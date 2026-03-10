Σμαράγδα Καρύδη: Γιόρτασε την ονομαστική της εορτή με εξωτικές φωτογραφίες από τον Ινδικό Ωκεανό

Η ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη γιόρτασε την ονομαστική της εορτή με έναν ιδιαίτερα χαλαρό τρόπο, καθώς αυτές τις ημέρες απολάμβανε τις διακοπές της στον Ινδικό Ωκεανό. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι της.

Στις εικόνες που δημοσίευσε, η ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, ποζάροντας με καλοκαιρινή διάθεση μπροστά σε εντυπωσιακά θαλάσσια τοπία. Σε ορισμένα στιγμιότυπα εμφανίζεται με μαγιό να χαλαρώνει στην παραλία, ενώ σε άλλα κάνει yoga, αξιοποιώντας την ηρεμία και την ομορφιά του τροπικού περιβάλλοντος.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε με χιούμορ στη γιορτή της, γράφοντας πως συνεχίζει να απολαμβάνει «λίγο ακόμα Ινδικό Ωκεανό» την ημέρα που τιμάται ο Άγιος Σμάραγδος. Με ευχάριστη διάθεση ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν την ίδια ημέρα, σημειώνοντας πως μοιράζεται τη γιορτή της με πολλούς ακόμη, ενώ κάλεσε όσους έχουν επίσης ονομαστική εορτή να της το γράψουν. Παράλληλα ευχήθηκε σε όλους υγεία και όμορφες στιγμές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι η Σμαράγδα Καρύδη ταξίδεψε στη Σρι Λάνκα μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελληνικού τελικού της Eurovision Song Contest. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους δημοσίευσαν στα social media αρκετές εικόνες από τις όμορφες στιγμές που έζησαν εκεί.

Ωστόσο, προς το τέλος της παραμονής τους προέκυψε μια απρόβλεπτη ταλαιπωρία. Λόγω της έντασης και των συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα να παραμείνουν προσωρινά εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα. Η αεροπορική εταιρεία κάλυψε τα έξοδα διαμονής και φαγητού των επιβατών, μέχρι να οργανωθεί λίγες ημέρες αργότερα ειδική πτήση από την Aegean Airlines, η οποία μετέφερε τελικά το γκρουπ πίσω στην Ελλάδα.

