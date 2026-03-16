Μουσικά Νέα 16.03.2026

Νίνο – Josephine: Το νέο κοινό τους βήμα μετά την επανασύνδεσή τους

Ο Νίνο και η Ζόζεφιν ενώνουν τις φωνές τους στο πρώτο τους ντουέτο «Τι κάνεις;», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Νίνο και η Josephine επιστρέφουν δυναμικά στη μουσική σκηνή με μια πρώτη κοινή συνεργασία, που αναμένεται να συζητηθεί. Το ντουέτο τους, με τίτλο «Τι κάνεις;», θα κυκλοφορήσει σύντομα και ήδη προκαλεί ενθουσιασμό στους fans. Η Κατερίνα Ζαρίφη επιβεβαίωσε την είδηση στην εκπομπή Buongiorno, σημειώνοντας ότι η αλλαγή εταιρείας της Josephine στην Heaven Music έδωσε το πράσινο φως για το νέο τραγούδι.

Το ντουέτο υπόσχεται μια αισθαντική pop μπαλάντα, όπου οι δυό τους ενώνονται για πρώτη φορά επίσημα, φέρνοντας μαζί τη μοναδική ενέργεια και το ταλέντο τους. Το τραγούδι θα ακουστεί για πρώτη φορά στον ραδιοφωνικό σταθμό ΡΥΘΜΟ 94.9, προτού γίνει το νέο αγαπημένο των ακροατών. Παράλληλα, η προσωπική ζωή του ζευγαριού φαίνεται πιο σταθερή από ποτέ. Μετά την επανασύνδεση και τα χρόνια με πολλά on-off, ο Νίνο μετακόμισε από τα βόρεια στα νότια προάστια, για να συγκατοικήσει με τη Josephine, ξεκινώντας το 2026 ήρεμοι και ερωτευμένοι.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την τραγουδίστρια με τη νέα της δισκογραφική, ενώ για τον Νίνο αποτελεί την επιστροφή του σε ένα κοινό μουσικό project που αναμένεται να αφήσει εποχή. Το «Τι κάνεις;» έρχεται να ενώσει δύο από τα πιο δυνατά pop ονόματα της χώρας σε ένα τραγούδι που θα συζητηθεί τόσο για την αισθητική του όσο και για τη χημεία τους επί σκηνής.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

