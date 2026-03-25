Ο Donald Trump εξυμνεί την 25η Μαρτίου

Η προεδρική διακήρυξη συνδέει την Ελληνική Επανάσταση με τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών και τονίζει τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών

Με αναφορές που γεφυρώνουν την ελληνική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημοκρατική παράδοση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Donald Trump προχώρησε στην έκδοση προεδρικής διακήρυξης για την 25η Μαρτίου 2026, ανακηρύσσοντας την ως «Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας» και καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να τιμήσουν την επέτειο με εκδηλώσεις και δράσεις.

Στο κείμενο της διακήρυξης, ο Donald Trump αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η ιδέα της αυτοδιοίκησης γεννήθηκε στον ελληνικό χώρο, όπου οι πολίτες απέκτησαν ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής. Όπως αναφέρει, «η σοφία και η αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού τον οδήγησαν να αποτινάξει τα δεσμά του δεσποτισμού και να ανανεώσει την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε στην αρχαία του γη».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, την οποία χαρακτηρίζει ως έναν «ευγενή αγώνα» ενάντια στην αυταρχική εξουσία. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, η ελευθερία των Ελλήνων «διαμορφώθηκε μέσα από τη σύγκρουση και τη θυσία για σχεδόν μία δεκαετία», στηριζόμενη στην πεποίθηση ότι κάθε έθνος έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.

Ο Donald Trump προχωρά σε σαφείς παραλληλισμούς με την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι και οι δύο χώρες έχουν κοινή αφετηρία την πίστη στη δημοκρατική διακυβέρνηση. Όπως σημειώνει, «όπως και η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν μέσα από την παράδοση της δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης και στηρίζονται σε πολίτες που πιστεύουν ότι η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας αποτελούν αναφαίρετα δικαιώματα».

Σημαντική θέση στη διακήρυξη καταλαμβάνει και η ελληνοαμερικανική κοινότητα, την οποία ο Donald Trump περιγράφει ως αναπόσπαστο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας. Τονίζει ότι η συμβολή της, μέσα από την επιχειρηματικότητα, την πίστη και την αφοσίωση σε βασικές αξίες, έχει ενισχύσει τη διαμόρφωση του αμερικανικού τρόπου ζωής.

Παράλληλα, επισημαίνεται η διαχρονική συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Donald Trump να αναφέρει ότι οι δύο χώρες «στέκονται δίπλα δίπλα, ενωμένες από κοινές αξίες, από τη δέσμευση στην υπεράσπιση των δυτικών ιδανικών και από την προσήλωση στην ειρήνη».

Η διακήρυξη εντάσσεται και στο ευρύτερο πλαίσιο της επετείου των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, με τον Donald Trump να σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αντλούν έμπνευση από το παράδειγμα της Ελλάδας, η οποία διατήρησε ζωντανή τη φλόγα της ελευθερίας μέσα στους αιώνες.

Ολοκληρώνοντας, ο Donald Trump υπογραμμίζει ότι το πνεύμα της ελευθερίας «γεννήθηκε στην Αθήνα και ενέπνευσε τους ιδρυτές της αμερικανικής δημοκρατίας στη Φιλαδέλφεια», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σύνδεση των δύο λαών. Με τη συγκεκριμένη πράξη, καλεί τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμήσουν την 25η Μαρτίου 2026 με τον αρμόζοντα τρόπο, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ως ημέρας κοινού εορτασμού των δημοκρατικών αξιών.

Πηγή: www.whitehouse.gov

