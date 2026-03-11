Μουσικά Νέα 11.03.2026

Eurovision – Akylas: Οι πρώτες δηλώσεις για το videoclip του «Ferto»

Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την ανταπόκριση που λαμβάνει μέχρι στιγμής από το κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το επίσημο videoclip του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, παρουσίασε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, ο Akylas. Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε για πρώτη φορά στο κοινό την οπτική ταυτότητα του κομματιού, δίνοντας μια γεύση από τον ιδιαίτερο κόσμο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Μετά την κυκλοφορία του videoclip, ο Akylas μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου αναφέρθηκε τόσο στο concept του τραγουδιού όσο και στην προετοιμασία του για τον μεγάλο μουσικό διαγωνισμό.

Παράλληλα, αποκάλυψε και ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδιά του για εμφανίσεις αλλά και για τα προϊόντα που σχετίζονται με το τραγούδι. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την ανταπόκριση που λαμβάνει μέχρι στιγμής από το κοινό, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι το κοινό θα δει ακόμη περισσότερα στοιχεία από τον κόσμο του «Ferto» στη σκηνή της Eurovision.


Συγκεκριμένα, ο Akylas, μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε: «Τον κόσμο αυτό του “Ferto” θα δείτε τον Akyla να κάνει vol. Πρέπει να πάμε γιατί έχουμε αργήσει και πρέπει να ετοιμαστώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τα σκουφάκια που είναι προς πώληση, τα ετοιμάζαμε πολύ καιρό, είναι κάτι που μου το ζητούσαν. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω την τιμή τους. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι και πώς, εγώ ασχολήθηκα να βγει σωστά με το σωστό σχέδιο. Πρέπει να φύγω παιδιά γιατί πρέπει να ετοιμαστώ επειδή έχω αργήσει. Έχουν ειπωθεί πολλά, τώρα το τι θα γίνει θα το δείτε στον πρώτο Ημιτελικό. Μου λένε πολύ καλά λόγια. Μπορεί να με ξαναδείτε στην Ερμού, δεν έχω προλάβει ακόμα να οργανώσω την περιοδεία, φιλάκια».

Ο τραγουδιστής φαίνεται να βρίσκεται ήδη σε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασίας για τη σκηνή της Eurovision, ενώ το κοινό περιμένει να δει πώς θα παρουσιαστεί το «Ferto» στον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού.

