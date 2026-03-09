Ελένη Φουρέιρα και Δούκισσα Νομικού ποζάρουν μαζί για την Ημέρα της Γυναίκας – Η φωτογράφιση που έγινε viral

Η Ελένη Φουρέιρα και η Δούκισσα Νομικού ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια εντυπωσιακή φωτογράφιση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, πολλές γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της showbiz και των social media επέλεξαν να δημοσιεύσουν μηνύματα, φωτογραφίες ή βίντεο στους λογαριασμούς τους, θέλοντας να τιμήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα αλλά και να στείλουν το δικό τους μήνυμα για τη δύναμη και τη σημασία των γυναικών. Ανάμεσα σε αυτές τις αναρτήσεις, όμως, υπήρξε και μια συνεργασία που πραγματικά τράβηξε την προσοχή των χρηστών στα social media. Ο λόγος για την κοινή εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα και της Δούκισσα Νομικού, μια σύμπραξη που μάλλον λίγοι περίμεναν να δουν.

Το πρωί της Κυριακής οι δύο γυναίκες δημοσίευσαν στον λογαριασμό τους φωτογραφίες και βίντεο από μια κοινή φωτογράφιση, όπου εμφανίζονται ιδιαίτερα εντυπωσιακές, επιλέγοντας ένα minimal αλλά δυναμικό στυλ. Το μακιγιάζ τους επιμελήθηκε ο γνωστός make-up artist Παντελής Τουτουτζής, ο οποίος συνεργάζεται συχνά και με τις δύο και φαίνεται πως αποτέλεσε τον «συνδετικό κρίκο» που οδήγησε σε αυτή τη συνεργασία.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, οι δύο γυναίκες ποζάρουν με διαφορετικά looks. Σε ορισμένα στιγμιότυπα εμφανίζονται με απλό και καθημερινό στυλ, φορώντας τζιν και λευκό t-shirt, ενώ σε άλλα επιλέγουν total black εμφανίσεις που αποπνέουν δυναμισμό και κομψότητα. Παράλληλα, δεν έλειψαν και πιο τολμηρές φωτογραφίες, όπως ορισμένα καλλιτεχνικά τόπλες στιγμιότυπα που συμπλήρωσαν τη φωτογράφιση.

Η συγκεκριμένη καμπάνια πραγματοποιήθηκε με αφορμή το brand της Δούκισσας Νομικού και συνοδεύτηκε από το μήνυμα: «Every shade, every voice, every woman.»Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση.

Μέσα σε μόλις δέκα ώρες από τη δημοσίευση, η ανάρτηση είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 33,7 χιλιάδες likes, δείχνοντας πως το κοινό αγκάλιασε τη συνεργασία των δύο γυναικών. Φαίνεται πως πολλοί περίμεναν, ίσως και χωρίς να το γνωρίζουν ένα τέτοιο δυναμικό collab, το οποίο τελικά σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά στα social media.

