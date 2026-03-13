Μουσικά Νέα 13.03.2026

Akylas: Το video με την λυπημένη εκδοχή του «Ferto» – Χαμός από likes και σχόλια στα social media

Ο Akylas παρουσιάζει μια ήρεμη εκδοχή του Ferto για την Eurovision 2026, αφήνοντας στην άκρη τα δυνατά beats και δείχνοντας τη δύναμη της φωνής και των συναισθημάτων του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Akylas συνεχίζει να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού ζωντανό με κάθε του κίνηση. Το τραγούδι του για την Eurovision 2026, το Ferto, ήδη κερδίζει έδαφος στα στοιχήματα, αλλά ο καλλιτέχνης αποφάσισε να μας αποκαλύψει μια πιο προσωπική και διαφορετική πλευρά του κομματιού, λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του επίσημου βίντεο κλιπ.

Αντί να στηριχτεί στα έντονα beats και την πληθωρική παραγωγή που γνωρίζουμε, ο Akylas προτίμησε να δείξει ότι το τραγούδι μπορεί να ζήσει και με πιο λιτή ενορχήστρωση. Σε μια ανάρτηση στα social media, παρουσίασε μια εκδοχή που δεν θυμίζει σε τίποτα το δυναμικό dance track που όλοι έχουμε ήδη αγαπήσει.

Με χαμηλό φωτισμό και συνοδεία πιάνο, ο τραγουδιστής άφησε τη μελωδία να μιλήσει από μόνη της, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως τη «λυπημένη εκδοχή του Ferto». Μέσα από αυτή την εκδοχή, ο Akylas δείχνει πως το τραγούδι δεν είναι μόνο ένα φαντασμαγορικό show, αλλά και ένα κομμάτι που στέκεται γερά μόνο του, στηρίζοντας τη δύναμη της φωνής του και τα συναισθήματα που θέλει να μεταφέρει.

@akylas__ The sad FERTO meow version #ferto #akylas #eurovision #eurovision2026 #brainrots ♬ original sound – Akylas

Η κίνηση αυτή προσφέρει στο κοινό μια πιο προσωπική σύνδεση με το τραγούδι και τον καλλιτέχνη, αποδεικνύοντας πως πίσω από τα εφέ και τη χορευτική παραγωγή υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να αγγίξει την καρδιά, ακόμα και σε πιο ήρεμο και συναισθηματικό ύφος. Με αυτόν τον τρόπο, ο Akylas δεν απλώς παρουσιάζει ένα τραγούδι για τον διαγωνισμό, μας δείχνει και την καλλιτεχνική του πλευρά, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη μουσική και τη δύναμη της ερμηνείας.

