Ο Γιώργος Καπουτζίδης για το «Moments»: «Μια ολόκληρη ζωή ζωντανεύει μέσα σε 2 ώρες»

Η νέα εκπομπή «Moments» με οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια κάνει πρεμιέρα στον ANT1 το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ιστορίες και τις στιγμές που έχουν σημαδέψει τη ζωή αγαπημένων προσώπων. Κάθε επεισόδιο αναδεικνύει μοναδικά γεγονότα και αναμνήσεις, συνδυάζοντας συγκίνηση, γέλιο και προσωπικές εξομολογήσεις.

Στο πρώτο επεισόδιο, καλεσμένος της Ζέτας Μακρυπούλια είναι ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης, στενός φίλος της παρουσιάστριας. Η εκπομπή δίνει την ευκαιρία στον Γιώργο να μοιραστεί όχι μόνο τη δουλειά του, αλλά και προσωπικές στιγμές από τη ζωή του, σε μια μοναδική εμπειρία για τον ίδιο και τους τηλεθεατές.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, η Ζέτα Μακρυπούλια περιγράφει χαρακτηριστικά: «Τόσα χρόνια, βλέπουμε τις ιστορίες που γράφει για άλλους. Τώρα, ήρθε η ώρα να μας πει και τη δική του ιστορία. Γεμάτη συγκίνηση, γέλιο, μικρές και μεγάλες στιγμές».

Ο ίδιος ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στο «Moments». Σε βίντεο που ανέβασε ο ANT1, δήλωσε: «Θα δείτε μία ολόκληρη ζωή να ζωντανεύει μέσα σε 2 ώρες. Έχω πάθει σοκ με αυτά που έχουν ετοιμάσει, η καρδιά μου χτυπάει δυνατά, νιώθω τα πόδια μου να τρέμουν. Είναι μία υπέροχη στιγμή. Αυτό το Moments είναι κάτι το συγκλονιστικό. Ανυπομονώ να το μοιραστώ μαζί σας».

Οικογένεια, παιδικά χρόνια και προσωπικές στιγμές

Στην πρεμιέρα του πρώτου επεισοδίου θα εμφανιστούν ο πατέρας και η αδερφή του Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ θα προβληθούν σπάνιες φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία στις Σέρρες. Το αποτέλεσμα υπόσχεται μια συναισθηματική βραδιά, που θα συνδυάζει γέλιο, συγκίνηση και αναμνήσεις, φέρνοντας τον τηλεθεατή πιο κοντά στη ζωή ενός από τους πιο αγαπημένους Έλληνες δημιουργούς.

Με το «Moments», ο ANT1 φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα format που συνδέει τον κόσμο με τις προσωπικές ιστορίες των αγαπημένων προσώπων, προσφέροντας μοναδικές στιγμές στην ελληνική τηλεόραση.

