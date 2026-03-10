Celeb News 10.03.2026

Σμαράγδα Καρύδη: Γιόρτασε την ονομαστική της εορτή με εξωτικές φωτογραφίες από τον Ινδικό Ωκεανό

Φωτογραφίες από τις διακοπές της στον Ινδικό Ωκεανό δημοσίευσε η Σμαράγδα Καρύδη, απολαμβάνοντας την ονομαστική της εορτή με ήλιο, θάλασσα και yoga
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη γιόρτασε την ονομαστική της εορτή με έναν ιδιαίτερα χαλαρό τρόπο, καθώς αυτές τις ημέρες απολάμβανε τις διακοπές της στον Ινδικό Ωκεανό. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι της.

Στις εικόνες που δημοσίευσε, η ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, ποζάροντας με καλοκαιρινή διάθεση μπροστά σε εντυπωσιακά θαλάσσια τοπία. Σε ορισμένα στιγμιότυπα εμφανίζεται με μαγιό να χαλαρώνει στην παραλία, ενώ σε άλλα κάνει yoga, αξιοποιώντας την ηρεμία και την ομορφιά του τροπικού περιβάλλοντος.

https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Διάβασε επίσης: Φαίη Σκορδά: Η on air αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε με χιούμορ στη γιορτή της, γράφοντας πως συνεχίζει να απολαμβάνει «λίγο ακόμα Ινδικό Ωκεανό» την ημέρα που τιμάται ο Άγιος Σμάραγδος. Με ευχάριστη διάθεση ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν την ίδια ημέρα, σημειώνοντας πως μοιράζεται τη γιορτή της με πολλούς ακόμη, ενώ κάλεσε όσους έχουν επίσης ονομαστική εορτή να της το γράψουν. Παράλληλα ευχήθηκε σε όλους υγεία και όμορφες στιγμές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Υπενθυμίζεται ότι η Σμαράγδα Καρύδη ταξίδεψε στη Σρι Λάνκα μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελληνικού τελικού της Eurovision Song Contest. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους δημοσίευσαν στα social media αρκετές εικόνες από τις όμορφες στιγμές που έζησαν εκεί.

https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Ωστόσο, προς το τέλος της παραμονής τους προέκυψε μια απρόβλεπτη ταλαιπωρία. Λόγω της έντασης και των συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα να παραμείνουν προσωρινά εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα. Η αεροπορική εταιρεία κάλυψε τα έξοδα διαμονής και φαγητού των επιβατών, μέχρι να οργανωθεί λίγες ημέρες αργότερα ειδική πτήση από την Aegean Airlines, η οποία μετέφερε τελικά το γκρουπ πίσω στην Ελλάδα.

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα και Δούκισσα Νομικού ποζάρουν μαζί για την Ημέρα της Γυναίκας – Η φωτογράφιση που έγινε viral

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Γιορτή ηθοποιοί ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Γιάννης Στάνκογλου: Τραγούδησε David Bowie σε καραόκε της Βουδαπέστης – Δες το video

Ελένη Μενεγάκη: Το εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στην Ιρλανδία

Ντόρα Μπακογιάννη: Η απίστευτη ερώτηση που δέχτηκε όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί

Selena Gomez: Το cowboy party που διοργάνωσε για τα γενέθλια του Benny Blanco – Δες φωτογραφίες

Πριγκίπισσα Eugenie: Τέλος της θητείας της σε ανθρωπιστική οργάνωση εξαιτίας του Πρίγκιπα Andrew

Ο Justin Bieber πέταξε μπουκάλι νερού σε παπαράτσι – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Το τρυφερό μήνυμα της Selena Gomez στον Benny Blanco για τα 38α γενέθλιά του

Πέθανε η ηθοποιός του Ghostbusters Jennifer Runyon στα 65 της

Συγκινεί το μήνυμα της 9χρονης κόρης του James Van Der Beek: «Ο μπαμπάς μου δεν πονάει πια»

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό