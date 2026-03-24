Το Moments υποδέχεται τη Μαρία Μπεκατώρου σε μια ιδιαίτερη βραδιά το Σάββατο 28/3

Η Μαρία Μπεκατώρου ανοίγει την καρδιά της στο Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια και μοιράζεται αναμνήσεις από τη ζωή της

Το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 21.00 στον ANT1 χαρίζοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια ακόμη βραδιά γεμάτη δυνατά συναισθήματα και ξεχωριστές στιγμές. Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα που συγκίνησε και ενθουσίασε τους τηλεθεατές, η εκπομπή υποδέχεται μια ιδιαίτερα αγαπητή παρουσιάστρια, τη Μαρία Μπεκατώρου.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Ζέτα Μακρυπούλια καλωσορίζει τη γνωστή παρουσιάστρια σε ένα ταξίδι γεμάτο εξομολογήσεις, μνήμες και εκπλήξεις. Η πορεία της ζωής της ξεδιπλώνεται μέσα από εικόνες και ιστορίες που ξεκινούν από την ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κεφαλονιά, και φτάνουν μέχρι τον Χολαργός.

Οι αναμνήσεις επιστρέφουν στα παιδικά της χρόνια στην πλατεία του Αργοστόλι, όπου έκανε βόλτες με το ποδήλατο και απολάμβανε αγαπημένες λιχουδιές, γεμίζοντας ταυτόχρονα τα γόνατά της με μικρές γρατζουνιές από το παιχνίδι.

Η μουσική γεμίζει τη σκηνή με κεφαλονίτικες καντάδες, ενώ παραδοσιακοί χοροί ξυπνούν μνήμες από τα εφηβικά της χρόνια. Ξεχωριστή συγκίνηση προκαλούν τα κείμενα του πατέρα της, Σπύρος Μπεκατώρος, εκδότη της εφημερίδας «Παλμός», αλλά και το τρυφερό μήνυμα της μητέρας της, Ανίτα Μπεκατώρου, που μιλά με αγάπη και περηφάνια για την κόρη της.

Το ταξίδι συνεχίζεται στο σχολείο όπου φοίτησε, στις Ουρσουλίνες, όπου συναντά παλιές συμμαθήτριες και θυμάται στιγμές από τα μαθητικά της χρόνια. Σε πιο παιχνιδιάρικο κλίμα, δοκιμάζει τις ικανότητές της σε ένα μπασκετικό challenge απέναντι στη Ζέτα Μακρυπούλια με διαιτητή τον Γιώργος Πρίντεζης.

Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της εκπομπής είναι η συνάντησή της με τον εφηβικό της έρωτα, τον Θάνος Καλλίρης, πραγματοποιώντας ένα παιδικό της όνειρο. Παράλληλα, επιστρέφει τηλεοπτικά στην αρχή της καριέρας της, θυμίζοντας στο κοινό την πρώτη της εμφάνιση στο Τηλεάστυ.

Οι εκπλήξεις συνεχίζονται όταν η παρουσιάστρια δοκιμάζει τις γνώσεις της απέναντι στο «Γεράκι» από το The Chase, ενώ μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έρχεται με την εμφάνιση του συζύγου της, Αντώνης Αλεβιζόπουλος.

Στην εκπομπή εμφανίζεται επίσης ο Βαγγέλης Περρής, ο οποίος μιλά με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο για τη Μαρία, προσθέτοντας μια ανατρεπτική πινελιά στη βραδιά.

Το Moments συνεχίζει να παρουσιάζει ιστορίες ζωής γεμάτες γέλιο, συγκίνηση και απρόσμενες αποκαλύψεις, αναδεικνύοντας τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα. Κάθε επεισόδιο αποτελεί ένα ταξίδι μνήμης και συναισθημάτων που αγγίζει το τηλεοπτικό κοινό.

Δες κι αυτό…