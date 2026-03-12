Μουσικά Νέα 12.03.2026

Akylas για Eurovision: «Η μαμά μου μπορεί να ανέβει στη σκηνή αν το πάρουμε»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε τόσο στις πρώτες αντιδράσεις του κοινού όσο και στα επόμενα σχέδια προώθησης του κομματιού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Akylas μίλησε με ιδιαίτερη χαρά για την κυκλοφορία του νέου του video clip με τίτλο «Ferto», το οποίο αποτελεί και το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026. Σε δηλώσεις που έκανε στον Πάνο Παπαδόπουλο και την κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, αναφέρθηκε τόσο στις πρώτες αντιδράσεις του κοινού όσο και στα επόμενα σχέδια προώθησης του κομματιού.

Ο νεαρός καλλιτέχνης εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος για το αποτέλεσμα της δουλειάς, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημαντική συμβολή όλων όσοι εργάστηκαν για το συγκεκριμένο project. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ συγκινημένος. Περίμενα πώς και πώς τόσες μέρες να βγει, να ακούσω απόψεις του κόσμου. Απ’ το λίγο που είδα τώρα είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/akylas__/

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα πρώτα σχόλια που έχει διαβάσει στα social media είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, κάτι που τον κάνει ακόμη πιο αισιόδοξο για την πορεία του τραγουδιού. «Προς το παρόν έχω δει σχόλια που έχουν ενθουσιαστεί όλοι. Έχουμε ενθουσιαστεί. Τι να πω; Εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένος παιδιά, βγήκε τέλειο όλο. Η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά για να βγει αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ», ανέφερε.


Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς σχεδιάζονται κινήσεις προώθησης του τραγουδιού και εκτός Ελλάδας. «Έχουμε κάτι ταξιδάκια. Δεν ξέρω πόσα μπορώ να πω και τι μπορώ να πω, αλλά θα πέσει καλό promo», είπε, προσθέτοντας πως στο πρόγραμμα βρίσκονται μεταξύ άλλων ταξίδια σε Βρυξέλλες και Όσλο.

https://www.instagram.com/akylas__/

Όσον αφορά τη σκηνική παρουσία που θα δούμε στον διαγωνισμό της Eurovision, ο Ακύλας απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, θέλοντας να κρατήσει το στοιχείο της έκπληξης. «Έχουν ακουστεί διάφορα. Τώρα εγώ δεν θέλω να σποϊλάρω κάτι, να ’ναι έκπληξη», σημείωσε. Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί στη σκηνή και η μητέρα του, ο τραγουδιστής απάντησε με χιούμορ: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Η μαμά μπορεί να ανέβει μετά όμως αν το πάρουμε».

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας
