Meghan Markle έδειξαν «great disrespect» προς τη βασιλική οικογένεια, ενώ επέκρινε ιδιαίτερα τη συμπεριφορά της Meghan απέναντι στη Queen Elizabeth II και τον King Charles III.

«Δεν θα τους είχα πάρει πίσω»

Το πιο αιχμηρό σχόλιο του Donald Trump αφορούσε το ενδεχόμενο επιστροφής του Harry και της Meghan στη βασιλική οικογένεια. Όπως ανέφερε, αν ο ίδιος ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας, δεν θα τους είχε δεχτεί πίσω.

Ο Donald Trump στέκεται δίπλα στην αμερικανική σημαία, με φόντο το Super Bowl 2026.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επιστροφή των Sussexes έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν η νέα τους ζωή στη Βρετανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια μορφή επαναπροσέγγισης με το Παλάτι. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Harry και η Meghan πρόκειται να επιστρέψουν ως ενεργά μέλη της μοναρχίας.

Παράλληλα, η σχέση του Prince Harry με τη βασιλική οικογένεια παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια του βρετανικού Τύπου. Η επιστροφή του ίδιου, της Meghan και των παιδιών τους στη Βρετανία φαίνεται πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι παλιές εντάσεις έχουν εξαφανιστεί.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Donald Trump Meghan Markle Prince Harry
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σταύρος Φλώρος: Μηνύει την παραγωγή του «Survivor» και ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων

Σταύρος Φλώρος: Μηνύει την παραγωγή του «Survivor» και ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων

04.09.2026
Επόμενο
Το «MobLand» μόλις εξασφάλισε και 3η σεζόν…και το cast είναι ακριβώς αυτό που ήθελες

Το «MobLand» μόλις εξασφάλισε και 3η σεζόν…και το cast είναι ακριβώς αυτό που ήθελες

04.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«So proud of you»: Η τρυφερή ανάρτηση της Cindy Crawford για τα γενέθλιά της κόρης της
Celeb News

«So proud of you»: Η τρυφερή ανάρτηση της Cindy Crawford για τα γενέθλιά της κόρης της

04.09.2026
Ποια ήταν η Gloria Steinem που τίμησαν η Madonna, η Jennifer Lopez και η Olivia Rodrigo
Celeb News

Ποια ήταν η Gloria Steinem που τίμησαν η Madonna, η Jennifer Lopez και η Olivia Rodrigo

04.09.2026
Σταύρος Φλώρος: Μηνύει την παραγωγή του «Survivor» και ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων
Celeb News

Σταύρος Φλώρος: Μηνύει την παραγωγή του «Survivor» και ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων

04.09.2026
Khloé Kardashian: Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη μέρα σχολείου των παιδιών της
Celeb News

Khloé Kardashian: Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη μέρα σχολείου των παιδιών της

03.09.2026
North West: Γιατί σχολιάστηκε έντονα το νέο look της 13χρονης κόρης της Kim Kardashian
Celeb News

North West: Γιατί σχολιάστηκε έντονα το νέο look της 13χρονης κόρης της Kim Kardashian

03.09.2026
Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στις θερμές πηγές της Ισλανδίας – Τι της θύμισε Ελλάδα
Celeb News

Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στις θερμές πηγές της Ισλανδίας – Τι της θύμισε Ελλάδα

03.09.2026
Ο Alan Carr έγινε… γκράφιτι στο Νορθάμπτον και το αποτέλεσμα είναι iconic
Celeb News

Ο Alan Carr έγινε… γκράφιτι στο Νορθάμπτον και το αποτέλεσμα είναι iconic

03.09.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου ζει στο Παρίσι την πιο μαγική στιγμή της ζωής της με την κόρη της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου ζει στο Παρίσι την πιο μαγική στιγμή της ζωής της με την κόρη της

03.09.2026
Η Selena Gomez στη Βενετία είναι ό,τι χρειαζόμασταν για λίγο summer escapism
Celeb News

Η Selena Gomez στη Βενετία είναι ό,τι χρειαζόμασταν για λίγο summer escapism

03.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς