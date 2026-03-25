Food 25.03.2026

Γιορτινό άρωμα στο τραπέζι με αφράτο πασχαλινό τσουρέκι

Αφράτο και αρωματικό τσουρέκι με παραδοσιακά μυρωδικά και φιλέ αμυγδάλου, που φέρνει τη γιορτή στο τραπέζι
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Πάσχα φέρνει μαζί του αρώματα, γεύσεις και παραδόσεις που μας συνδέουν με τις παιδικές μας αναμνήσεις. Κορυφαίο ανάμεσα σε αυτά είναι το τσουρέκι, το αφράτο, αρωματικό ψωμί που κοσμεί κάθε ελληνικό τραπέζι. Το μυστικό κρύβεται στην προσεκτική ζύμωση, τη χρήση μυρωδικών όπως μαχλέπι, μαστίχα και βανίλια, αλλά και στην αγάπη με την οποία πλάθεται η ζύμη.

Η διαδικασία απαιτεί λίγη υπομονή, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει κάθε λεπτό. Από το χλιαρό γάλα και τη φρέσκια μαγιά μέχρι τα τυλιγμένα κορδόνια της πλεξούδας και τα χρυσά φιλέ αμυγδάλου στην επιφάνεια, κάθε βήμα φέρνει τη μαγεία του Πάσχα πιο κοντά στο σπίτι. Και για να γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακό, μπορείτε να τοποθετήσετε βαμμένα πασχαλινά αυγά πάνω από το τσουρέκι πριν το ψήσιμο, προσθέτοντας το παραδοσιακό χρώμα και χαρά της γιορτής.

Υλικά:

  • 280 ml φρέσκο γάλα
  • 650 γρ. αλεύρι σκληρό
  • 45 γρ. φρέσκια μαγιά στιγμής
  • 2 αυγά μέτρια
  • 100 γρ. Βιτάμ κλασικό σε θερμοκρασία δωματίου
  • 200 γρ. ζάχαρη
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικινγκ πάουντερ
  • 1/2 κουταλάκι μαχλέπι κοπανισμένο
  • 1 βανίλια σε σκόνη
  • 1/2 κουταλάκι κανέλα σε σκόνη
  • Λίγη μαστίχα κοπανισμένη
  • 2 κρόκοι αυγών (για την επάλειψη)
  • Λίγο φιλέ αμυγδάλου
  • Βαμμένα πασχαλινά αυγά (προαιρετικά)
tsoureki
unsplash

Εκτέλεση:

  1. Ζεσταίνουμε το γάλα ελάχιστα μέχρι να γίνει χλιαρό. Σε μικρό μπολάκι διαλύουμε τη μαγιά και προσθέτουμε 2-3 κουταλιές από το αλεύρι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε 15-20 λεπτά σκεπασμένο με πετσέτα.
  2. Στον κάδο του μίξερ προσθέτουμε το χυλό της μαγιάς, τη ζάχαρη, τα αυγά, τα μυρωδικά και το Βιτάμ. Ανακατεύουμε με τον γάντζο σε χαμηλή προς μέτρια ταχύτητα.
  3. Προσθέτουμε σταδιακά το υπόλοιπο αλεύρι και ανακατεύουμε σε μέτρια ταχύτητα για 8-10 λεπτά, μέχρι η ζύμη να τυλίγεται γύρω από τον γάντζο.
  4. Σκεπάζουμε με πετσέτα και αφήνουμε τη ζύμη σε ζεστό μέρος να φουσκώσει.
  5. Μόλις φουσκώσει, ξεφουσκώνουμε τη ζύμη και τη χωρίζουμε σε 3 κομμάτια. Αν θέλουμε πλεξούδες, κόβουμε το κάθε κομμάτι σε 3 μικρότερα κορδόνια και πλέκουμε.
  6. Τοποθετούμε τα τσουρέκια σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και αφήνουμε να φουσκώσουν ξανά για περίπου 30 λεπτά.
  7. Χτυπάμε τους κρόκους με λίγο νερό και αλείφουμε τα τσουρέκια. Πασπαλίζουμε με φιλέ αμυγδάλου και προσθέτουμε βαμμένα αυγά αν θέλουμε.
  8. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 40-45 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

