Το Moments υποδέχεται τη Μαρία Μπεκατώρου σε μια ιδιαίτερη βραδιά το Σάββατο 28/3

Η Μαρία Μπεκατώρου ανοίγει την καρδιά της στο Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια και μοιράζεται αναμνήσεις από τη ζωή της
Το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 21.00 στον ANT1 χαρίζοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια ακόμη βραδιά γεμάτη δυνατά συναισθήματα και ξεχωριστές στιγμές. Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα που συγκίνησε και ενθουσίασε τους τηλεθεατές, η εκπομπή υποδέχεται μια ιδιαίτερα αγαπητή παρουσιάστρια, τη Μαρία Μπεκατώρου.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Ζέτα Μακρυπούλια καλωσορίζει τη γνωστή παρουσιάστρια σε ένα ταξίδι γεμάτο εξομολογήσεις, μνήμες και εκπλήξεις. Η πορεία της ζωής της ξεδιπλώνεται μέσα από εικόνες και ιστορίες που ξεκινούν από την ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κεφαλονιά, και φτάνουν μέχρι τον Χολαργός.

Διάβασε επίσης: Moments: Η συγκινητική στιγμή του Γιώργου Καπουτζίδη με τους γονείς του

Οι αναμνήσεις επιστρέφουν στα παιδικά της χρόνια στην πλατεία του Αργοστόλι, όπου έκανε βόλτες με το ποδήλατο και απολάμβανε αγαπημένες λιχουδιές, γεμίζοντας ταυτόχρονα τα γόνατά της με μικρές γρατζουνιές από το παιχνίδι.

Η μουσική γεμίζει τη σκηνή με κεφαλονίτικες καντάδες, ενώ παραδοσιακοί χοροί ξυπνούν μνήμες από τα εφηβικά της χρόνια. Ξεχωριστή συγκίνηση προκαλούν τα κείμενα του πατέρα της, Σπύρος Μπεκατώρος, εκδότη της εφημερίδας «Παλμός», αλλά και το τρυφερό μήνυμα της μητέρας της, Ανίτα Μπεκατώρου, που μιλά με αγάπη και περηφάνια για την κόρη της.

Το ταξίδι συνεχίζεται στο σχολείο όπου φοίτησε, στις Ουρσουλίνες, όπου συναντά παλιές συμμαθήτριες και θυμάται στιγμές από τα μαθητικά της χρόνια. Σε πιο παιχνιδιάρικο κλίμα, δοκιμάζει τις ικανότητές της σε ένα μπασκετικό challenge απέναντι στη Ζέτα Μακρυπούλια με διαιτητή τον Γιώργος Πρίντεζης.

Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της εκπομπής είναι η συνάντησή της με τον εφηβικό της έρωτα, τον Θάνος Καλλίρης, πραγματοποιώντας ένα παιδικό της όνειρο. Παράλληλα, επιστρέφει τηλεοπτικά στην αρχή της καριέρας της, θυμίζοντας στο κοινό την πρώτη της εμφάνιση στο Τηλεάστυ.

Οι εκπλήξεις συνεχίζονται όταν η παρουσιάστρια δοκιμάζει τις γνώσεις της απέναντι στο «Γεράκι» από το The Chase, ενώ μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έρχεται με την εμφάνιση του συζύγου της, Αντώνης Αλεβιζόπουλος.

Στην εκπομπή εμφανίζεται επίσης ο Βαγγέλης Περρής, ο οποίος μιλά με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο για τη Μαρία, προσθέτοντας μια ανατρεπτική πινελιά στη βραδιά.

Το Moments συνεχίζει να παρουσιάζει ιστορίες ζωής γεμάτες γέλιο, συγκίνηση και απρόσμενες αποκαλύψεις, αναδεικνύοντας τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα. Κάθε επεισόδιο αποτελεί ένα ταξίδι μνήμης και συναισθημάτων που αγγίζει το τηλεοπτικό κοινό.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Καπουτζίδης για το «Moments»: «Μια ολόκληρη ζωή ζωντανεύει μέσα σε 2 ώρες»

Ο Greg Davies αναλαμβάνει την παρουσίαση των βραβείων BAFTA 2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Πάρτι, μυστικά και ανατροπές στο επεισόδιο της Δευτέρας 23/3

Markos by Night: Στην κορυφή της τηλεθέασης η παράσταση 20 χρόνια Δελφινάριο

Motor Oil: Η ενέργεια που γίνεται προσφορά

«Μια νύχτα μόνο»: Οι εξελίξεις και οι ανατροπές στα επεισόδια 23-26 Μαρτίου

Να μ’ αγαπάς: Από τις ζαλάδες του Λευτέρη μέχρι την απρόσμενη αλλαγή στο ξενοδοχείο

Grand Hotel: Ο Αλέξανδρος πυροβολείται και η Αλίκη παλεύει με μυστικά

Σε φάση αλλαγών οι Ράδιο Αρβύλα με φήμες για αποχώρηση από τον ΑΝΤ1

Grand Hotel: Η κρίσιμη απόφαση του Πέτρου και το μυστικό της Αλίκης

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα