Screen News 25.03.2026

Η ιστορία πίσω από το Peaky Blinders – Ποια ήταν η συμμορία που ενέπνευσε τη σειρά

Από τους μικροκακοποιούς του Birmingham μέχρι τον μύθο της τηλεόρασης με τον Cillian Murphy, τι είναι πραγματικότητα και τι μυθοπλασία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η επιστροφή του σύμπαντος του «Peaky Blinders» με τη νέα παραγωγή «Peaky Blinders: The Immortal Man», που κυκλοφόρησε στο Netflix στις 20 Μαρτίου, αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον γύρω από τη διαβόητη συμμορία και το κατά πόσο η ιστορία της βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Η δημοφιλής σειρά του BBC, που προβλήθηκε από το 2013 έως το 2022 σε 6 σεζόν, αφηγήθηκε την άνοδο της οικογένειας Shelby στον υπόκοσμο του Birmingham μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με κεντρική φιγούρα τον Thomas “Tommy” Shelby, τον οποίο ενσάρκωσε ο Cillian Murphy.

Ο χαρακτήρας του Tommy διαμορφώνεται έντονα από τα τραύματα του πολέμου, κάτι που, όπως είχε δηλώσει ο Cillian Murphy, εξηγεί την ατρόμητη φύση του «Έχοντας επιβιώσει από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έχοντας δει φίλους του να σκοτώνονται μπροστά του, δεν φοβόταν τον θάνατο».

Διάβασε επίσης: Peaky Blinders: The Immortal Man: Ο Cillian Murphy επιστρέφει ως Tommy Shelby

Η σειρά ενσωματώνει πραγματικά ιστορικά γεγονότα, όπως η γενική απεργία του 1926 στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μεγάλη Ύφεση και η άνοδος προς τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργώντας ένα ρεαλιστικό ιστορικό πλαίσιο. Ωστόσο, η ίδια η συμμορία των Peaky Blinders αποτελεί μια πιο ελεύθερη δραματική προσέγγιση μιας πραγματικής ομάδας.

Οι πραγματικοί Peaky Blinders εμφανίστηκαν στο Birmingham ήδη από τη δεκαετία του 1890, αρκετές δεκαετίες πριν από τα γεγονότα της σειράς. Ήταν νεαροί άνδρες της εργατικής τάξης, γνωστοί για το κομψό ντύσιμό τους, αλλά και για τη βίαιη συμπεριφορά τους.

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή μυθολογία της σειράς, οι ιστορικοί αμφισβητούν ότι χρησιμοποιούσαν ξυραφάκια ραμμένα στα καπέλα τους, καθώς το κόστος τους την εποχή εκείνη θα ήταν απαγορευτικό. Παρ’ όλα αυτά, ήταν γνωστό ότι χρησιμοποιούσαν μαχαίρια και προκαλούσαν σοβαρούς τραυματισμούς, συχνά χαράζοντας τα πρόσωπα των αντιπάλων τους.

Ο δημιουργός της σειράς Steven Knight έχει υποστηρίξει ότι η λαϊκή μνήμη διαφέρει από τις καταγεγραμμένες πηγές, επισημαίνοντας ότι ιστορίες για τα καπέλα με λεπίδες κυκλοφορούσαν στις οικογένειες του Birmingham για δεκαετίες. Όπως ανέφερε «Οι ιστορικοί μπορεί να λένε ότι ο όρος είχε εξαφανιστεί, αλλά στις οικογένειες της περιοχής παρέμενε ζωντανός μέχρι τη δεκαετία του 30».

Παρά τη δραματοποιημένη εικόνα της σειράς, οι πραγματικοί Peaky Blinders δεν ήταν ποτέ μια ισχυρή εγκληματική αυτοκρατορία. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, επρόκειτο κυρίως για μικροκακοποιούς που διέπρατταν ληστείες και επιθέσεις στον δρόμο.

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό καταγράφηκε το 1890, όταν μέλη της συμμορίας επιτέθηκαν στον George Eastwood, τον οποίο ξυλοκόπησαν άγρια επειδή παρήγγειλε μη αλκοολούχο ποτό σε παμπ, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για 3 εβδομάδες. Σε άλλη υπόθεση, η συμμορία συνδέθηκε με τον θάνατο του αστυνομικού George Snipe κατά τη διάρκεια σύλληψης, με τον George “Cloggy” Williams να καταδικάζεται τελικά για ανθρωποκτονία.

Παρά τη φήμη τους, οι Peaky Blinders δεν κατάφεραν ποτέ να κυριαρχήσουν στον υπόκοσμο. Στις αρχές του 20ού αιώνα εκτοπίστηκαν από το Birmingham από τη συμμορία του Billy Kimber, γνωστή και ως Birmingham Boys. Σε αντίθεση με τη σειρά, όπου ο χαρακτήρας αυτός σκοτώνεται, στην πραγματικότητα ο Billy Kimber πέθανε το 1945 σε ηλικία 63 ετών.

Η σειρά ενσωμάτωσε και πραγματικά ιστορικά πρόσωπα, όπως ο Winston Churchill, που υπηρέτησε σε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις πριν γίνει πρωθυπουργός κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και ο Oswald Mosley, ηγέτης του βρετανικού φασιστικού κινήματος. Ο Oswald Mosley, που στη σειρά ενσαρκώθηκε από τον Sam Claflin, είχε πράγματι στενές σχέσεις με το ναζιστικό καθεστώς, ενώ ο γάμος του με τη Diana Mitford πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Joseph Goebbels με την παρουσία του Adolf Hitler.

Η νέα παραγωγή «Peaky Blinders The Immortal Man» συνεχίζει την ιστορία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διατηρώντας τη σύνδεση με πραγματικά γεγονότα, αλλά και τη μυθοπλαστική ένταση που καθιέρωσε τη σειρά. Η επιτυχία του «Peaky Blinders» οφείλεται ακριβώς σε αυτή τη σύνθεση πραγματικότητας και φαντασίας, μετατρέποντας μια σχετικά μικρής κλίμακας συμμορία του 19ου αιώνα σε έναν από τους πιο εμβληματικούς μύθους της σύγχρονης τηλεόρασης.

Διάβασε επίσης: Θριαμβευτική πρεμιέρα για το «Peaky Blinders: The Immortal Man»

Η Maya Hawke στη νέα σειρά του Netflix The God of the Woods

Η Kirsten Dunst στο The Housemaid δίπλα στη Sydney Sweeney

Αποκαλύφθηκε το soundtrack της ταινίας Michael

Ο Paapa Essiedu δέχεται απειλές για τη ζωή του μετά την ένταξή του στη σειρά Harry Potter

Απογειώθηκε το Project Hail Mary με τον Ryan Gosling

Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz κοντά σε συμφωνία για αποκαλυπτική σειρά 

Regé-Jean Page: Η επανασύνδεση με τη Nicola Coughlan ξαναζωντανεύει τις ελπίδες για επιστροφή στο Bridgerton

Η Miley Cyrus αναβιώνει την εισαγωγή της Hannah Montana και γίνεται viral

Το trailer του Moana κυκλοφόρησε και όλοι μιλούν για τον Dwayne Johnson

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα