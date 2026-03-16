TV 16.03.2026

Grand Hotel: Μυστικά, συγκρούσεις και ανατροπές που δοκιμάζουν σχέσεις

Από ερωτικά μυστικά μέχρι δικαστικές ανατροπές, οι σχέσεις στο Grand Hotel δοκιμάζονται και η κάθε αποκάλυψη φέρνει νέες εντάσεις
Mad.gr

Η ένταση στο Grand Hotel χτυπάει κόκκινο, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών δοκιμάζονται στα άκρα. Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη από τη σχέση της μητέρας της με τον Ρήγα, και οι συγκρούσεις μεταξύ τους γίνονται όλο και πιο έντονες. Αναζητά στήριξη στον Πέτρο, όμως εκείνος χάνεται στο ποτό και έρχεται σε άγριο καβγά με τον Άρη, πιστεύοντας λανθασμένα ότι διατηρεί σχέση με την Αλίκη.

Η Κυβέλη, συντετριμμένη από τη σύγκρουση με την κόρη της, αποφασίζει να αφήσει πίσω τα πάντα και να φύγει με τον Ρήγα, ενώ εκείνος προσπαθεί να καλύψει την εμπλοκή του στη δολοπλοκία εναντίον του Νικόλα.

Η Αλίκη προσπαθεί να καθησυχάσει τον Πέτρο ότι δεν υπάρχει τίποτα με τον Άρη, χωρίς όμως να αποκαλύψει τον πραγματικό λόγο των συναντήσεών τους: την αναζήτηση αποδείξεων για την απόπειρα κατά του Νικόλα. Την ίδια στιγμή, ο Νικόλας στήνει παγίδα στην Ελένη και συνειδητοποιεί τα ψέματα της, ενώ ο Αλέξανδρος συνεργάζεται με τον Ιάσονα για να παγιδεύσουν τη Σοφία.

Στο δικαστήριο, η Θεώνη καταθέτει υπέρ του Χαραλάμπη, αλλά ο δικηγόρος του Χατζημήτρου αμφισβητεί την πίστη του στο γάμο. Η Αλίκη μεταβιβάζει το ποσοστό της στο ξενοδοχείο στον Άρη για να προστατεύσει τον Πέτρο, ενώ ο Αλέξανδρος χρησιμοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία για να εξαναγκάσει τη Σοφία να επιστρέψει και να παραδώσει τον γιο τους. Παράλληλα, η Κυβέλη αποκαλύπτει τη σχέση της με τον Ρήγα στη Σοφία και τον Ιορδάνη, και οι εξελίξεις στο δικαστήριο φέρνουν νέες ανατροπές.

Η αποκάλυψη του Ρήγα ότι ο Χατζημήτρος είναι αδερφός του και τον εκβιάζει για να του παραδώσει το Grand Hotel φέρνει νέα ένταση, ενώ η Αλίκη προσπαθεί να καθησυχάσει τον Πέτρο. Εκείνος, όμως, ψυχολογικά διαλυμένος από τα γεγονότα, δηλώνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τη σχέση τους κάτω από αυτές τις συνθήκες.

ANT1 Grand Hotel ελληνική τηλεόραση ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

