Από τη Μπουμπουλίνα στον Καποδίστρια – Ο ελληνικός κινηματογράφος αφηγείται το 1821

Ο ελληνικός κινηματογράφος αναμετρήθηκε επανειλημμένα με ένα από τα πιο φορτισμένα και καθοριστικά κεφάλαια της ιστορίας

Ο ελληνικός κινηματογράφος επιχείρησε επανειλημμένα να προσεγγίσει την Επανάσταση του 1821, αναμετρώμενος με ένα από τα πιο φορτισμένα και καθοριστικά κεφάλαια της νεότερης ιστορίας. Από τις πρώτες απόπειρες μέχρι πιο σύγχρονες παραγωγές, οι δημιουργοί κλήθηκαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ιστορική ακρίβεια, τη δραματουργική ένταση και τις περιορισμένες, συχνά, δυνατότητες παραγωγής. Το αποτέλεσμα υπήρξε συχνά αντιφατικό, με ταινίες που άλλοτε κατέγραψαν αξιόλογες στιγμές και άλλοτε διολίσθησαν σε υπερβολές.

1. Μπουμπουλίνα

Ξεχωρίζει η «Μπουμπουλίνα» του Κώστα Ανδρίτσου του 1959 με την Ειρήνη Παππά δίνει δυναμική παρουσία στον ομώνυμο ρόλο, αποπνέοντας κύρος και ένταση. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος λειτουργεί αποτελεσματικά ως αντίπαλος. Το καστ συμπληρώνουν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, η Μιράντα Μυράτ, ο Χριστόφορος Νέζερ και η Γεωργία Βασιλειάδου.

2. Η Λίμνη των Στεναγμών

Την ίδια χρονιά, ο Γρηγόρης Γρηγορίου μεταφέρει την ιστορία της Κυρά Φροσύνης στη «Λίμνη των Στεναγμών». Η Ειρήνη Παππά πρωταγωνιστεί ξανά, με την αφήγηση να εστιάζει κυρίως στο ερωτικό στοιχείο και στη σχέση με τον Μουχτάρ, τον οποίο υποδύεται ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Η ίδια ιστορία είχε παρουσιαστεί και από τον Στέφανο Στρατηγό στην ταινία «Ο Αλή Πασάς και η κυρά Φροσύνη».

3. Σαράντα Παλικάρια

Το 1961, ο Γιώργος Πετρίδης υπογράφει τα «Σαράντα Παλικάρια», με αξιόλογο καστ, με τους Ανδρέα Ντούζο, Κώστα Καζάκο, Κώστα Ρηγόπουλο και Λαυρέντη Διανέλλο.

4. Μπάυρον: Η Μπαλάντα ενός Δαιμονισμένου

Η ταινία «Μπάυρον: Η Μπαλάντα ενός Δαιμονισμένου» του Νίκου Κούνδουρου προσεγγίζει τη μορφή του George Gordon Byron μέσα από μια πιο εσωτερική και απομυθοποιημένη ματιά, εστιάζοντας όχι τόσο στον ηρωισμό όσο στη σύγκρουση ανάμεσα στο ιδεώδες και την πραγματικότητα. Ο ποιητής φτάνει στο Μεσολόγγι το 1824 με την προσδοκία να ζήσει τη δόξα της επανάστασης, όμως έρχεται αντιμέτωπος με τη φτώχεια, την αποδιοργάνωση και τα προσωπικά του αδιέξοδα, με την πορεία του να οδηγείται τελικά όχι σε μια ένδοξη μάχη αλλά σε μια σιωπηλή, σωματική και ψυχική κατάρρευση.

5. Παπαφλέσσας

Ο «Παπαφλέσσας» του Ερρίκου Ανδρέου το 1971 αποτέλεσε μια από τις πιο δαπανηρές παραγωγές της εποχής, με υψηλές προσδοκίες. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ πρωταγωνιστεί, με τον Δημήτρη Ιωακειμίδη να ξεχωρίζει στον ρόλο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

6. Μαντώ Μαυρογένους

Την ίδια χρονιά, ο Κώστας Καραγιάννης παρουσιάζει τη «Μαντώ Μαυρογένους», με την Τζένη Καρέζη και τον Πέτρο Φυσσούν στους βασικούς ρόλους. Η ταινία επιχειρεί να συνδυάσει την ιστορική αφήγηση με το προσωπικό δράμα.

7. Σουλιώτες

Οι «Σουλιώτες» του Δημήτρη Παπακωνσταντή το 1972 κινούνται σε πιο απλοϊκή γραμμή, παρά το βαρύ ιστορικό θέμα. Με τους Χρήστο Πολίτη, Κάτια Δανδουλάκη, Γιάννη Κατράνη και Αλέκα Κατσέλη, η ταινία αποκτά περισσότερο έναν καλτ χαρακτήρα.

8. Η Δίκη των Δικαστών

Το 1974, ο Πάνος Γλυκοφρύδης καταπιάνεται με τη δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημητρίου Πλαπούτα στη «Δίκη των Δικαστών». Ο Μάνος Κατράκης ξεχωρίζει στον ρόλο του Κολοκοτρώνη, ενώ ο Νίκος Κούρκουλος και ο Κώστας Καλαβρούζος προσπαθούν να δώσουν υπόσταση στους ρόλους τους σε ένα άνισο σύνολο.

9. Καποδίστριας

Η πιο σύγχρονη προσέγγιση έρχεται με τον «Καποδίστρια» του 2025, που μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τις πολεμικές συγκρούσεις στη διπλωματία και τις πολιτικές διεργασίες της εποχής. Η ταινία εστιάζει στη μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια και στη σύγκρουσή του με τον Κλέμενς φον Μέτερνιχ, αναδεικνύοντας μια διαφορετική διάσταση της Ελληνικής Επανάστασης.

Οι κινηματογραφικές αυτές απόπειρες, παρά τις αδυναμίες και τις υπερβολές τους, συνθέτουν μια ιδιότυπη διαδρομή της ελληνικής κινηματογραφίας μέσα από την ιστορία. Αντανακλούν όχι μόνο τα γεγονότα του 1821, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κάθε εποχή επέλεξε να τα αφηγηθεί, αποκαλύπτοντας τις προτεραιότητες, τις φιλοδοξίες και τα όρια της καλλιτεχνικής της έκφρασης.

