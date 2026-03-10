Μουσικά Νέα 10.03.2026

Eurovision 2026: Έτσι θα είναι η σκηνική εμφάνιση του Akyla στη Βιέννη – Ασανσέρ, κουμπιά και Pac-Man

akylas
Οι πρώτες πληροφορίες για τη σκηνική εμφάνιση του Akyla στη Eurovision 2026 με το τραγούδι Ferto και το concept video game
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τη Eurovision Song Contest 2026, η οποία φέτος θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Ακύλας, ο οποίος φαίνεται να έχει θέσει ως στόχο μια δυνατή παρουσία και μια υψηλή θέση στον διαγωνισμό.

Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Ferto», που αναμένεται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου, το ενδιαφέρον των φίλων της Eurovision στρέφεται στο πώς θα διαμορφωθεί το καλλιτεχνικό concept αλλά και η σκηνική εμφάνιση του τραγουδιστή τον Μάιο.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Το videoclip του Akyla για το «Ferto» σε πρώτη μετάδοση

Πληροφορίες για το τι σχεδιάζεται αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Αρτσίτας μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στο TikTok και στο Instagram. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Την Τετάρτη κυκλοφορεί το βίντεο κλιπ και όπως μαθαίνω ότι θα έχει μια αισθητική video game. Είναι γενικότερα αυτό το στήσιμο του κομματιού και κάπως έτσι θα στηθεί και η σκηνική του παρουσία στη Βιέννη».

@artsitas Πώς σας φαίνεται ; Θα τα καταφέρει ο Ακύλας; #eurovisiongr #akylas #ferto #reaction #greece ♬ original sound – Konstantinos Artsitas

Στη συνέχεια προχώρησε και σε περισσότερες αποκαλύψεις για το πιθανό σκηνικό της εμφάνισης: «Έχω μάθει ότι στη σκηνή θα υπάρχει ένα ασανσέρ και κάποια κουμπιά που θα πατιούνται κι έτσι θα βλέπουμε τα όνειρα του Ακύλα να παίρνουν σάρκα και οστά. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένα κομμάτι του παιχνιδιού Pac-Man, ενώ θα ολοκληρώνεται τελείως διαφορετικά και ο Ακύλας δεν θα είναι μόνος του στη σκηνή. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις και ο Φωκάς Ευαγγελινός θα αποφασίσει τι θα κρατήσει και τι άλλο θα κάνει για να μας εντυπωσιάσει για ακόμα μία φορά στη σκηνή».

https://www.instagram.com/akylas__/

Την τελική σκηνική επιμέλεια της εμφάνισης έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος αναμένεται να διαμορφώσει την τελική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής για τον διαγωνισμό.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η Monroe θα εκπροσωπήσει την Γαλλία – Το τραγούδι της σκαρφάλωσε στη 2η θέση των στοιχημάτων

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Ακύλας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Rihanna ερευνά η αστυνομία

Η αποστομωτική απάντηση της Doja Cat στον Timothée Chalamet για την όπερα και το μπαλέτο

Η Jill Scott ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία To Whom This May Concern για το 2026

Eurovision 2026: Το videoclip του Akyla για το «Ferto» σε πρώτη μετάδοση

Ο Bruno Mars κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 με το The Romantic

VASSIŁINA feat Pan Pan: Το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Iparksiako»

Χρήστος Χολίδης: Συγκινημένος στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον ερχομό του γιου του

Ο ράπερ Balen μπορεί να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Νεπάλ με την ψήφο της GenZ

Akylas: Το Ferto σε νέα εκδοχή με Lady Gaga – Δες το mash-up που ενθουσίασε το Instagram

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό