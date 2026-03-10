Eurovision 2026: Έτσι θα είναι η σκηνική εμφάνιση του Akyla στη Βιέννη – Ασανσέρ, κουμπιά και Pac-Man

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σκηνική εμφάνιση του Akyla στη Eurovision 2026 με το τραγούδι Ferto και το concept video game

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τη Eurovision Song Contest 2026, η οποία φέτος θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Ακύλας, ο οποίος φαίνεται να έχει θέσει ως στόχο μια δυνατή παρουσία και μια υψηλή θέση στον διαγωνισμό.

Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Ferto», που αναμένεται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου, το ενδιαφέρον των φίλων της Eurovision στρέφεται στο πώς θα διαμορφωθεί το καλλιτεχνικό concept αλλά και η σκηνική εμφάνιση του τραγουδιστή τον Μάιο.

Πληροφορίες για το τι σχεδιάζεται αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Αρτσίτας μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στο TikTok και στο Instagram. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Την Τετάρτη κυκλοφορεί το βίντεο κλιπ και όπως μαθαίνω ότι θα έχει μια αισθητική video game. Είναι γενικότερα αυτό το στήσιμο του κομματιού και κάπως έτσι θα στηθεί και η σκηνική του παρουσία στη Βιέννη».

Στη συνέχεια προχώρησε και σε περισσότερες αποκαλύψεις για το πιθανό σκηνικό της εμφάνισης: «Έχω μάθει ότι στη σκηνή θα υπάρχει ένα ασανσέρ και κάποια κουμπιά που θα πατιούνται κι έτσι θα βλέπουμε τα όνειρα του Ακύλα να παίρνουν σάρκα και οστά. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένα κομμάτι του παιχνιδιού Pac-Man, ενώ θα ολοκληρώνεται τελείως διαφορετικά και ο Ακύλας δεν θα είναι μόνος του στη σκηνή. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις και ο Φωκάς Ευαγγελινός θα αποφασίσει τι θα κρατήσει και τι άλλο θα κάνει για να μας εντυπωσιάσει για ακόμα μία φορά στη σκηνή».

Την τελική σκηνική επιμέλεια της εμφάνισης έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος αναμένεται να διαμορφώσει την τελική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής για τον διαγωνισμό.

