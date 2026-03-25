Μουσικά Νέα 25.03.2026

Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή με μεγάλες συναυλίες στο Παρίσι

Η Celine Dion ετοιμάζει δυναμικό comeback μετά τη μάχη με σοβαρή νευρολογική νόσο και χρόνια απουσίας από τις περιοδείες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Celine Dion ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη σκηνή με μια σειρά μεγάλων συναυλιών στο Παρίσι, σηματοδοτώντας ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα καλλιτεχνικά comeback των τελευταίων ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το Variety, ενώ είχε προηγουμένως δημοσιευτεί στη γαλλοκαναδική εφημερίδα La Presse.

Η επιστροφή της Celine Dion έρχεται λίγους μήνες μετά τη συγκινητική της εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όπου ερμήνευσε το τραγούδι «Hymne A L’Amour» της Edith Piaf μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, σηματοδοτώντας την πρώτη της σκηνική παρουσία μετά από μακρά απουσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Celine Dion αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά συναυλιών στο Paris La Défense Arena από το φθινόπωρο, σε έναν χώρο χωρητικότητας 40.000 θεατών που έχει φιλοξενήσει κορυφαία ονόματα όπως η Taylor Swift, οι Rolling Stones και ο Kendrick Lamar. Όπως αναφέρει η La Presse, η Celine Dion θα δίνει 2 συναυλίες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση της επιστροφής συνοδεύτηκε από μια ευρηματική καμπάνια στους δρόμους του Παρισιού, όπου αφίσες με τίτλους εμβληματικών τραγουδιών της, όπως «Pour que tu m’aimes encore» και «Power of Love», προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό στο κοινό.

Οι εμφανίσεις αυτές είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2020 στο πλαίσιο της περιοδείας «Courage World Tour», ωστόσο αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια καθυστέρησαν εκ νέου εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε η Celine Dion. Το 2022, η Celine Dion διαγνώστηκε με το σύνδρομο «Stiff Person Syndrome», μια σπάνια νευρολογική και αυτοάνοση διαταραχή που προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και επηρεάζει την ικανότητα κίνησης και τραγουδιού.

Η προσωπική της μάχη με την ασθένεια καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ «I Am Celine Dion» σε σκηνοθεσία της Irene Taylor, προσφέροντας μια σπάνια και ειλικρινή ματιά στην καθημερινότητά της. Παράλληλα, η Celine Dion συμμετείχε πρόσφατα και σε γαλλικό ντοκιμαντέρ του καναλιού M6, το οποίο εστιάζει στη δημιουργική της συνεργασία με τον Jean Jacques Goldman.

